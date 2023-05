AI in Fitness : votre futur compagnon d’entraînement pourrait-il être un robot ?

Il était une fois, l’intelligence artificielle était confinée au domaine de la science-fiction. Maintenant, cela fait partie de notre réalité. Entre les robots générateurs de texte, ChatGPT, Google’s Bard et d’autres apparaissant presque chaque semaine, l’IA connaît un moment. Et cela fait des vagues dans à peu près toutes les industries que vous pourriez nommer.

La technologie de l’IA n’est pas particulièrement nouvelle dans le monde du fitness. Il est utilisé dans les montres intelligentes, les miroirs intelligents (comme Lululemon Studio Mirror), les gymnases à domicile intelligents (comme Tonal et Tempo Studio) et même Peloton. Apple étend ses capacités d’IA via le logiciel Apple Watch, permettant aux utilisateurs d’obtenir des conseils sur la nutrition, le sommeil ou l’entraînement. Les entreprises d’équipement de fitness ont créé des logiciels pour aider les utilisateurs à détecter leurs répétitions, leur vitesse, le poids qu’ils soulèvent et même leur forme dans certains cas.

L’intelligence artificielle et la forme physique semblent avoir un mariage parfait.

Avec les progrès rapides de la technologie automatisée, la question est de savoir si l’IA pourrait éventuellement remplacer les entraîneurs personnels et les programmes de conditionnement physique en groupe. J’ai parlé avec divers experts du fitness pour mieux comprendre l’impact de l’IA sur l’industrie du fitness, ses avantages, ce qui lui manque et à quoi s’attendre à l’avenir.

Mon expérience avec l’IA

Tonal corrige votre forme pendant les exercices et augmente le poids pour vous mettre au défi. Giselle Castro-Sloboda/CNET

En tant que personne qui teste des équipements de fitness pour gagner sa vie, j’ai eu ma part d’expérience avec l’IA et j’ai observé son évolution. J’ai vu comment des plates-formes telles que Application JRNY, ont ajouté des composants AI comme le suivi de mouvement, qui peuvent être utilisés avec les haltères réglables Bowflex. Même Peloton a mis à jour sa fonction d’IA sur le Peloton Guide, un système de musculation à domicile qui utilise une caméra intelligente pour suivre vos mouvements (j’ai souligné dans mon avis lors de sa sortie qu’il pourrait être amélioré).

Les applications de fitness adaptent la technologie de l’IA pour créer une expérience plus personnalisée, facilitant l’entraînement n’importe où et donnant une sensation d’entraînement personnalisé. Dans certains cas, une application ou une plateforme d’abonnement peut être plus abordable que de rejoindre une salle de sport ou d’embaucher un entraîneur en personne.

J’ai également expérimenté ChatGPT dans l’entraînement physique. Curieux de voir comment il organiserait un entraînement personnalisé, j’ai été surpris de la facilité avec laquelle il générait un programme d’entraînement de trois jours pour les débutants, le séparant en jours du corps entier, du haut du corps, du cardio et des jours de repos. En ce qui concerne la programmation, l’échauffement était principalement basé sur le cardio léger (jumping jacks) et n’incluait pas de mobilité ou d’étirements pour commencer ou terminer les entraînements. Il manquait également de temps de repos entre les séries, ce qui est important pour tirer le meilleur parti d’un entraînement complet.

Pour la plupart, ChatGPT semble connaître ses limites. Lorsque je lui ai demandé de créer un programme d’entraînement prénatal, il a répondu : « Avant de commencer tout programme d’entraînement prénatal, il est important de consulter votre fournisseur de soins de santé pour vous assurer qu’il est sans danger pour vous et votre bébé. »

ChatGPT a ensuite donné un exemple de ce à quoi pourrait ressembler un entraînement prénatal avec échauffement, renforcement, cardio et étirements. Dans ce type de scénario, il est utile de faire exécuter le programme par un entraîneur personnel certifié pour confirmer qu’il convient à votre niveau de condition physique et à votre routine.

