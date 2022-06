Ai-je la maladie d’Alzheimer ? Un seul scanner cérébral peut le dire

22 juin 2022 – Une seule scintigraphie cérébrale pourrait un jour offrir un diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer.

En utilisant l’intelligence artificielle pour examiner les structures du cerveau, des chercheurs du Royaume-Uni ont développé un algorithme qui peut déterminer – avec une précision de 98 % – si une personne est atteinte de la maladie à partir d’une seule IRM.

L’outil pourrait également faire la différence entre la démence à un stade précoce et avancé dans 79 % des cas.

“Actuellement, aucune autre méthode simple et largement disponible ne peut prédire la maladie d’Alzheimer avec ce niveau de précision, donc notre recherche est un pas en avant important”, a déclaré Eric Aboagye, PhD, professeur à l’Imperial College de Londres, qui a dirigé la recherche. communiqué de presse.

“La plupart des gens passeront par toute une série de tests pour arriver à un diagnostic d’Alzheimer, et cet outil peut conduire à un diagnostic plus rapide et réduire l’anxiété des patients”, a-t-il déclaré.

Les médecins peuvent être en mesure d’utiliser ces informations pour affiner et modifier le diagnostic, a-t-il déclaré.