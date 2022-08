Ai-je commis une erreur en n’investissant pas dans une maison ?

Cette chronique à la première personne est l’expérience de Lise Watson qui vit à Toronto. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter le FAQ.

Ma famille et moi vivons au bout du couloir de ma mère de 90 ans dans un immeuble coopératif au cœur de Toronto. Elle est farouchement indépendante, et même après la mort de mon père, elle a insisté pour vivre seule.

Alors au lieu d’essayer de lui trouver une nouvelle maison près de chez moi, j’ai fait mes valises et j’ai emménagé dans son immeuble.

La coopérative est notre maison depuis plus de 20 ans. Nous vivons dans un bel immeuble en briques rouges bien entretenu. Nous avons la chance d’avoir deux beaux jardins sur le toit, un emplacement central à proximité de toutes les commodités et des transports en commun, et des membres qui se soucient profondément de la justice sociale et de la durabilité environnementale. Nous connaissons et nous soucions de tous nos voisins et avons une composition diversifiée de personnes âgées, de jeunes enfants et de personnes handicapées. Tout le monde est le bienvenu.

Plus important encore, notre maison est abordable.

La vue depuis l’appartement de Lise Watson au centre-ville de Toronto. (Lise Watson)

Alors que les membres participent et travaillent ensemble pour entretenir notre immeuble, la coopérative peut maintenir des niveaux de loyer inférieurs aux taux du marché.

Nous payons 1 160 $ ​​par mois pour un appartement de deux chambres, ce qui signifie que nous pouvons continuer à vivre dans une ville qui devient de plus en plus chère . Juste en face, un appartement de deux chambres qui n’est pas dans un immeuble coopératif se loue pour près de 2 500 $ par mois avec le chauffage et l’électricité en plus. Et c’est la norme.

Je suis reconnaissant de vivre là où je vis, mais l’avenir à long terme des coopératives comme la nôtre est incertain. Établie dans les années 1980, notre coopérative a besoin de nouvelles cuisines, salles de bains et thermopompes.

Bien que ma coopérative ait des économies pour des projets d’immobilisations comme celui-ci pour le moment, elle est construite sur une propriété louée et son avenir n’est pas assuré. Je me souviens aussi constamment de la pressions auxquelles de nombreuses coopératives sont confrontées dans les médias. Beaucoup sont aux prises avec les coûts de réparation; certains ont été contraints d’augmenter les loyers de tenir compte de ces dépenses dans leurs frais de logement. D’autres doivent s’adresser aux banques pour obtenir de nouveaux financements ou sont demander une aide gouvernementale .

Si ma coopérative est incapable de maintenir son loyer durable, ma famille sera obligée de chercher à l’extérieur de la ville un logement abordable.

Lise Watson, à droite, et sa mère ont une relation étroite. (Lise Watson)

J’ai 65 ans. Je suis fier et heureux de tout ce que j’ai accompli dans ma vie, mais en ces temps économiques et sociaux troublés, j’ai quelques doutes sur mes choix de vie et mes investissements.

En grandissant, je n’ai jamais voulu être propriétaire.

Mon père était le fils d’un propriétaire de fish and chips dans le nord de l’Angleterre. Il a immigré au Canada avec de grands espoirs et de grands rêves dans les années 1950. Papa était un rédacteur et un maquettiste autodidacte. Il a rencontré et est tombé amoureux de ma mère dans une agence de publicité de Toronto. Mes parents ont économisé et économisé pour acheter une maison nouvellement construite à Oakville, en Ontario, au milieu des années 1960. C’était un rêve devenu réalité pour eux à l’époque.

Les parents de Lise Watson se sont mariés en 1954. (Soumis par Lise Watson)

Les champs, les ravins et les forêts des agriculteurs entouraient notre maison familiale. Après avoir trouvé un jour des vaches locales piétinant le patio de notre voisin, mes parents ont réalisé qu’une bonne clôture était une nécessité. Je me souviens encore très bien de mon père qui creusait lui-même des trous de poteau avec un pied-de-biche et cela semblait prendre une éternité.