Avantages de l’IA dans le fitness



Les entraîneurs personnels ne seront pas encore remplacés… Hirurg/Getty Images

« Le meilleur avantage de l’IA dans le fitness est la possibilité d’ajuster quotidiennement les programmes d’entraînement pour tenir compte des facteurs externes : stress, tension, sommeil, récupération et niveau de préparation », a déclaré Amanda Capritto, une entraîneuse personnelle certifiée de premier plan sur Gymnases de garage groupe d’experts.

Rishi Mandal, co-fondateur et PDG de Avenirune application d’entraînement personnel, affirme que l’un des meilleurs outils de l’IA est la collecte de données.

« L’IA aide vraiment à collecter des données précises, telles que le comptage des répétitions, la correction de forme et, en particulier, l’utilisation de la biométrie pour suivre si vous atteignez une fréquence cardiaque plus basse en faisant le même entraînement. » En conséquence, l’IA est fiable pour surveiller vos habitudes de mise en forme et les ajuster en fonction de vos besoins quotidiens.

C’est ce qui distingue l’IA d’une application de fitness ordinaire que vous téléchargez sur votre téléphone.

« Les applications ont toujours adopté une approche plus proche d’un jardin clos par rapport à une approche open source, ce qui pourrait être limité dans un monde où les données sont essentielles pour libérer la puissance de l’IA », explique Calibre PDG et co-fondateur de l’application, Jared Cluff. L’IA a la capacité de créer un entraînement personnalisé complet avec des séries et des répétitions, ainsi que de déterminer votre niveau de forme physique pour vous aider à atteindre vos objectifs. Cluff prédit que les logiciels d’IA s’amélioreront avec le temps et deviendront un moyen fiable pour les utilisateurs de créer eux-mêmes un programme d’entraînement.

« L’IA commence également à avoir plus d’options disponibles pour évaluer et surveiller le formulaire », déclare Capritto. Par exemple, des produits d’IA comme Perche utilisez des caméras 3D que vous pouvez attacher à un rack de squat pour mesurer la vitesse d’une barre lorsqu’elle est utilisée. « Ils utilisent ensuite ces informations pour fournir des commentaires sur votre formulaire », explique-t-elle. Il existe d’autres accessoires comme Représentant un et Bande de poussée qui sont également utilisés pour l’entraînement basé sur la vitesse. Ce type de suivi peut aider les athlètes qui souhaitent vérifier leur forme lors d’exercices de levage ou d’autres facteurs liés à leur performance.

D’autres plates-formes, comme l’application Juggernaut IA, peut fonctionner comme entraîneur de dynamophilie et créer un programme pour améliorer vos ascenseurs. Ces programmes sont idéaux si vous souhaitez vivre l’expérience d’un entraîneur personnel sans avoir à en embaucher un. Cependant, gardez à l’esprit que, comme les accessoires de fitness IA, les programmes IA ne peuvent pas faire grand-chose.

« Pour la plupart des gens, et certainement la grande majorité des clients que nous voyons chez Caliber, la valeur d’un entraîneur s’étend bien au-delà du rôle tactique qu’il joue, et concerne bien plus le rôle de motivation qu’il joue, qui ne sera pas banalisé par l’IA. de sitôt », explique Cluff.

En fait, l’IA peut servir d’outil bénéfique aux formateurs pour mieux aider leurs clients.

« La technologie est au point où elle peut fournir aux formateurs des outils que nous n’avons jamais eu auparavant », explique Capritto. « Construire des programmes de formation et donner des commentaires avec des détails plus individualisés est à la pointe de ce que l’IA peut faire pour les formateurs, les instructeurs et les entraîneurs. »

Cluff est d’accord. Les meilleurs formateurs qui excellent déjà dans l’établissement de relations solides avec leurs clients trouveront l’IA bénéfique car elle les aidera à passer moins de temps sur les parties les plus banales de leur travail.

Mandal dit que l’application Future utilise l’IA sur le backend pour améliorer les idées et les informations que les entraîneurs ont à portée de main.

