AI : Comment utilisez-vous des outils comme ChatGPT ? Faites le nous savoir

Les outils alimentés par l’intelligence artificielle ont explosé en ligne au cours des derniers mois. La technologie derrière les chatbots tels que ChatGPT a attiré l’attention mondiale pour sa capacité à aider les utilisateurs dans d’innombrables tâches.

Le chatbot peut écrire des essais et des sermons, et même prédire les tendances du cours des actions. Pour certains, l’essor d’outils tels que ChatGPT a permis à l’intelligence artificielle de s’intégrer plus facilement dans leur quotidien.

Mais cette technologie ne va pas sans soucis. Plusieurs des informaticiens qui ont aidé à créer les bases de la technologie d’IA actuelle mettent en garde contre ses dangers potentiels. Celles-ci incluent la possibilité d’utiliser l’IA pour déstabiliser le marché du travail ou produire des armes automatisées. La technologie soulève également des questions éthiques liées au plagiat, aux préjugés et à la divulgation de renseignements personnels.

Malgré cela, l’IA a aidé les utilisateurs de différentes manières au-delà de la rédaction d’essais ou de l’analyse du marché boursier. Plusieurs étudiants universitaires basés à Toronto ont développé une application mettant en vedette un thérapeute en IA, par exemple, qui, espèrent-ils, aidera à éliminer certains des obstacles qui peuvent exister autour de l’accès aux soins de santé mentale. Une étude récente a également montré que l’IA pourrait aider à détecter les premiers signes de la maladie d’Alzheimer.

Si vous utilisez des outils d’intelligence artificielle tels que ChatGPT dans votre vie quotidienne, CTVNews.ca souhaite avoir de vos nouvelles.

Quelles sont certaines des façons créatives dont vous utilisez l’IA ? Qu’est-ce qui vous a encouragé à commencer à utiliser les outils d’IA ? Avez-vous expérimenté des produits tels que ChatGPT ? Comment ces outils vous aident-ils ou ceux qui vous entourent ?

