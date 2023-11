Ai Pin de Humane promet un avenir « informatique ambiant » pour 699 $ (plus 24 $ par mois)

“/

C’est ici. Après des mois de battage médiatique, de fuites et de révélations, Humane a officiellement révélé l’Ai Pin. Le petit appareil se fixe magnétiquement au revers de son porteur et collecte des données via une caméra embarquée. Il est alimenté par une puce Qualcomm et exploite l’IA. Humane pense qu’un jour, il pourrait remplacer votre smartphone. Il sera disponible à la commande le 16 novembre aux États-Unis

“Ai Pin est l’incarnation de notre vision d’intégrer l’IA dans le tissu de la vie quotidienne, en améliorant nos capacités sans éclipser notre humanité”, ont déclaré les fondateurs de la startup dans un communiqué. «Nous sommes fiers de dévoiler enfin ce sur quoi nous et l’équipe de Humane avons travaillé au cours des quatre dernières années. Pour nous, Ai Pin n’est qu’un début.

Cela ressemble un peu à Narrative Clip, la malheureuse caméra de survie. L’appareil carré (ou circulaire, si vous préférez) comprend une caméra et un microphone, ainsi que des capteurs de profondeur et de mouvement, collectant des données qui sont traitées à bord par un processeur Snapdragon. La commande vocale est au cœur du produit, comme une prochaine étape apparemment logique des assistants pour smartphone comme Siri. La broche communique avec le porteur via un « haut-parleur personnel » ou des écouteurs Bluetooth couplés.

Il n’y a pas d’écran – c’est un peu tout le problème, en fait – mais il y a un pavé tactile. L’épingle réagit également aux gestes. Contrairement à une myriade d’autres produits qui promettent de nous libérer de notre dépendance à l’écran, l’Ai Pin est conçu pour être utilisé sans smartphone connecté. Cela passe par un réseau sans fil de marque Humane construit au sommet de T-Mobile.

L’élément visuellement le plus intéressant ici est de loin l’écran à encre laser, qui projette un texte tel qu’un appel entrant sur votre paume, à la place de l’écran tactile.

L’appareil est livré avec un « booster de batterie », afin que les utilisateurs puissent échanger à chaud les sources d’alimentation. Le Pin « bénéficie d’une conception unique en deux parties, composée de l’ordinateur principal et d’un booster de batterie. Ceux-ci sont connectés magnétiquement et alimentés sans fil à travers les vêtements et les vêtements, vous permettant de porter Ai Pin de différentes manières. Grâce à son système d’alimentation perpétuelle, les utilisateurs peuvent remplacer le booster de batterie à chaud lors de leurs déplacements, garantissant ainsi une utilisation ininterrompue et une autonomie d’une journée entière.

Tout comme les lunettes Ray-Ban Meta récemment lancées, le système dispose d’une « Trust Light » pour informer les personnes autour de vous lorsque le système enregistre. Un tel enregistrement est devenu un point sensible pour de nombreux défenseurs de la vie privée, même si nous n’avons pas encore vu comment le grand public réagit à ce type d’appareils. L’essor de services comme Facebook pourrait bien en avoir exposé de nombreuses à de telles intrusions potentielles.

Humane s’empresse de souligner que le Pin n’écoute pas les mots de réveil lorsqu’il n’est pas engagé. “L’appareil ne s’active que lors de l’engagement de l’utilisateur et n’utilise pas de ‘mots de veille’, garantissant ainsi qu’il n’écoute pas ou n’enregistre pas toujours”, écrit-il. « Ai Pin comporte un Trust Light bien visible qui indique quand des capteurs sont actifs, qui est géré via une puce de confidentialité dédiée. En cas de compromission, Ai Pin s’arrêtera et nécessitera un service professionnel de Humane.

Le système fonctionne sur Cosmos (CosmOS ?), un système d’exploitation propriétaire imprégné d’IA. « Un tout nouveau cadre logiciel d’IA, Ai Bus, donne vie à Ai Pin et supprime le besoin de télécharger, de gérer ou de lancer des applications. Au lieu de cela, il comprend rapidement ce dont vous avez besoin, vous connectant instantanément à l’expérience ou au service d’IA approprié », écrit la société.

La variété spécifique de ChatGPT n’est curieusement pas mentionnée nommément dans la version initiale, bien que le matériel de presse vérifie le nom d’OpenAI. « Les collaborations uniques de Humane avec Microsoft et OpenAI donnent à Ai Pin l’accès à certains des modèles et plates-formes d’IA les plus puissants au monde et jettent les bases de nouvelles fonctionnalités à ajouter à mesure que la technologie évolue », note-t-il. “Ai Pin est un appareil autonome et n’a pas besoin d’être associé à un smartphone ou à un autre appareil compagnon.”

L’expérience de l’appareil peut être personnalisée hors appareil à l’aide du service Humane.center. C’est un élément important, étant donné que l’interface vocale et tactile limite considérablement la personnalisation sur l’appareil.

“Pour gérer et accéder à vos données, y compris les photos, vidéos et notes, Ai Pin se connecte à Humane.center”, note la société. « Cette plate-forme sert de plate-forme centrale pour votre appareil, garantissant une interaction rationalisée depuis la configuration jusqu’à l’utilisation quotidienne. Lors de l’achat d’Ai Pin, les utilisateurs sont invités à s’inscrire via un portail protégé par la confidentialité, permettant à l’appareil d’adapter ses services aux préférences individuelles.

Le « Hey Google » de Humane semble être « Catch Me Up », qui lit « trie le bruit » de votre boîte de réception non lue. Pendant ce temps, le système promet de « créer des messages sur le ton de votre voix ».

