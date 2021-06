De nombreux critiques des médias se sont déchaînés à la fois contre CNN et l’animateur Brian Stelter, après une interview entre ce dernier et la responsable de la Maison Blanche Jen Psaki dans laquelle on a demandé à Psaki ce que la presse « se trompe » dans sa couverture de Joe Biden.

Dans son entretien dimanche avec l’attaché de presse, Stelter a ouvert les débats en mentionnant les nombreux problèmes auxquels l’administration actuelle est confrontée – parmi lesquels, les infrastructures et la réforme électorale – mais a rapidement posé des questions. « Qu’est-ce qu’on se trompe ? »



Psaki a répondu que la presse n’expliquait pas toujours clairement aux lecteurs et aux téléspectateurs combien de temps la législation peut prendre pour être adoptée, puis s’est tournée vers l’administration de l’ancien président Donald Trump. « Parfois, nous oublions à quel point les quatre dernières années sont devenues étranges, et lorsque nous retournons dans un endroit où la démocratie fonctionne, où nous discutons avec des démocrates et des républicains … cela semble étranger, mais c’est en fait ainsi que cela est censé fonctionner. « elle a dit. La question soufflée de Stelter s’est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, et de nombreux critiques l’ont utilisée pour faire exploser non seulement CNN, mais aussi d’autres médias grand public offrant une couverture softball des responsables de la Maison Blanche.



« Les personnalités de la télévision masculine libérale aiment vraiment Jen Psaki », Le journaliste Glenn Greenwald a tweeté en réaction, ajoutant une vidéo compilée de David Shuster des Jeunes Turcs faisant l'éloge de Psaki. « Est-ce que j'ai été un mauvais garçon, Jen ? Je veux être un bon garçon », Greenwald a ajouté dans un tweet de suivi accompagné d'une capture d'écran de l'interview de Stelter avec Psaki. D'autres ont été tout aussi implacables dans leurs critiques de la « lèche » entrevue. Bootlicking: Sur les soi-disant « sources fiables » d'aujourd'hui, Brian Stelter de CNN commence son interview avec WH Press Sec. Jen Psaki en lui demandant « qu'est-ce que la presse se trompe ? » Il poursuit ensuite en lui posant des questions sur ses sentiments, notant qu'elle semble parfois frustrée. pic.twitter.com/n7hBojQQl4 – Nicolas Fondacaro (@NickFondacaro) 6 juin 2021 il ne manque que des fouets et un costume en cuir dans le spectacle – Nick D (@pennywinkie) 6 juin 2021 Il a 35 ans et j'en ai 60. Il a l'air remarquablement plus âgé que moi. Peut-être qu'il vieillit un gars d'être un sycophante rampant https://t.co/zQ5LQRvDdW – Dinesh D'Souza (@DineshDSouza) 6 juin 2021 Stelter a également parlé à Psaki de son temps en tant que contributeur de CNN et de la tendance des blogs libéraux en utilisant l'expression « Psaki s'arrête » chaque fois qu'elle s'entraine avec un journaliste conservateur. J'ai demandé @PressSec sur la tendance des gros titres « Psaki ferme ». Elle a souligné qu'elle ne les avait pas écrits – mais a déclaré qu'elle avait « la responsabilité de ne pas permettre à la salle de briefing de devenir un forum de propagande, ou un forum pour faire avancer des mensonges ou des informations inexactes ». pic.twitter.com/yXYte3Wm35 – Brian Stelter (@brianstelter) 6 juin 2021