Aidan O’Brien en court trois alors qu’il cherche encore 2000 Guinées | Actualités des courses

Aidan O’Brien est triple dans sa candidature pour une 11e victoire dans le Qipco 2000 Guinées à Newmarket samedi.

Cela fait 23 ans que le maestro de Ballydoyle a décroché pour la première fois le Rowley Mile Classic avec King Of Kings, depuis qu’il a ajouté à son palmarès avec Rock of Gibraltar (2002), George Washington (2006), Camelot (2012) et, plus récemment, Magna Grecia (2019).

Chacun des trois candidats de l’entraîneur cette année possède de solides références, Ryan Moore préférant Wembley à ses compagnons stables Battleground et Van Gogh.

Wembley fait sa première apparition depuis qu’il a été battu de justesse par un autre poulain formé par O’Brien, la Basilique Saint-Marc, dans le Dewhurst à Newmarket en octobre.

« Le plan avec Wembley était toujours de revenir ici après le Dewhurst l’an dernier », a déclaré l’entraîneur.

«Tout s’est bien passé avec lui pendant l’hiver et au printemps. Ryan le connaît bien et nous sommes vraiment très heureux avec lui.

« Il a été pris dans un mauvais terrain lors de quelques courses la saison dernière et a vraiment progressé au fur et à mesure. Nos chevaux ont été un peu lents l’an dernier, avec la saison un peu compliquée, et tout s’est passé un peu trop vite pour certains d’entre eux. »

En tant que fils de son héroïne Arc Found, O’Brien a toujours eu un faible pour Battleground, qui sera monté par Frankie Dettori.

Vainqueur du Chesham à Royal Ascot et des Vintage Stakes à Goodwood l’été dernier, le poulain War Front a bouclé sa campagne juvénile en terminant deuxième de la Breeders ‘Cup.

O’Brien a déclaré: « Battleground est un gros cheval à longue foulée qui a très bien couru en Amérique. Il a juste été pris dans un peu de trafic tôt et était peut-être un peu plus en arrière que Ryan ne l’aurait souhaité, mais il a couru à la maison. très bien.

« Il est de War Front, donc il devrait aimer le terrain. Il semble en forme et nous pensons qu’il est prêt à commencer.

« Found était une grosse jument et très authentique. Battleground est aussi un gros cheval – c’est un croiseur très haut, ce qu’elle était aussi.

« Frankie est un grand pilote et nous sommes ravis de l’avoir. »

Van Gogh, la monture de Seamie Heffernan, est le seul du trio à avoir déjà décroché l’or dans le Groupe 1, après avoir décroché le Criterium International dans des conditions éprouvantes à Saint-Cloud l’automne dernier.

O’Brien ne s’attend pas à ce que le terrain rapide prévu à Newmarket soit un problème, ajoutant: « Van Gogh a couru sur un terrain rapide dès le début et a terminé à Saint-Cloud sur un terrain très mou à lourd. Je pense que c’est juste la façon dont la saison s’est déroulée. et la façon dont le sol était.

«C’est un cheval qui bouge bien et nous avons toujours pensé qu’il irait plus loin qu’un mile. Nous espérons qu’il ira bien (sur le terrain).

«Vous pouvez faire des arguments très solides pour eux tous – ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients.

« Je dirais que ce serait très difficile à séparer. »

Joseph, le fils d’Aidan O’Brien, qui a remporté les 2000 Guinées en tant que cavalier à bord de Camelot, a de grands espoirs de casser son canard en tant qu’entraîneur dans la première Classique de la saison avec Thunder Moon.

Le fils de Zoffany avait Wembley derrière lui lorsqu’il a remporté les National Stakes la saison dernière au Curragh, mais cette forme a été inversée dans le Dewhurst, Thunder Moon devant se contenter de la troisième place.

O’Brien junior estime que le terrain mou qui prévaut a contribué à cette défaite et se réjouit de la progression de sa charge depuis.

Il a déclaré: « Thunder Moon est vraiment bon, a très bien hiverné et a eu une très bonne saison l’année dernière. Il a fait une très bonne course dans la Dewhurst alors que le terrain était aussi lent qu’il l’aurait souhaité.

« Cette course a été le plan, il va en forme, nous sommes satisfaits du tirage au sort (décrochage 10) et nous attendons la course avec impatience.

« Dans le Dewhurst, nous aurions préféré un meilleur terrain et un meilleur match nul. Il a bien voyagé et a bien accéléré, mais il s’est juste épuisé. Nous pensions qu’un meilleur terrain et un meilleur match nul nous auraient aidés à nous rapprocher et nous sommes en espérant que cela pourrait arriver le week-end.

« Il a toujours montré beaucoup de rythme, il a un grand virage de pied, ce qu’il a montré sur la piste l’année dernière, et il travaille de manière satisfaisante à la maison. Je vous en prie, il peut prouver qu’il est un poulain de grande classe cette saison.

«Nous sommes excités, nous pensons qu’il est le bon type pour la course – c’est un type mature et rapide et nous pensons qu’un kilomètre est un bon voyage pour lui.

« Wembley est probablement le danger évident car il a été très constant la saison dernière. »