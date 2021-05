Aidan O’Brien fait le point sur Epsom | Actualités des courses

Le Ballet du Bolchoï et la Haute Définition donnent à Aidan O’Brien une formidable main dans sa tentative pour une neuvième victoire dans le Cazoo Derby à Epsom.

Cela fait 20 ans que le gestionnaire de Ballydoyle a décroché pour la première fois le premier Classic avec Galileo, depuis quand il a ajouté à son décompte avec High Chaparral (2002), Camelot (2012), Australie (2014) et la gagnante surprise de l’année dernière, Serpentine.

O’Brien aimerait ajouter à son total dans la première Classique le 5 juin, en disant: « C’est (le Derby) sur quoi repose vraiment les fondations du pur-sang. C’est le test ultime et ils sont testés de toutes les manières. – vitesse, endurance, courage et équilibre. «

Le grand favori pour le renouvellement de cette année est le Bolshoi Ballet, qui a suivi la victoire du Ballysax Stakes du mois dernier à Leopardstown avec une démonstration scintillante au Derrinstown Stud Derby Trial sur le même parcours et la même distance.

« Je suis très content de lui, tout s’est bien passé jusqu’à présent », a déclaré O’Brien.

« Il a commencé à Leopardstown dans les Ballysax Stakes et nous étions très heureux avec lui. Il est ensuite allé au Derrinstown Stud Derby Trial et nous étions très heureux avec lui dans ce domaine également et il semble être en bonne forme. »

High Definition a passé les mois d’hiver en tête des listes avant-post du Derby après avoir remporté ses deux départs en tant que juvénile.

Cependant, ce printemps n’a pas été aussi simple, avec des résultats de tests sanguins insatisfaisants l’excluant d’un retour prévu dans le Lingfield Derby Trial, bien qu’il ait fait son retour cinq jours plus tard avec une troisième place honorable dans le Dante à York.

O’Brien a déclaré: « Je suis très content de lui. De toute évidence, il a eu une préparation très interrompue – une semaine avant le Dante, il n’aurait pas pu courir. Il est juste venu juste quelques jours avant.

«Nous savions qu’il devait courir s’il allait au Derby et nous n’aurions pas pu être plus heureux.

« C’est loin d’être idéal (la préparation du poulain), mais nous sommes très chanceux que cela se soit bien passé sans avoir à le soigner. Quand le sang est sorti pour la première fois comme il était, je ne pensais pas qu’il arriverait (à York) et je ne pensais pas que le sang reviendrait, mais cela s’est produit naturellement pour une raison quelconque.

« De toute évidence, nous allions le monter patiemment (dans le Dante), gentiment et gentiment, et c’est ce que Ryan a fait. Nous étions très heureux de sa course à York. Il a parcouru les trois derniers stades plus rapidement que quiconque dans la course. , donc c’est un très bon signe pour un cheval comme lui. «

Les autres candidats potentiels au Derby de l’entraîneur comprennent le vainqueur du handicap de Leopardstown, Sir Lamorak et Van Gogh, bien que ce dernier soit sur le point de disputer pour la première fois les 2000 guinées irlandaises de ce week-end au Curragh.

De Sir Lamorak, O’Brien a déclaré: « Nous avons toujours pensé beaucoup à lui. Il n’a pas gagné l’an dernier, mais nous avons été très impressionnés par sa dernière manche.

«C’était un handicap de trois ans à Leopardstown sur un mile et quart. Il s’est très bien détendu, a très bien accéléré et a très bien fini. Tout s’est bien passé avec lui depuis.

« Avec un bon terrain et un bon rythme devant lui, tout va bien avec lui en ce moment. »

O’Brien a également les deux premiers dans le pari pour Cazoo Oaks de l’après-midi précédent, avec 1000 Guinées quatrième Santa Barbara à la tête du marché devant Snowfall, un stablemate gagnant de Musidora Stakes.

« C’était un gros risque d’aller aux 1000 Guinées sur seulement la deuxième manche de Santa Barbara, mais elle a très bien couru. Cette (Oaks) a toujours été inscrite pour être sa prochaine manche », a poursuivi O’Brien.

«Elle est bien sortie des 1000 Guinées et tout s’est bien passé avec elle depuis.

«Elle n’a pas été aussi loin (un kilomètre et demi) auparavant, mais c’est une pouliche Camelot et nous avons vraiment hâte de la voir courir.

« Nous avons toujours pensé au monde de Snowfall l’année dernière, mais nous n’avons jamais pu l’amener à produire ce qu’elle faisait à la maison. Peut-être un peu de temps pendant l’hiver, peut-être qu’elle est passée de deux à trois ans et un peu plus de distance a l’a aidée.

«Nous avons été ravis qu’elle montre ce qu’elle nous a montré l’année dernière à la maison.

« Physiquement, elle s’est bien débrouillée depuis et mentalement elle est adorable, il est donc très possible qu’elle puisse vraiment décoller. »

Les coureurs potentiels de l’entraîneur dans la Coronation Cup le jour de Cazoo Oaks incluent le Japon, qui a récemment fait un retour gagnant à l’action dans les Ormonde Stakes à Chester, et la brillante pouliche Love, qui a remporté les 1000 Guinées et les Oaks la saison dernière.

Il a déclaré: « Le Japon va très bien. Nous avons été ravis de sa course (à Chester).

« Il pourrait aller à la Coronation Cup, revenir à un mile et demi. Il a couru une très bonne course dans le Derby et il semble en bonne forme.

« L’amour va très bien. Elle fait tout correctement et est prête à commencer. »