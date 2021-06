Aidan O’Brien s’apprête à en courir cinq dans les Cazoo Oaks | Nouvelles de course

Aidan O’Brien est sur le point de lancer un assaut à cinq volets sur les Cazoo Oaks, dirigé par Santa Barbara, le favori d’avant-poste.

La fille du héros du Derby Camelot était la favorite des 1000 Guinées à Newmarket lors de son deuxième départ en carrière à la suite de rapports d’entraînements spectaculaires sur les galops de Ballydoyle.

Santa Barbara a finalement manqué de peu le Rowley Mile, mais n’a été battue que d’une longueur et un quart à la quatrième place et son entraîneur n’a pas perdu confiance en sa pouliche passionnante.

Il a déclaré: « Santa Barbara va très bien et cela a toujours été prévu pour être sa deuxième manche cette année.

« Nous avons été ravis de sa course dans les Guinées et tout s’est bien passé avec elle depuis. C’était une grande demande pour elle. Elle a passé tous les tests que nous avons passés devant elle avec brio et probablement demander un autre résultat serait » J’ai eu raison.

« Nous allions toujours dans les Oaks sans savoir si elle restait à un kilomètre et demi – je suppose que nous allons le découvrir. Elle est de Camelot, ce qui est d’une grande aide, et nous savons qu’elle a beaucoup de classer.

« Elle n’a eu que deux descentes, ce qui n’est pas beaucoup pour les Oaks, mais nous sommes excités et impatients de la voir courir. »

Le prochain dans le pari est son compagnon d’écurie Snowfall – vainqueur des Musidora Stakes à York.

« Nous avons été ravis d’elle (Snowfall) à York et elle s’en est très bien sortie. Nous pensons que peut-être monter en voyage sur un meilleur terrain et peut-être avoir un an à son actif pour devenir plus fort a été une aide pour elle », dit O’Brien.

« Elle a toujours été une très bonne travailleuse à domicile et a toujours travaillé comme une pouliche qui avait beaucoup de classe. »

L’entraîneur s’apprête également à seller le springer du marché Divinely, ainsi que les outsiders La Joconde et Willow, ajoutant: « Nous avons toujours beaucoup aimé Divinely. C’est une sœur de Found qui a remporté un groupe trois l’année dernière et a couru celui de Lingfield cette année.

« Ryan a dit qu’il était ravi de la course. Il a dit qu’ils étaient allés très lentement et que cela ne lui convenait pas, mais il était vraiment content d’elle.

« Ses devoirs ont été très agréables depuis et tous ses chiffres de ses œuvres sont sortis très haut – c’est généralement un très bon signe.

« La Joconde est une autre pouliche à laquelle nous avons toujours pensé plus qu’elle ne l’a montré. Nous pensons qu’il y a beaucoup à venir d’elle – c’est une pouliche très solide et nous pensons qu’elle a beaucoup de qualité.

« Willow est issue de Peeping Fawn et a progressé à chaque descente et progressera davantage. Elle adorera le voyage et s’il y a de l’aisance dans le sol, cela ne la dérangera pas. Physiquement, elle a très bien fait aussi.

« Nous pensons et ressentons simplement qu’elles sont toutes élevées pour être des pouliches Oaks et il pourrait être très mal de les empêcher de tenter leur chance. »