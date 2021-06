Aidan O’Brien n’a pas encore choisi l’équipe pour Cazoo Derby | Actualités des courses

La composition de l’équipe d’Aidan O’Brien pour le Cazoo Derby n’a pas encore été finalisée, le gestionnaire de Ballydoyle décrivant la pièce maîtresse d’Epsom comme « la course la plus importante de toutes ».

Cela fait 20 ans que le grand Galileo a fourni à O’Brien son premier succès au Derby. Quelques décennies plus tard, son bilan est de huit victoires record.

Le grand favori pour le renouvellement de samedi est le Ballet du Bolchoï, tandis que High Definition, Van Gogh, Sir Lamorak, Kyprios et The Mediterranean sont également dans le mélange, ce dernier étant le seul à ne pas faire la queue car il est déclaré courir à Leopardstown jeudi.

« Ce que nous envoyons n’est pas encore défini. Ils ont tous fait leur dernier travail ce matin et cela est en cours d’analyse pour le moment », a déclaré l’entraîneur mardi après-midi.

« Quand les chiffres reviendront de tous ces travaux, ils seront envoyés aux gars (propriétaires) ce soir. Ils seront ensanglantés et scopés le matin et nous en aurons les résultats à midi demain ou un peu un peu plus tard, après nous verrons ce que les gars veulent faire.

« Evidemment avec le Ballet du Bolchoï, cela a été son objectif depuis le début. La haute définition est la même, mais il n’avait pas de passage clair visiblement vers York.

« Kyprios et Sir Lamorak ont ​​tous les deux d’autres options, la Méditerranée est à Leopardstown jeudi et Van Gogh a la possibilité d’aller en France (French Derby dimanche).

«Cela dépendra vraiment de ce que les gars veulent faire, du nombre de participants et dans quel ordre.

« Tout s’est bien passé ce matin et c’est tellement bien avec eux. »

Le Bolshoi Ballet a gagné sa place au sommet du marché du Derby en dominant ses rivaux dans les deux essais clés de l’Irlande à Leopardstown – les Ballysax Stakes et le Derrinstown Stud Derby Trial.

O’Brien a déclaré: «Nous sommes très heureux qu’il se porte bien et que tout va bien avec lui.

« Le plan était de le voyager l’année dernière (a couru en France) afin que nous ne le voyagions pas au printemps de cette année. Le plan était de faire les deux essais à Leopardstown et les deux se sont bien déroulés.

« Il est bien sorti de Leopardstown la dernière fois et tout s’est bien passé avec lui depuis. »

High Definition a passé les mois d’hiver en tant que favori du Derby, mais a raté une apparition prévue dans le Lingfield Derby Trial en raison de résultats sanguins insatisfaisants – au lieu de cela, il est revenu cinq jours plus tard dans le Dante à York, dans lequel il a terminé un troisième honorable.

« Nous avons été ravis de l’avoir rencontré. Il semblait que nous n’allions pas le rencontrer la semaine précédente – et si cela s’était produit, cela l’aurait immédiatement exclu d’Epsom », a déclaré O’Brien ajoutée.

« Le diriger lui a donné la possibilité d’aller à Epsom. Il n’a pas eu autant de temps de York au Derby que le Ballet du Bolchoï, mais il semble en bonne forme.

« La petite chose qu’il a dans son sang, nous ne savons pas d’où elle vient ni où elle est allée, mais elle est restée là pendant quatre ou cinq jours. Je suppose que nous serons un peu en haleine quand il aura du sang dans le pays. matin, pour voir de quelle manière cela revient.

« Nous sommes heureux avec lui depuis York dans tout ce qu’il fait. »

Bien qu’O’Brien semble tenir une main formidable, il ne prendra rien pour acquis.

Il a déclaré: « Je pense que c’est très compétitif. Il y a des chevaux qui sont venus de différents essais au cours de différents voyages et je pense qu’ils doivent tous être respectés.

«Chaque Derby est très compétitif – je ne me souviens pas d’un qui ne l’était pas. Il y a toujours des histoires différentes sur la façon dont les chevaux sont arrivés à la position dans laquelle ils se trouvent.

«Pour moi, il ne fait aucun doute que le Derby est la course la plus importante de toutes. Toute la race pur-sang est mesurée par le Derby – parce que c’est la course la plus éprouvante et la plus dure pour les chevaux.

« C’est à gauche et c’est juste et ils doivent rester et tout gérer – cela ne fait que tester un cheval de toutes les manières. Tout le monde sait qu’Epsom est une piste inhabituelle et c’est vraiment le test ultime pour eux. »