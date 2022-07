Ai-je une maladie de vapotage ?

Les cigarettes électroniques ont été conçues à l’origine comme une alternative plus saine aux cigarettes traditionnelles. Mais il s’avère que fumer des cigarettes électroniques – communément appelée vapotage – comporte ses propres risques.

En août 2019, le CDC a commencé à suivre les cas de problèmes pulmonaires graves chez les personnes qui vapotent. Des milliers de personnes avaient des lésions pulmonaires nécessitant un traitement dans les hôpitaux, et plusieurs en sont mortes. Finalement, les chercheurs ont lié ces cas au vapotage. La maladie est maintenant appelée lésion pulmonaire associée à l’utilisation de cigarettes électroniques ou de produits de vapotage (EVALI).

Les médecins et les chercheurs travaillent toujours pour en savoir plus sur cette condition, y compris ses causes exactes et ses effets à long terme. Mais il y a des signes avant-coureurs d’EVALI à surveiller afin que vous sachiez quand obtenir de l’aide.