« Lorsqu’un client dit qu’il recherche des exercices pouvant être effectués dans sa chambre d’hôtel et touchant un groupe musculaire spécifique, nos entraîneurs peuvent rechercher les régimes que nous avons déjà donnés à d’autres clients à la recherche d’entraînements en chambre, puis les entraîneurs peuvent intégrer l’exercice qu’ils aiment dans les entraînements plus larges qu’ils créent. »

Je peux confirmer ceci. J’utilise Future depuis le début de ma grossesse et mon coach a été un grand atout pour développer un programme approprié pour chaque trimestre. C’est un exemple classique de la façon dont les formateurs peuvent utiliser l’IA à leur avantage lorsqu’ils travaillent avec des clients.

Inconvénients de l’IA dans le fitness

L’IA est mise en œuvre dans plusieurs appareils technologiques. Westend61/Getty Images

Comme pour toute nouvelle technologie, il y a des inconvénients. D’une part, l’IA n’a pas le lien humain que vous obtenez en travaillant avec un entraîneur ou un instructeur de conditionnement physique en groupe.

« Autant que l’IA peut en apprendre davantage sur quelqu’un en fonction de ses entrées, elle ne peut pas remplacer le contact humain ou comprendre quoi que ce soit sur une personne autre que son corps physique et ses performances », déclare Capritto.

Les clients bénéficient d’une connexion interhumaine : ils peuvent discuter des niveaux de stress, des problèmes au travail ou à la maison et des niveaux d’énergie, ce qui peut aider l’entraîneur à modifier un entraînement si nécessaire. Il en va de même lors de la rééducation suite à une blessure. Les bons formateurs évaluent les progrès et déterminent si les clients sont prêts à relever de nouveaux défis ou s’ils doivent y aller doucement.

Cluff souligne que l’IA est toujours capable de produire un contenu ou une analyse qui n’est pas précise. « Dans le fitness, comme dans les soins de santé, la qualité est d’une importance primordiale, il y a donc du travail à faire ici », a-t-il déclaré.

L’avenir de l’IA dans le fitness

Dans le cas du fitness, l’IA a le potentiel d’être un atout majeur pour les entraîneurs personnels. Mandal prédit que l’IA changera radicalement l’apparence des équipements de fitness – par exemple, nous pourrions voir des machines d’entraînement multimodales qui nous permettront de faire de nouveaux exercices de nouvelles façons. Il pense également que l’IA aidera les gens à comprendre leurs données personnelles, par exemple en apprenant comment la fréquence cardiaque change au cours de diverses activités.

Cluff pense que l’IA jouera un rôle important dans la manière dont nous accédons aux conseils d’experts, mais n’est pas convaincu qu’elle remplacera votre entraîneur personnel.

« La recherche a montré que le moyen le plus efficace d’effectuer un changement de comportement chez l’adulte est d’avoir un partenaire de responsabilité humaine », dit-il. Cela inclut d’avoir un copain de gym, d’assister à un cours de fitness en groupe ou même d’avoir un entraîneur personnel. La philosophie de Cluff est que les gens sont responsables devant les gens — ils ne sont pas responsables devant la technologie.

« Ainsi, tant que les gens auront du mal à changer de comportement, les humains n’iront nulle part de sitôt », dit-il.

Ne soyez pas surpris si vous voyez également diverses applications de fitness expérimenter l’IA pour des raisons de popularité. « Je prédis qu’un certain nombre d’applications de l’IA dans le fitness seront lancées sur le marché et finiront par tomber à plat auprès des consommateurs », prévient Cluff. Il dit que si les applications de fitness envisagent d’utiliser l’IA, elles devront avoir une compréhension approfondie des besoins de l’utilisateur afin de lui fournir quelque chose de précieux.

L’IA influence déjà de nombreuses industries, y compris le fitness. Alors que l’IA continue d’évoluer, il sera intéressant de voir comment les applications de fitness et les entraîneurs personnels s’adapteront.

N’oubliez pas que la technologie artificielle est utile, mais qu’elle peut aussi faire des erreurs, il est donc important de l’aborder avec prudence. En cas de doute, demandez à un expert ou consultez un professionnel dans le domaine avant de suivre de nouveaux conseils.

Note des éditeurs : CNET utilise un moteur d’IA pour créer des explications sur les finances personnelles qui sont éditées et vérifiées par nos éditeurs. Pour en savoir plus, consultez cet article.