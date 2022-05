Aidan O’Brien s’attend à ce que Ryan Moore chevauche Stone Age dans Cazoo Derby à Epsom | Nouvelles de la course

Aidan O’Brien s’attend à ce que Ryan Moore choisisse l’impressionnant vainqueur de Leopardstown Stone Age comme son tour Cazoo Derby.

Bien que le Luxembourg, favori de longue date de l’avant-poste, ait été exclu en raison d’un problème musculaire, O’Brien détient toujours de nombreux as dans la Classique d’Epsom.

Il a remporté les deux épreuves du Derby à Chester grâce à Changingoftheguard in the Vase et Star Of India dans les Dee Stakes et a poursuivi sa domination lorsque les Nations Unies ont battu le célèbre Walk Of Stars de Charlie Appleby à Lingfield.

On peut dire que l’épreuve la plus profonde a eu lieu plus près de chez nous, cependant, et alors que Stone Age franchissait la ligne d’arrivée à cinq longueurs et demie d’avance dans le concours de Leopardstown, il a été installé comme le nouveau favori.

“Je pense que Ryan aurait du mal à ne pas monter le cheval d’hier”, a déclaré O’Brien lors d’une matinée de presse dans ses écuries de Ballydoyle.

“Nous savons comment ils seront montés – la relève de la garde se poursuivra et cela conviendrait au cheval qui a gagné hier.

“Celui qui a gagné à Chester sur un mile et quart (Star Of India) ira également de l’avant mais il est un peu paresseux, donc il pourrait finir par rentrer un peu. Le cheval qui a gagné à Lingfield ira de l’avant comme il se porte bien, le cheval de Charlie (Natural World) y a fait un bon galop.

“J’imagine que Ryan aura du mal à ne pas rouler à Stone Age, mais je ne sais pas.

« Vous auriez dû être impressionné par lui. Vous auriez aimé que quelque chose l’ait conduit. le déranger alors nous le laissons jouer.

“Ce qu’il y a de bien avec lui, c’est qu’il a acquis beaucoup d’expérience à deux ans, il était toujours content d’être déposé et il a beaucoup appris, mais nous ne le faisions pas courir pour lui apprendre.”

Il a poursuivi: “Dans tous les essais, nous étions très heureux de faire la course et de définir un bon rythme pour voir s’ils allaient rester le voyage ou non et c’est ce que Ryan a fait, il les a tous fait rebondir et si quelqu’un d’autre voulait pour diriger alors super, sinon il irait.

“Je n’ai aucune idée de quel est le meilleur cheval, c’est comme ça que nous le découvrons – ils sont tous élevés et élevés pour être dans le Derby. Il est très difficile de ne pas donner une chance à un cheval.

“Je n’ai jamais eu peur qu’ils (Stone Age et Changingoftheguard) ne gagnent jamais à deux, pas du tout. Si nous voulions qu’ils gagnent à deux, nous aurions pu, mais nous traitons toujours deux comme une indication pour trois.

“C’est pourquoi Stone Age disputait toutes ces grandes courses, il a même couru dans un groupe un sur sept (stades). Il avait une forme de groupe à deux, donc cela l’exposait suffisamment pour que les éleveurs voient qu’il était un très bon deux -ans.

“Il ne nous a pas surpris hier, j’étais ravi de lui mais nous l’avons toujours aimé et avons pensé que c’était un cheval de très grande classe. Si vous revenez en arrière et regardez sa forme de deux ans, il s’est fait battre dans une course de groupe à Leopardstown et traversait la ligne et il en était de même en France sur un mile et quart en terrain meuble.

“Si vous repassiez par cette forme, vous pouviez voir qu’il y aurait toujours mieux à venir.

“Je ne serais jamais étonné qu’un cheval gagne (le Derby) car il y a tellement de variables et il y a tellement de choses qui peuvent arriver.

“Évidemment, je suis ravi d’avoir des chevaux qui peuvent être compétitifs, surtout avec le Luxembourg sur la touche. Ils ont maintenant fait leurs essais et les trois ans doivent continuer à s’améliorer.

“Ce n’est jamais tranché que nous sachions ce qui va se passer. Nous essayons de les préparer pour leurs courses, de parler à leurs pilotes du voyage et de la piste, puis tout le monde discute avec des détails, des données et tout.

“On apprend en même temps que tout le monde. Le seul moment où on le découvre vraiment, c’est quand ils sont mis ensemble.”

Un O’Brien de trois ans qui n’a pas tout à fait répondu aux attentes pour la première fois est Point Lonsdale, mais il reste toujours dans le cadre du Derby bien qu’il ait terminé sur le terrain dans les Guinées.

“Nous avons toujours pensé l’année dernière qu’il voulait parcourir un mile, mais nous n’avons jamais parcouru un mile, car nous le gardions à sept parce qu’il était le meilleur cheval que nous avions à cette distance à l’époque. En le regardant, vous auriez toujours dire qu’il allait être un cheval de demi-fond cette année », a déclaré O’Brien.

“C’est un très bon cheval et je m’attendrais à ce qu’il avance beaucoup des Guinées et nous lui donnons le temps de l’aider à le faire, plutôt que de le précipiter dans le Dante – il n’y aurait aucune raison pour Évidemment, nous pensions qu’il courrait un peu mieux qu’à Newmarket et il était un peu décevant, mais il est toujours dans nos plans pour le Derby.