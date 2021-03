La star de Poldark, Aidan Turner, aurait épousé sa petite amie de longue date Caitlin Fitzgerald lors d’une cérémonie secrète en Italie, après une relation de trois ans.

La star du cinéma, 37 ans, aurait noué le nœud avec l’actrice américaine, 38 ans, alors que le tournage se terminait sur son dernier drame, Leonardo, en août dernier.

Selon des sources, le couple avait hâte de se marier dès que leur emploi du temps se dégageait, mais a gardé leurs noces calmes en raison de leur style de vie privé.

Un initié a déclaré: « Le couple est à la fois follement amoureux et avait hâte de se faire attacher lorsque leurs horaires le permettaient. »

Nouveaux mariés: Aidan Turner de Poldark a « épousé » sa petite amie Caitlin Fitzgerald lors d’une cérémonie secrète en Italie, a-t-on affirmé (photo 2019)

La source a ajouté à The Sun: « Ils sont tous les deux très privés et ont gardé la cérémonie très secrète, mais il a été vu faire des promenades en lock-out avec son alliance en spectacle.

« Aidan n’a pas été pressé de se marier et a beaucoup attendu que ‘The One’ arrive – et quiconque les voit sait qu’ils sont le match parfait. » MailOnline a contacté des représentants pour obtenir des commentaires.

Les stars de la télévision et du cinéma se fréquentent depuis 2018 après s’être rapprochées du tournage de scènes pour le film fantastique The Man Who Killed Hitler And Then The Bigfoot dans le Massachusetts.

Les initiés affirment qu’ils se sont rarement mêlés aux autres membres de la distribution lors de leur séjour au Deerfield Inn, près de Boston.

Fermer: La star de l’écran, 37 ans, aurait noué le nœud avec l’actrice américaine, 38 ans, alors que le tournage se terminait sur son dernier drame, Leonardo, en août dernier (photo en 2018)

Raunchy: Dans le film dramatique, l’acteur dépeint Leonardo Da Vinci (photo de gauche) et partage un baiser torride avec un autre homme

Le couple a en grande partie gardé leur romance discrète, Aidan ayant déclaré dans une interview en 2019: «J’ai une petite amie, ouais.

En 2018, le magazine Glamour a publié un essai rare de la blonde intitulé « Personne ne peut vous dire à quoi ressemble un bon sexe », dans lequel elle a admis avoir « eu de très mauvaises relations sexuelles dans ma vie ».

La cinéaste a déclaré qu’elle avait initialement « conçu le comportement de ma chambre autour de ce que j’avais vu des femmes faire à la télévision – beaucoup de gémissements excessifs et de cheveux, mais très peu de satisfaction personnelle ».

Heartthrob: La star irlandaise est surtout connue pour son interprétation de Ross Poldark (photo) dans le drame emblématique de la BBC – qui s’est déroulé de 2015 à 2019

La star du Hobbit Aidan a séduit les fans du monde entier avec son portrait du beau Ross Poldark aux côtés de son amour Eleanor Tomlinson dans le drame emblématique, qui s’est terminé après cinq séries en 2019.

Sa nouvelle épouse, quant à elle, est surtout connue pour son rôle de Libby Masters dans le drame américain Masters Of Sex, qui s’est déroulé de 2013 à 2016.

Elle a joué l’épouse du sexologue Dr William Masters (Michael Sheen) – avec qui elle était auparavant liée.

Caitlin, dont le père Des FitzGerald est l’ancien PDG de l’unité ContiSea de ContiGroup, est née et a grandi dans le Maine, avant de déménager au Massachusetts et à New York pour y étudier.

Le thespien a également étudié Shakespeare à la Royal Academy of Dramatic Art (RADA) de Londres.

Son défunt grand-père Desmond était directeur adjoint de la CIA pendant l’administration Kennedy.

Aidan a déjà fréquenté l’artiste Nettie Wakefield, 33 ans, dont il s’est séparé en 2017, après la fin de sa romance de cinq ans avec l’actrice Sarah Greene, 36 ans, en 2015.

Passé: Aidan était dans une relation de cinq ans avec sa collègue actrice Sarah Greene (à gauche en 2012) Ils se sont séparés en 2015 et il est allé à la date avec l’artiste Nettie Wakefield (à droite en 2016)

Passé romantique: Il est également sorti avec la co-star de Being Human, Lenora Crichlow. Les anciennes flammes se sont rencontrées en 2009 sur le tournage de leur émission BBC Three dans laquelle il jouait un vampire et elle jouait un fantôme (photo 2010)

L’acteur de Being Human était également en couple avec la co-star Lenora Crichlow, après s’être rencontré sur le tournage de leur émission surnaturelle BBC Three en 2009.

On pense que leur rupture en 2011 est la raison de sa sortie de la série, tandis que son ex, 36 ans, a continué son rôle.

Les acteurs et l’équipe du prochain drame biographique sont retournés au travail en juin dernier après avoir filmé le terrain à l’arrêt suite à la propagation du coronavirus COVID-19.

Le spectacle retrace la vie de l’artiste depuis son enfance jusqu’à devenir l’un des génies de l’art et de la science les plus appréciés au monde.

Ex: Caitlin est surtout connue pour son rôle dans le drame américain, Masters Of Sex de 2013 à 2016. Elle a joué Libby Masters, l’épouse du sexologue Dr William Masters, interprétée par Michael Sheen – avec qui elle est sortie (photo 2015)

Né en 1452, Leonardo est l’un des plus grands personnages du dernier millénaire, il est principalement connu pour ses contributions au monde de l’art, y compris des peintures comme la Joconde et La Cène.

Pendant la Rennaisance, il s’est penché sur l’invention, la peinture, la sculpture, l’architecture, la science, la musique, les mathématiques, l’ingénierie, la littérature, l’anatomie, la géologie, l’astronomie, la botanique, l’écriture, l’histoire et la cartographie.

Selon The Hollywood Reporter, Leonardo « débloquera le mystère » derrière le génie de Da Vinci et explorera un secret alléchant dans sa vie.

La nouvelle série a été créée par le showrunner de The Man In The High Castle Frank Spotnitz et l’écrivain Sherlock Steve Thompson, le spectacle sera dirigé par Daniel Percival et Alexis Sweet.

Leonardo sera lancé sur Amazon Prime Video au Royaume-Uni et en Irlande le vendredi 16 avril 2021.