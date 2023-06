AIADMK parle de rupture après la fouille du chef du Tamil Nadu BJP à Jayalalithaa

La perte du BJP au Karnataka pourrait bientôt être aggravée par une rupture avec son seul allié au Tamil Nadu, l’AIADMK. L’allié du sud, déjà vexé par les propos controversés du chef d’Etat du BJP, K Annamalai, a lancé un ultimatum au parti : « Rein it in, or else… ».

M. Annamalai, qui partage son temps à parts égales entre le DMK et l’AIADMK, a fait un commentaire que l’allié a du mal à ignorer.

Icône de l’AIADMK, l’ancien ministre en chef J Jayalalithaa, a-t-il tacitement indiqué dans une interview à un quotidien anglais, a été condamné dans une affaire de biens disproportionnés.

La déclaration est factuellement incorrecte. Bien que l’assistant de Jayalalithaa, Sasikala, et quelques autres aient finalement été condamnés par la Cour suprême dans une affaire de biens disproportionnés dans laquelle l’ancien ministre en chef était le principal accusé, Jayalalithaa est décédé avant le verdict final. Ainsi, bien que le verdict du tribunal supérieur ait annulé le verdict favorable de la Haute Cour du Karnataka, il ne l’a techniquement pas condamnée.

Ces remarques ont exaspéré l’AIADMK, qui a déclaré qu’à moins que des mesures ne soient prises contre M. Annamalai, ils « repenseront l’alliance ».

Le chef du parti, D Jayakumar, a déclaré: « Annamalai n’est pas qualifié pour être président d’État d’un parti. Il devrait faire attention à ses mots. Nous soupçonnons qu’il ne veut pas que l’alliance se poursuive et qu’il ne veuille pas non plus que le Premier ministre Modi gagne à nouveau ».

Le chef de l’État du BJP soulève souvent des doutes dans le camp de l’AIADMK quant à savoir si l’ancien officier de l’IPS et le plus jeune chef de l’État du BJP, agit comme le porte-parole de la direction centrale du parti.

En mars, il s’était prononcé contre une alliance avec l’AIADMK pour les élections de 2024.

Les hauts dirigeants de l’AIADMK, qui ont formé l’alliance tant attendue avec le BJP après la mort de Jayalalithaa, sont furieux. Jayalalithaa n’avait pas forgé d’alliance avec le BJP depuis longtemps malgré des liens amicaux, considérant le parti du Nord comme un inadapté à la politique dravidienne.

Maintenant, avec l’alliance à son actif, le BJP, qui avait une présence négligeable dans l’État, tente de se projeter comme l’opposition clé, capitalisant sur la lutte entre O Panneerselvam d’AIADMK et Edappadi Palanisami, qui avait donné le signal vert à l’alliance. .

L’AIADMK a également subi quatre défaites consécutives lors des élections qu’il a combattues avec le BJP – y compris les sondages de Lok Sabha, les sondages de l’assemblée et les sondages des corps locaux.

Le BJP étant considéré comme un handicap électoral, les deux partis n’ont même pas fait campagne ensemble avant le récent scrutin partiel d’Erode East dans lequel l’AIADMK a perdu.

Beaucoup disent que lors d’une réunion interne dimanche, le stratège en chef du BJP Amit Shah avait fixé à son parti un objectif de 25 sièges de député dans l’État, suscitant des soupçons dans le camp AIADMK selon lesquels le parti national avait l’intention de contester 25 des 39 sièges de l’État.