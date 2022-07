Ai-je un long COVID ? Voici comment dire

Les données les plus récentes du CDC ont révélé qu’un adulte sur 13 aux États-Unis – 7,5% – présente des symptômes qui durent au moins 3 mois après avoir contracté le virus pour la première fois. Un autre rapport antérieur a révélé qu’un survivant du COVID-19 sur cinq âgé de 18 à 64 ans et un survivant sur quatre âgé d’au moins 65 ans ont un problème de santé qui peut être lié à leur précédent combat contre le virus.

“Quatre mois plus tard, je ne pouvais toujours pas marcher quatre pâtés de maisons sans devenir essoufflé”, explique Stern, 48 ans. Cinq mois après son diagnostic, ses médecins ont finalement donné un nom à son état : long COVID.

19 juillet 2022 – La New-Yorkaise Lyss Stern a attrapé le COVID-19 au début de la pandémie, en mars 2020. Elle a eu une fièvre de 103 degrés pendant 5 jours d’affilée et a été alitée pendant plusieurs semaines. Pourtant, des symptômes tels qu’un mal de tête persistant et des acouphènes, ou des bourdonnements dans ses oreilles, persistaient.

Malheureusement, il n’y a pas de moyen facile de dépister les longs COVID.

“Il n’y a pas de test de laboratoire définitif pour nous donner un diagnostic”, déclare Daniel Sterman, MD, directeur de la division des soins pulmonaires, des soins intensifs et de la médecine du sommeil à NYU Langone Health à New York. “Nous travaillons également toujours sur une définition, car il existe toute une série de symptômes associés à la maladie.”

C’est un défi que Stern connaît personnellement après avoir rebondi de médecin en médecin pendant plusieurs mois avant de trouver son chemin vers le Center for Post-COVID Care de l’hôpital Mount Sinai à New York. « C’était un soulagement d’avoir un diagnostic officiel, même s’il n’apportait pas de réponses immédiates », dit-elle.

Ce qu’il faut chercher

De nombreuses personnes infectées par le COVID-19 présentent des symptômes qui persistent pendant 2 à 3 semaines après la disparition de leur infection, explique Brittany Baloun, infirmière praticienne certifiée à la Cleveland Clinic. “Il n’est pas rare de ressentir un essoufflement résiduel ou des palpitations cardiaques, surtout si vous vous exercez”, dit-elle. « La phase aiguë du COVID lui-même peut durer jusqu’à 14 jours. Mais si cela fait 30 jours que vous avez attrapé le virus et que vos symptômes sont toujours là et ne s’améliorent pas, cela indique un certain niveau de COVID long.