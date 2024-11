Ai-je vraiment besoin de ce prêt étudiant ? La dernière tendance en matière de frais de scolarité.

Les Américains adorent se plaindre du coût croissant des études universitaires. Mais considérez ceci : l’étudiant moyen d’une université publique d’État ne paie désormais que 2 480 $ nets par an en frais de scolarité et en frais.

Bien entendu, les frais de scolarité ne constituent qu’un élément de la liste des dépenses universitaires. Le logement et la pension peuvent coûter plus cher. Mais le coût total de la fréquentation d’un collège public diminue, plutôt qu’augmente, une fois ajusté à l’inflation.

Le prix net moyen des frais de scolarité et des frais pour un étudiant de l’État dans un collège public de quatre ans a chuté de 40 % en une décennie, après inflation, passant de 4 140 $ en 2014-15 à un montant estimé à 2 480 $ en 2024-2025, selon un nouveau rapport du Conseil du Collège.

« L’idée selon laquelle le coût des études universitaires est hors de contrôle n’est pas exacte », a déclaré Marc Beckerprésident de l’Association des universités publiques et foncières. « Et les données du College Board le montrent. »

Les chiffres représentent le prix net moyen des frais de scolarité et des frais universitaires pour un étudiant pour la première fois, après déduction des subventions, bourses et autres réductions et prise en compte de l’inflation.

(Le College Board prend en compte l’aide financière et l’inflation pour montrer les changements réels des prix au fil du temps. Si vous ignorez à la fois l’inflation et l’aide, alors les frais de scolarité augmentent légèrement, d’autres rapports ont montré.)

Le coût total de la fréquentation d’un collège public diminue également, mais pas aussi rapidement. Le coût net de la fréquentation dans l’État, y compris le logement, les repas et autres dépenses, est passé de 23 050 dollars en 2014 à 20 780 dollars en 2024, après avoir pris en compte les subventions et l’inflation, a constaté le College Board. En effet, le logement et les repas représentent une grande partie de la note annuelle d’un étudiant résidant dans l’État.

Les prix chutent dans le monde universitaire

Les prix chutent dans le secteur de l’enseignement supérieur alors que le secteur fait face à une baisse des inscriptions et à des clients soucieux des coûts, disent les experts financiers.

La baisse des prix des études universitaires n’est cependant pas la tendance qui fait la une des journaux. Les candidats s’évanouissent chaque fois que quelqu’un dresse une nouvelle liste des universités les plus chères : celles qui facturent plus de 70 000 $ un an de frais de scolarité et de frais, ou plus de 400 000 $ en coûts totaux sur quatre ans.

Mais ce sont des prix « indicatifs », et la recherche suggère la plupart des étudiants ne les paient pas. Les collèges d’élite s’engagent souvent à répondre aux besoins financiers de chaque élève. Les collèges proposent régulièrement des tarifs réduits pour attirer des étudiants méritants.

Même dans les collèges privés à but non lucratif, les frais de scolarité et les frais moyens ont diminué, passant de 18 680 dollars en 2014 à environ 16 510 dollars en 2024, après prise en compte de l’inflation et de l’aide.

Dans les collèges publics de deux ans, les frais de scolarité nets sont tombés en territoire négatif. L’étudiant moyen en 2024 reçoit une aide suffisante pour couvrir entièrement les frais de scolarité et les frais, avec 710 $ restants pour d’autres dépenses.

Les chiffres proviennent du rapport annuel du College Board sur les tendances en matière de tarification des collèges et d’aide aux étudiants.

Le prix des études universitaires est en baisse

La baisse des coûts des collèges publics reflète deux tendances économiques, toutes deux bénéfiques pour le consommateur, rapporte le College Board.

Le prix des études universitaires est en baisse. Les frais de scolarité et les frais publiés s’élevaient en moyenne à 11 610 $ en 2024 pour les étudiants de l’État dans les collèges publics de quatre ans, en baisse par rapport au sommet de 12 830 $ en 2019, après inflation.

