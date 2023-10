AI renforce la désinformation, la censure et la surveillance en ligne, menace croissante pour les droits humains, prévient un rapport

L’IA permet aux gouvernements de « renforcer et affiner la censure en ligne » et d’amplifier la répression numérique, rendant ainsi la surveillance ainsi que la création et la propagation de la désinformation plus rapides, moins coûteuses et plus efficaces, selon le rapport annuel publié par Maison de la liberté .

Les gouvernements ont mis du temps à réagir, peu de pays ayant adopté une législation pour une utilisation éthique de l’IA, tout en justifiant également l’utilisation de technologies de surveillance basées sur l’IA telles que la reconnaissance faciale pour des raisons de sécurité.

Des outils basés sur l’IA générative ont été utilisés dans au moins 16 pays pour déformer les informations sur des questions politiques ou sociales entre juin 2022 et mai 2023, indique le rapport de Freedom House, ajoutant que ce chiffre est probablement sous-estimé.

Pendant ce temps, dans au moins 22 pays, réseaux sociaux les entreprises étaient tenues d’utiliser des systèmes automatisés de modération du contenu afin de se conformer aux règles de censure.

« L’IA générative offre sophistication et ampleur pour diffuser la désinformation à un niveau auparavant inimaginable – elle est un multiplicateur de force de désinformation », a déclaré Karen Rebelo, rédactrice adjointe de BOOM Live, une organisation de vérification des faits basée à Mumbai.

Alors que l’IA est une « arme de qualité militaire entre les mains de mauvais acteurs », Rebelo a déclaré que les partis politiques indiens et leurs mandataires sont les plus grands propagateurs de désinformation et de désinformation, et qu’il n’est pas dans leur intérêt de réglementer l’IA.

Alors que des entreprises telles que ChatGPT créateur OpenAI et géant de l’internet Google ont imposé des mesures de protection pour réduire certaines utilisations ouvertement nuisibles de leurs chatbots basés sur l’IA, celles-ci peuvent être facilement violées, selon le rapport de Freedom House.

Même si les deepfakes sont rapidement révélés, ils peuvent « saper la confiance du public dans les processus démocratiques, inciter les militants et les journalistes à s’autocensurer et étouffer les reportages fiables et indépendants », indique le rapport.

« Les images générées par l’IA… peuvent également renforcer la polarisation et d’autres tensions existantes. Dans des cas extrêmes, cela pourrait galvaniser la violence contre des individus ou des communautés entières », ajoute-t-il.

Malgré tous ses pièges, la technologie de l’IA peut être extrêmement bénéfique, selon le rapport, à condition que les gouvernements réglementent son utilisation et promulguent des lois strictes sur la confidentialité des données, tout en exigeant également de meilleurs outils de détection des informations erronées et des garanties pour les droits de l’homme.

« Lorsqu’elle est conçue et déployée de manière sûre et équitable, l’IA peut aider les gens à échapper à la censure autoritaire, à lutter contre la désinformation et à documenter les violations des droits humains », a déclaré Allie Funk, directrice de recherche pour la technologie et la démocratie à Freedom House.

Par exemple, l’IA est de plus en plus utilisée pour vérifier les faits et analyser les images satellite, les publications sur les réseaux sociaux et les images afin de signaler les violations des droits humains dans les zones de conflit.