Paul McCartney a annoncé mardi que l’intelligence artificielle avait été utilisée pour aider à créer la « dernière » chanson des Beatles, avec la voix de John Lennon.

Dans une interview avec BBC Radio, McCartney, parlant de l’IA, a déclaré « nous avons pu utiliser ce genre de chose lorsque Peter Jackson a fait le film ‘Get Back’ où c’était nous qui faisions l’album Let It Be. »

« Et il a pu extraire la voix de John d’un petit morceau de cassette où il y avait la voix de John et un piano – il pouvait les séparer avec l’IA. Ils disent à la machine » c’est une voix, c’est une guitare, perdez la guitare .’ Et il l’a fait », poursuit McCartney.

« Alors, quand nous sommes arrivés à faire ce qui sera le dernier disque des Beatles – c’était une démo que John avait – sur laquelle nous avons travaillé et nous venons de le terminer, il sortira cette année », a déclaré McCartney à BBC Radio. « Nous avons pu prendre la voix de John et la rendre pure grâce à cette IA afin de pouvoir mixer le disque comme vous le feriez normalement. Cela vous donne une sorte de marge de manœuvre. Il y a donc un bon côté, puis un côté effrayant, et nous devrons juste voir où cela mène. »

McCartney a également qualifié l’IA de « plutôt effrayante, mais excitante parce que c’est l’avenir ».

« Je n’entends pas grand-chose parce que je ne suis pas beaucoup sur Internet, mais les gens me diront : ‘Oh, ouais, il y a un morceau où tu sais, John chante une de mes chansons’, et c’est ‘ t, c’est juste de l’IA, tu sais ? » dit-il mardi.

Au cours de l’interview, McCartney n’a pas révélé le titre de la chanson, mais il s’agira probablement d’une composition de Lennon de 1978 intitulée « Now And Then », rapporte la BBC.

En mars, McCartney a révélé qu’il n’était pas sûr de vouloir continuer dans l’industrie de la musique après la dissolution officielle des Beatles en 1970.

« Il y a quelques fois dans la vie où vous êtes obligé de prendre des risques. Après les Beatles, c’était ma situation : ‘Est-ce que je continue avec la musique, ou pas ?' », a expliqué le membre fondateur dans sa newsletter Paul McCartney.

« Eh bien, je veux continuer. Alors, ‘Comment vais-je faire ? Est-ce que je vais avoir un groupe, ou est-ce que je vais juste faire du bus devant les gares ? Comment ça va marcher ?' »

Les commentaires de McCartney interviennent après que les fans ont posé des questions sur Twitter. L’homme de 80 ans a partagé ses réponses sur son site Web.

« Je suis assez prudent normalement… Je pèse les choses et j’essaie d’être assez prudent », a-t-il fait remarquer.

Stephanie Giang-Paunon de Fox News a contribué à ce rapport.