Quelques bonnes (ish) nouvelles : Rapports initiaux que l’appareil coûterait « plus de 1 000 $ » n’était pas valable (mais pas que off) – 699 $ n’est guère une affaire ou un produit de première génération non éprouvé. Et puis il y a les frais d’abonnement mensuels de 24 $. Cela fait trois plans Hulu.

Humane a présenté une fonction de traduction en temps réel, ainsi que la possibilité de reconnaître un morceau de nourriture que vous tenez pour vous indiquer s’il répond à vos objectifs de remise en forme (et, vraisemblablement, s’il s’agit ou non d’un hot-dog). Actuellement, la liste des fonctionnalités semble un peu clairsemée, car la société promet que « à mesure que l’appareil et la plate-forme évoluent avec les futures mises à jour, les possibilités qu’ils offrent évoluent également ».

Le service de streaming musical Tidal est le premier partenaire logiciel de l’entreprise pour une « expérience musicale basée sur l’IA ». Jesse Dorogusker, PDG de Tidal, note : « nous voulons élever la barre des expériences d’écoute pour les fans et sommes ravis d’être la première plateforme musicale à s’intégrer à Ai Pin de Humane. Nous nous sommes associés à Humane pour proposer aux fans un moyen transparent d’interagir avec la musique où qu’ils soient. “Les clients peuvent utiliser leur code PIN Ai pour écouter de la musique en fonction de leur contexte et trouver les bons morceaux Tidal pour améliorer le moment.”

Le niveau de battage médiatique autour du lancement du matériel n’est pas sans précédent. C’est cependant extrêmement rare pour une entreprise non établie, ce qui fait penser à l’avance au projet Ginger. Avant la sortie de l’appareil, Steve Jobs, une autorité aussi, aurait prédit que cela changerait la façon dont les villes du futur seraient construites. Ce produit, bien sûr, deviendrait le Segway.

Le langage autour de l’appareil et les documents de presse qui l’accompagnent offrent des promesses grandes et radicales auxquelles nous nous sommes habitués autour de la Baie – une technologie qui change le monde et qui n’est pas beaucoup plus grande qu’une boîte d’allumettes. Bien que le projet annoncé par la startup de se lancer lors de l’éclipse solaire du mois dernier ait échoué (bien que le compte X de la société regorge toujours de mentions de l’événement), la société a présenté le lancement avec un niveau de gravité qui est normalement le domaine des événements Apple.

Il n’y a bien sûr pas de coïncidences dans ce petit monde. Humane est profondément lié à Apple et formé aux méthodes dites de distorsion de la réalité. Les cofondateurs Bethany Bongiorno et Imran Chaudhri – qui sont respectivement PDG et président – ​​sont d’anciens employés d’Apple. Leur passage dans l’entreprise la plus riche du monde a été à l’origine du battage médiatique qui bouillonne depuis l’année dernière.

Chaudhri a passé 20 ans en tant que designer dans l’entreprise, avant d’être apparemment licencié en 2017après avoir envoyé un email citant le 13ème poète du siècle, Rumi, « Lorsque vous faites des choses avec votre âme, vous sentez une rivière couler en vous, une joie. Malheureusement, les rivières s’assèchent et quand c’est le cas, on en cherche une nouvelle. Bongiorno a passé huit ans dans l’entreprise, en tant que directeur de l’ingénierie logicielle pour iOS et macOS, avant de la quitter en 2016. Tous deux connaissaient probablement le Vision Pro au cours de son développement prolongé.

Ensuite, il y a l’exode non négligeable des anciens Applers. Au cours des cinq années d’existence de la startup, environ 90 anciens employés d’Apple auraient travaillé ou travaillé pour l’équipe de 200 personnes.

L’annonce arrive opportunément au milieu d’un enthousiasme fébrile autour de l’IA générative, et la société présente son premier produit comme un des premiers cas d’utilisation pour les grands modèles de langage qui ont captivé l’imagination du monde de la technologie.

Toutes les entreprises technologiques, des plus petites startups aux Google et Apple du monde, se démènent pour trouver des moyens efficaces d’incorporer ces technologies dans des produits du monde réel. L’Ai Pin est peut-être le premier appareil important à capturer cet esprit du temps de manière significative, mais ce ne sera certainement pas le dernier.

Sam Altman, votre principal actionnaire (avec environ 14 % au dernier décompte), contribue à la bonne foi de la Silicon Valley, malgré un récent rapport selon lequel le PDG d’OpenAI travaillait tranquillement et indépendamment sur ce qui aurait pu constituer un concurrent direct du gourou du design d’Apple et prononçant « l’aluminium », Jony Ive.

« Nous croyons en un avenir où l’intelligence artificielle amplifie le potentiel humain, et Humane partage cette vision », déclare Altman dans le communiqué d’aujourd’hui. “Nous sommes fiers de nous associer à eux pour exploiter l’IA et redéfinir la façon dont nous interagissons avec la technologie et avec le monde.”

En incluant le soutien d’Altman, Humane a levé 230 millions de dollars, dont une série C de 100 millions de dollars annoncée en mars. Les investisseurs comprennent Kindred Ventures, SK Networks, LG Technology Ventures, Microsoft, Volvo Cars Tech Fund, Tiger Global Qualcomm Ventures et Marc Benioff de Salesforce.

Les investisseurs sont certes optimistes, mais le monde est-il prêt à regarder au-delà du smartphone ? Humane est loin d’être la première entreprise à se poser la question. Il y a eu de nombreuses inquiétudes au cours de la dernière décennie à propos d’un monde collé au petit écran, comme des scènes d’un film de John Carpenter. C’est après tout la promesse du casque de réalité augmentée. Google a promis de telles libertés avec Glass il y a dix ans en février dernier.

Humane positionne sa propre vision de l’avenir comme…