Les universités publiques phares de 45 États facturent moins de frais de scolarité et de frais en 2024 qu’en 2019, après inflation.

Et l’aide aux étudiants augmente. Les subventions par étudiant sont passées de 8 000 dollars en 2014 à 9 130 dollars en 2024 pour les étudiants de l’État dans les collèges publics de quatre ans, en dollars corrigés de l’inflation.

Le montant global de l’aide distribuée par les collèges et leurs États a augmenté au cours des 10 dernières années, a déclaré le College Board.

Environ la moitié des étudiants des universités publiques ont obtenu leur diplôme sans dette en 2022-2023, contre environ les deux cinquièmes des étudiants dix ans plus tôt.

« Les gouvernements des États ont réinvesti dans l’enseignement supérieur au cours de la dernière décennie », après une série de coupes budgétaires spectaculaires au cours de la Grande Récession, a déclaré Nicolas Hillmanprofesseur et expert en financement de l’enseignement supérieur à l’Université du Wisconsin-Madison.

Les Américains s’attendent à une augmentation des frais de scolarité

La chute des prix et la diminution de la dette vont à l’encontre de l’opinion publique. Environ la moitié des Américains s’attendent à les frais de scolarité dans les collèges publics vont augmenter au cours de l’année prochaine, et seulement 9 % s’attendent à une baisse, selon les données d’une enquête de la Federal Reserve Bank de New York.

L’opinion publique n’a pas entièrement tort. Les frais de scolarité augmentent progressivement dans une grande partie du pays, mais l’inflation augmente plus rapidement.

Les frais de scolarité payés par les ménages américains ont augmenté augmenté de moins de 9% depuis 2019, selon une analyse du Chronicle of Higher Education. En revanche, les prix globaux ont augmenté de plus de 22 %.

Le scepticisme du public a poussé de nombreux collèges à freiner les augmentations des frais de scolarité, a déclaré Jason Delislechercheur principal non-résident au Centre sur les données et les politiques éducatives de l’Urban Institute.

« Les gens sont plus sensibles aux prix. Ils se demandent s’ils devraient aller à l’université, a déclaré Delisle. « Ils se demandent s’ils doivent s’endetter. »

Les inscriptions à l’université sont en baisse depuis une décennie, même si des signes de rebond apparaissent. La pénurie d’étudiants oblige les établissements d’enseignement supérieur à rivaliser pour obtenir leur place.

Les collèges « ne sont pas aux commandes »

Les collèges se trouvent « dans une sorte de marché d’acheteurs », a déclaré M. Delisle. « Ils ne sont pas aux commandes. »

La tarification des universités est complexe et les responsables des admissions ont du mal à expliquer les mathématiques aux étudiants potentiels et à leurs familles, disent les experts de l’enseignement supérieur.

En effet, de nombreux collèges facturent les étudiants en fonction de leur capacité de payer. Dans cette équation, le prix de la vignette n’est qu’un point de départ. Les étudiants paient des frais de scolarité à des taux différents, un concept qu’aucun chiffre en dollars sur le site Web d’un collège ne peut vraiment transmettre.

« Il n’y a pas de prix uniforme que tout le monde paie », a déclaré Hillman, « comme dans un avion ».

Les frais de scolarité varient également considérablement d’un État à l’autre. L’État le moins cher est la Floride, rapporte le College Board, avec des frais de scolarité et des frais moyens publiés de 6 360 $ pour les étudiants de l’État. Le plus cher est le Vermont, avec une moyenne de 17 490 $.

Mais presque tous les États facturent moins en 2024 qu’en 2019, après inflation. Les universités publiques subventionnent les étudiants de l’État en facturant une prime aux étudiants de l’extérieur de l’État. En moyenne, ces étudiants paient environ 30 000 $ de plus.

« Il est difficile de faire une déclaration générale sur les 50 États », a déclaré Becker. « Mais si l’on regarde à l’échelle nationale, l’effet net est qu’il y a eu une augmentation des investissements dans l’enseignement supérieur. »