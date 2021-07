Aïd al-Adha 2021 : Meezaan Jafri, Aasif Sheikh, Rukhsar Rehman optent pour des célébrations discrètes | Actualités culturelles

New Delhi: À la suite d’une probable troisième vague de COVID-19, l’Aïd al-Adha est resté une affaire discrète cette année.

Des célébrités indiennes, dont Meezaan Jafri, Aasif Sheikh, Rukhsar Rehman et Warda Khan, ont évité les célébrations à grande échelle pour marquer l’occasion spéciale.

Aasif Sheikh, qui est surtout connu pour son rôle comique dans la populaire émission télévisée « Bhabhi Ji Ghar Par Hai ! », a réduit ses dépenses pour l’Aïd compte tenu des souffrances subies par les gens pendant la pandémie.

« Je suis reconnaissant que mes proches aient tous été sains et saufs. L’Aïd serait une affaire intime avec la famille, mais compte tenu des moments difficiles auxquels les gens ont été confrontés, nous avons ouvert les bras à ceux qui ont souffert. En tant que famille, nous avons réduit sur nos dépenses pour la saison des fêtes afin de rendre l’Aïd de quelqu’un d’autre brillant », a-t-il déclaré à ANI tout en partageant ses plans pour l’Aïd.

Offrir des prières pour la bonne santé de tous est un must, surtout en ces temps difficiles. « Nous lisons nos prières et distribuons de la nourriture aux moins privilégiés, c’est l’une de ces mesures que nous avons prises à la suite de la pandémie. Cette année aussi, ma famille et je ne célébrerai pas somptueusement l’occasion en souvenir des moments cruciaux en cours. Je souhaite à tous un Aïd sûr et sain. Je prierai pour leur bien-être. Que cet Aïd apporte bonheur et amour à toutes vos vies. Aïd Moubarak à tout le monde », a ajouté Aasif.

La nouvelle pandémie de coronavirus a sans aucun doute perturbé la façon dont l’Aïd et d’autres festivals sont célébrés en Inde.

L’acteur Meezaan Jafri, qui est le fils de Jaaved Jaaferi, a rappelé ses célébrations de l’Aïd avant la pandémie. « Mon père avait l’habitude d’organiser de grandes fêtes de l’Aïd à la maison où venaient ses amis proches de l’industrie. Nous nous asseyions ensemble par terre et mangions ensemble. Notre maison était pleine à craquer et nous n’avions presque plus d’espace pour bouger sur le sol. . Même mes amis me surprenaient en venant chez moi. Ces vieux jours me manquent vraiment », a-t-il déclaré.

Cependant, Meezaan est reconnaissant d’avoir pu passer plus de temps avec sa famille en raison du verrouillage. « Je fais toujours de mon mieux pour être à la maison pendant l’Aïd. Pour la deuxième année consécutive, nous organisons des célébrations intimes de l’Aïd… D’une certaine manière, c’est bien aussi, car cela donne plus de temps pour renforcer nos liens familiaux », a-t-il ajouté.

La productrice Warda Khan a également expliqué comment la pandémie a changé ses célébrations de l’Aïd. « La pandémie a changé beaucoup de choses. Le contact humain, et tous les câlins et bisous me manqueront. Néanmoins, notre personnel de maison sera là et célébrera les festivals avec nous. Je sais que comme l’année dernière il y aura un Des millions d’appels pour dire à quel point notre fête de l’Aïd/cadeaux de l’Aïd leur manque et nous finirons par dire à quel point les avoir finis nous manque. Inchallah, j’espère que ce sera le dernier « Pandemic Eid », et je prie pour nous bientôt pouvoir célébrer tous les festivals ensemble », a-t-elle souligné.

Selon l’actrice Sara Arfeen Khan, les célébrations ont pris un 360 degrés à l’ère COVID.

« La pandémie a complètement changé mes célébrations. De l’organisation d’une fête de 100 amis proches et de la famille et d’avoir des Gazals et des chanteurs soufis en direct à la maison à simplement se souhaiter au téléphone et envoyer nos souhaits et notre nourriture. C’est le virage à 360 degrés. a pris. Je me demande si nous reverrons un jour ces moments magiques », a-t-elle déclaré.

Les célébrités veillent à ne pas affaiblir leur esprit festif en raison de COVID-19 et de sa nourriture qui joue l’un des rôles les plus cruciaux pour faire sourire les gens, en particulier à l’occasion de l’Aïd.

L’acteur Rukhsar Rehman a hâte d’avoir du pur khurma. « Ma belle-mère fera du pur khurma pendant la journée… alors nous nous assoirons ensemble et profiterons du repas. C’est une occasion de convivialité… alors je m’assurerais de prendre tous les repas avec les membres de ma famille ensemble et de célébrer notre Eid discret avec de la nourriture délicieuse », a-t-elle déclaré.

Aasif trouve une joie totale à manger du phirni et du Yakhni pulao à l’occasion de l’Aïd. « Ma famille et moi avons pour tradition de préparer des bonbons faits maison pour l’occasion, notre phirni est à tomber ! Je prends l’initiative de préparer mon célèbre pulao Yakhni pendant que ma femme prépare de délicieuses brochettes Shammi », a-t-il déclaré.

La plupart des musulmans célèbrent l’Aïd al-Adha dans le même sens traditionnel mais bien sûr, les célébrations et pratiques culturelles pour l’occasion diffèrent d’Est en Ouest et d’un pays à l’autre. Nous vous souhaitons, à vous et à votre famille, paix, harmonie, bonheur, bonne santé et prospérité en cette occasion propice. Aïd Moubarak !