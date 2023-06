AI aide Paul McCartney à créer la dernière chanson des Beatles

Tout ce dont vous avez besoin, c’est de l’amour, mais l’intelligence artificielle peut parfois vous aider. Paul Mccartney dit à BBC Radio 4 mardi qu’il utilise l’IA pour extraire la voix de feu John Lennon d’une vieille cassette de démonstration afin de créer ce qu’il appelle le dernier disque des Beatles. Bien que McCartney n’ait pas nommé la chanson, les rapports de la BBC c’est « probablement une composition de Lennon de 1978 intitulée Now and Then ».

« Nous venons de le terminer et il sortira cette année », a déclaré McCartney.

McCartney a reçu la cassette de démonstration en 1994 de la veuve de Lennon, Yoko Ono, sur une cassette marquée « For Paul ». C’était l’une des nombreuses chansons que Lennon avait enregistrées peu de temps avant son assassinat en 1980. Selon la BBC, Lennon s’est assis devant un piano dans son appartement new-yorkais du Dakota et a enregistré les morceaux « lo-fi et embryonnaires » sur un boom box. .

Voir également: J’utilise la nouvelle recherche AI ​​de Google. Voici ce que j’ai appris

Les Beatles survivants ont essayé d’enregistrer la chanson au milieu des années 1990, mais McCartney a déclaré à Q Magazine que le membre du groupe George Harrison s’y était opposé en raison de la mauvaise qualité de la voix de Lennon. La chanson aurait également eu un bruit de fond persistant dû au bruit dans l’appartement de Lennon.

« Il n’avait pas un très bon titre, il avait besoin d’être retravaillé, mais il y avait un beau couplet et John le chantait », a déclaré McCartney au magazine.

Il a dit qu’un programme d’IA a été utilisé pour séparer la voix de Lennon de l’arrière-plan afin de nettoyer le son. Le projet a été inspiré par le travail de McCartney avec le Seigneur des Anneaux réalisateur Peter Jackson sur la série documentaire 2021 des Beatles, The Beatles: Get Back.

Jackson a pu « extraire la voix de John d’un petit morceau de cassette », a déclaré McCartney sur BBC Radio 4. « Nous avions la voix de John et un piano et il pouvait les séparer avec l’IA. Ils disent à la machine: » C’est la voix « . C’est une guitare. Perds la guitare.' »

Il n’y a pas de date de sortie précise pour la chanson.

L’IA pour « améliorer la créativité humaine »

McCartney a admis qu’il se méfiait un peu de l’IA. Depuis le lancement de ChatGPT d’OpenAI à la fin de l’année dernière, il y a eu un flot de nouveaux outils et services d’IA génératifs de Microsoft, Google, Adobe et autres. Bien que certains de ces outils puissent aider les gens à élaborer leurs projets artistiques, certains critiques ont exprimé des inquiétudes concernant l’IA.

« Je ne suis pas beaucoup sur Internet, (mais) les gens me diront : « Oh, ouais, il y a un morceau où John chante une de mes chansons », et c’est juste de l’IA, tu sais ? » a déclaré McCartney. « C’est un peu effrayant mais excitant, parce que c’est l’avenir. Nous devrons juste voir où cela mène. »

Au moins un autre musicien est enthousiasmé par la nouvelle.

« Quel mélomane ne peut être fasciné et intrigué par l’annonce d’aujourd’hui ? » Expert en intelligence artificielle et musicien Dr Martin Clancy a déclaré dans un communiqué à propos du nouveau morceau des Beatles. « C’est un exemple classique de la façon dont nous devrions utiliser cette technologie pour activer et améliorer la créativité humaine plutôt que de reproduire d’innombrables imitations de faux zombies. J’espère que cela montrera à la communauté musicale que l’IA n’a pas à craindre tant que nous prenons des mesures maintenant pour stimuler le potentiel de la technologie et réinventer son application. »

Pour en savoir plus sur l’intelligence artificielle, découvrez comment l’IA crée une nouvelle ère d’embauche et découvrez comment vous inscrire au nouveau moteur de recherche d’IA de Google.