Leur budget était fortement grevé. Mes parents n’ont pas pu étendre l’herbe dans notre jardin jusqu’à quelques années plus tard, alors nous, les enfants, nous traînions régulièrement dans la maison avec de la boue d’argile rouge sur nos chaussures, au grand désarroi de ma mère. Enfants, nous passions des heures chaque été à grimper aux arbres et à sauter dans des tas d’herbe et de feuilles jaunies, à observer les têtards et les grenouilles dans les ruisseaux, à cueillir et à manger des pommes aigres dans des vergers abandonnés.

Cela semble idyllique maintenant, mais il manquait un sens de la communauté. Il y avait peu d’infrastructures, pas d’école, d’églises, d’organismes communautaires, de transport en commun ou même d’épiceries à proximité pendant de nombreuses années.

Il y avait un sentiment d’isolement et c’était émotionnellement préjudiciable à une fille de la ville comme ma mère qui est devenue femme au foyer après son mariage. Nous étions une famille avec une seule voiture et mon père se rendait à Hamilton tous les jours pour le travail. Nous étions transportés par bus plusieurs kilomètres à l’école chaque jour.

Lise Watson, 22 ans, a grandi à Oakville, en Ontario. (Soumis par Lise Watson)

Je voulais un autre genre de vie. Je rêvais d’aller à l’université et de voyager. J’ai donc commencé à travailler seul après le lycée et j’ai financé mes propres études universitaires à temps partiel à l’Université de Toronto sur le campus du centre-ville. La ville était une oasis pour moi et je ne la quittais que pour voyager.

Ma quête pour trouver une communauté dynamique et accueillante m’a amenée sur la scène musicale africaine de Toronto, et plus tard en Afrique de l’Ouest où j’ai épousé mon mari. Il y a six ans, je l’ai amené avec son fils au Canada. Je les ai soutenus avec plaisir alors qu’ils s’adaptaient à une culture très différente et qu’ils apportent maintenant des contributions remarquables à notre communauté. Pendant des décennies, j’ai complété ma carrière dans le service aux étudiants universitaires en faisant du bénévolat dans des festivals de musique et une station de radio communautaire et, en 1997, j’ai lancé ma propre publication sur les arts communautaires.

J’ai eu une vie riche et enrichissante. Mais les conséquences financières commencent à se faire sentir alors que Toronto devient inabordable.

Lise Watson, à droite, s’est mariée en Gambie en 2013. Sur cette photo de mariage, Watson coupe un gâteau avec son mari et son fils d’une précédente relation. (Soumis par Lise Watson)

Aujourd’hui, je me demande si j’ai pris la bonne décision en investissant dans l’éducation et les expériences de vie plutôt que dans la sécurité du logement et les biens matériels. J’avoue que j’ai eu le privilège de faire ce genre de choix. L’accession à la propriété était faible sur ma liste de priorités. Si j’avais une maison sûre et propre, cela me suffisait. Je n’aurais jamais imaginé qu’un jour les logements abordables deviendraient rares.

Certains de mes amis les plus âgés ont pris des décisions différentes des miennes. Ils se sont concentrés sur l’accession à la propriété, le remboursement de l’hypothèque et l’éducation des familles. Aujourd’hui, ils sont à la retraite, s’assoient dans leurs jardins – certains ont même des piscines – et profitent des petits-enfants et voyagent dans des complexes tout compris des Caraïbes. Ils semblent relativement satisfaits et ne se soucient manifestement pas de la sécurité du logement.

J’envie la tranquillité d’esprit qu’ils ont, mais je continue de prétendre que ce n’était pas la vie pour moi. Je sais que j’ai fait la bonne chose pour moi – et ma mère – à l’époque. Mais maintenant, je crains pour l’avenir de notre logement.

