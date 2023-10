AIandYou prévoit de fausses publicités IA pour préparer les électeurs à la désinformation de 2024

Les deepfakes sont prévus pour le début de l’année prochaine. La campagne prévoit de commencer à diffuser ses propres publicités générées par l’IA – pour familiariser les électeurs avec ce type de contenu – à mesure que les élections primaires commencent à s’accélérer, a déclaré José Villa, président de Sensis, une agence de publicité travaillant avec la campagne. Les publicités sont encore en cours de développement, mais un exemple pourrait être une vidéo générée par l’IA du président Joe Biden disant quelque chose qu’il n’a pas dit, avec un message à la fin disant que le contenu n’était pas réel et dirigeant les téléspectateurs vers l’organisation à but non lucratif Villa. expliqué.

Cette campagne est la première du genre avant l’élection présidentielle de 2024, a déclaré Gonzales.

« Notre démocratie est en danger si les gens ne comprennent pas les bases de l’IA et la manière dont elle est utilisée dans cette campagne », a déclaré Gonzales. « Les gens parlent de culture numérique… mais personne n’adhère à l’idée de culture en IA. »

Les stratèges et les politiciens des deux côtés ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que les récents progrès de l’IA pourraient conduire à un afflux de faux contenus frappant les électeurs. Certaines campagnes ont utilisé l’IA dans des vidéos et des images, mais son utilisation à grande échelle n’a pas encore été constatée. Malgré cela, il existe peu de réglementation sur la manière dont l’IA est utilisée dans la publicité politique, et certains agents de campagne et technologues craignent que ce ne soit qu’une question de temps avant qu’elle ne devienne plus importante.

Une grande partie des discussions sur l’IA a été axée sur la politique, a déclaré Gonzales, un ancien cadre de Facebook qui siège actuellement au Comité consultatif national sur l’IA. Elle a déclaré que peu d’attention avait été accordée à la préparation des électeurs à tomber sur une vidéo générée par l’IA en parcourant les réseaux sociaux ou à voir une fausse image sur un dépliant dans leur boîte aux lettres.

La campagne ciblera les jeunes de couleur et les femmes – des données démographiques qui devraient jouer un rôle démesuré lors des élections de 2024, a déclaré Gonzales, ajoutant qu’il est nécessaire d’éduquer tous les électeurs sur la technologie.

Les jeunes électeurs sont ceux qui sont susceptibles de passer le plus de temps en ligne, où la désinformation a tendance à se propager. La campagne prévoit également de travailler avec des micro-influenceurs, des comptes de médias sociaux plus petits qui ont un public fidèle.

« Nous voulons que cela paraisse organique et vienne de gens comme eux », a déclaré Villa. « D’une certaine manière, on pourrait penser que [young people are] les plus sophistiqués sur le plan technologique, mais je dirais qu’ils sont aussi potentiellement les plus vulnérables.

Il a ajouté que certains contenus cibleraient des données démographiques spécifiques, comme les publicités en espagnol destinées aux électeurs hispaniques.

Gonzales a déclaré qu’AIandYou visait à collecter 3 millions de dollars pour la campagne et qu’il contactait des groupes apolitiques, y compris des sociétés de capital-risque, pour obtenir un financement.

Avant les élections de 2024, certaines entreprises technologiques ont pris des mesures pour établir des réglementations, Google exigeant une étiquette sur toutes les publicités politiques qui utilisent des outils d’IA et du contenu synthétique dans leurs vidéos, images et audio.

Le Congrès s’est également penché sur la manière de gérer l’IA. Plusieurs textes législatifs sont en attente dans les deux chambres, même s’il semble peu probable que des garde-fous fédéraux soient imposés dans les mois à venir. La Commission électorale fédérale réfléchit également à l’opportunité de réglementer l’utilisation de l’IA dans les publicités électorales.

