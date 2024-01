Ai Weiwei dit que l’art qui peut être reproduit par l’IA n’a « aucun sens » – le philosophe explique ce que cela signifie pour l’avenir de l’art

Ai Weiwei, le dissident et artiste chinois le plus célèbre, a qualifié l’art qui peut être facilement reproduit par l’intelligence artificielle (IA) de «sans signification». Ce que je trouve le plus frappant dans ce commentaire, c’est la façon dont il parvient à regarder à la fois en arrière, dans les couloirs complexes de l’histoire de l’art, et en avant, dans l’avenir incertain du monde de l’art.

Ai Weiwei veut-il dire que l’IA devrait nous faire repenser notre appréciation des œuvres d’art du passé ? Ou l’IA est-elle si puissante qu’elle devrait façonner la mission des futurs artistes ?

Les nuances de ce double défi sont familières aux philosophes de l’art, qui ont parfois sérieusement envisagé l’affirmation selon laquelle l’art peut avoir une fin.

Explorer le but de l’art

Parmi les voix les plus célèbres et les plus influentes figurent GW Hegel au début du XIXème siècle et Arthur Danto à la fin du 20ème siècle. Tous deux ont soutenu que même si les œuvres d’art peuvent continuer à être produites en grand nombre – et peut-être même de manière nouvelle et passionnante – il y a un sentiment dans lequel le progrès de l’art a atteint son apogée.

Selon leurs arguments, l’art a « pris fin » parce qu’il a atteint son objectif. Cette affirmation peut paraître obscure à un public contemporain, mais ce à quoi Hegel et Danto voulaient en venir est assez simple.

Si vous considérez l’art comme ayant une sorte d’objectif le plus profond, alors vous pouvez imaginer qu’à un moment donné, cet objectif a été atteint. L’art fait toujours quelque chose dans le sens où il a un effet. Un effet sur l’artiste qui le crée, sur son public et finalement sur le monde. Mais cet effet global escompté peut changer.

Danto a affirmé qu’en examinant l’histoire de l’art, nous pouvons extraire un récit, ou une histoire, sur la manière dont l’art a atteint son objectif.

Le premier récit, capturant des siècles d’histoire de l’art, de la sculpture grecque classique aux peintures de la Renaissance, était axé sur la vraisemblance – ici, le but de l’art était de créer des représentations réalistes de son sujet.

Selon Danto, le deuxième récit de l’art a été déclenché par une crise provoquée par les progrès technologiques apportés par la caméra. Puisque le premier objectif de l’art – créer des représentations parfaites – avait été dépassé, l’art avait besoin d’un nouveau. Le deuxième objectif était de s’interroger sur ce que pouvait être l’art lui-même, en recherchant ses propres limites.

Les œuvres de divers artistes modernistes – comme L’Aficionado (1912) de Pablo Picasso ou Bustling Aquarelle (1923) de Vassily Kandinsky, jusqu’à Les boîtes Brillo d’Andy Warhol (1964) – pourrait alors être comprise comme une quête visant à établir ce que signifie pour un objet d’être une œuvre d’art et à se demander : « Quel est le sens de l’art lui-même ?

Dans un écrit de 1967, Danto pensait que même ce deuxième objectif avait été atteint – mais peut-être que ses répercussions ne se sont pas encore vraiment fait sentir.





Lire la suite : Hegel est considéré comme le philosophe le plus dur, mais ses opinions ne sont pas si farfelues





Un troisième objectif pour l’art

C’est là que je pense que la nouvelle perspective de Weiwei est rafraîchissante. Cela semble suggérer que la technologie de l’IA pourrait nous pousser vers un nouvel objectif pour l’art. Le nouveau défi consisterait à déterminer à quoi pourrait ressembler un avenir véritablement numérique de l’art – et quelle pourrait être notre contribution humaine à cet avenir.

Nous pouvons alors nous demander comment l’art peut retrouver un sens dans nos mondes sociaux façonnés par l’IA. Et quel devrait être le rôle de l’artiste dans la création de ce sens.

Philosophes de convictions diverses, de John Dewey à Kendall Walton, prônent depuis longtemps une telle solution. Nous pouvons donner un nouveau sens à l’art en explorant de nouvelles formes d’expression – en créant de nouvelles choses avec des outils nouveaux et anciens.

L’art ne se contente pas de s’adapter aux nouveaux outils et technologies, il en fait quelque chose de nouveau et, dans ce processus, il a le potentiel de devenir lui-même quelque chose de nouveau.

Ai Weiwei lui-même en parle dans l’une de ses citations dans son livre Weiwei-ismes (2012), lorsqu’il dit que l’art est : « De la liberté d’expression, une nouvelle façon de communiquer. Il ne s’agit jamais d’exposer dans des musées ou de l’accrocher au mur… Je pense que personne ne peut séparer l’art de la politique.»

Le glissement subtil ici, de nouvelles formes d’expression vers de nouvelles façons de contribuer aux conversations politiques, soulève une autre question importante : comment l’art peut-il contribuer aux conversations politiques de manière distinctive ?

Dans son nouveau livre, Les artistes refont le monde : un manifeste de l’art contemporain, le philosophe Vid Simoniti suggère une réponse possible. Il affirme que l’art offre un mode d’expression politique distinct qui permet au public de réfléchir sur des questions centrales tout en mettant momentanément de côté les jugements binaires sur le bien ou le mal.

L’art permet de s’engager dans des questions politiques sans imposer le fardeau de l’adoption d’une position spécifique. Il est amarré au monde réel, mais permet également un espace ouvert où de nouvelles positions peuvent être imaginées, explorées et habitées. L’IA pourrait-elle créer ces espaces artistiques avec nous ou pour nous ? Peut-être que relever ce défi pourrait fixer un nouvel objectif pour l’art numérique du futur.

