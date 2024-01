AI achève l’œuvre intentionnellement inachevée de Keith Haring

Ces dernières années, le monde de l’art a été inondé de controverses concernant l’essor spectaculaire de l’art de l’IA. Si nous avons vu certains artistes et designers intégrer l’intelligence artificielle dans leur pratique, beaucoup d’autres s’y opposent fermement, notamment en ce qui concerne le droit d’auteur. Un incident récent a remis en question une fois de plus les préoccupations éthiques de l’art de l’IA, lorsque l’œuvre intentionnellement inachevée de Keith Haring a été réalisée avec l’IA.

La pièce originale était intitulée Peinture inachevée, et a été commencé et abandonné en 1989. Haring a rempli le coin supérieur gauche de la toile avec un motif violet, noir et blanc audacieux, avant de prendre la décision consciente de laisser le reste du tableau inachevé. Il y a plusieurs gouttes de peinture violette qui tombent en cascade sous le quadrant terminé. Il est resté tel quel comme commentaire sur la crise du sida. “Ma vie est mon art, elle est étroitement liée”, a déclaré Haring dans un Entretien de 1989. « Lorsque le sida est devenu une réalité dans ma vie, il a commencé à devenir un sujet dans mes peintures. Plus cela affectait ma vie, plus cela affectait mon travail. Il mourra plus tard des suites de complications liées au sida, un an plus tard seulement.

Le 31 décembre 2023, l’utilisateur de Twitter @DonnelVillager citation tweetée la peinture originale de Keith Haring avec leur version entièrement réalisée. « L’histoire derrière ce tableau est si triste ! Maintenant, grâce à l’IA, nous pouvons terminer ce qu’il n’a pas pu terminer ! » ils écrivent. Le message a rencontré des réactions négatives importantes, dont beaucoup ont pensé qu’il était de mauvais goût compte tenu des intentions de l’œuvre d’art et de la vie de Haring. Certains ont émis l’hypothèse qu’il s’agissait d’un appât pour la discussion et l’engagement.

Environ une semaine après que le tweet de @DonnelVillager soit devenu viral, ils ont répondu par vidéo à l’incident pour clarifier leurs intentions, qui se sont avérées n’avoir rien à voir avec Haring ou l’art de l’IA lui-même. “Cela vient juste de… un de mes amis a envoyé le tweet original, que j’ai fini par citer, qui est le tableau inachevé de Keith Haring et j’ai répondu en disant ‘Ce n’est même pas fait’, puis un autre de mes amis a dit ‘Finissez-le. ,’ » dit @DonnelVillager. «Et je l’ai terminé… Beaucoup de gens ont assumé l’intention derrière cela ou ont essayé d’y projeter un sens. Je ne me souviens même pas si je savais quelle était la signification ou l’intention derrière l’original, et même si je l’avais su, je l’aurais probablement fait de toute façon. J’ai juste pensé que c’était amusant.”

Même si la peinture de Haring n’a peut-être pas été modifiée dans de mauvaises intentions, le drame s’est déroulé peu après que Jon Lam partagé un document Google de 16 000 artistes dont le travail aurait été récupéré par le générateur d’art IA Midjourney. Ce message était accompagné de plusieurs captures d’écran de textes. “Les développeurs de Midjourney ont été surpris en train de discuter de blanchiment et de créer une base de données d’artistes (qui ont été déshumanisés par les styles) pour former Midjourney”, écrit Lam. « Cela a été présenté comme preuve pour le procès. Ingénieurs rapides, vos « compétences » ne vous appartiennent pas. » Parmi les noms répertoriés figurent des artistes célèbres comme Yayoi Kusama, David Hockney ou encore Keith Haring.

Midjourney n’est pas la seule organisation d’IA accusée de réclamations pour droits d’auteur. OpenAI, la société responsable de ChatGPT et du générateur de texte en image DALL-E, a été obligée de se défendre elle-même en supprimant du matériel protégé par le droit d’auteur pour « entraîner » l’intelligence artificielle. « Parce que le droit d’auteur couvre aujourd’hui pratiquement tous les types d’expression humaine, y compris les articles de blog, les photographies, les messages de forum, les fragments de code logiciel et les documents gouvernementaux, il serait impossible de former les principaux modèles d’IA d’aujourd’hui sans utiliser des matériaux protégés par le droit d’auteur », OpenAI. dit. Bien que de nombreux artistes et créateurs ne soient pas favorables à leur défense, l’avenir de l’art de l’IA et des revendications en matière de droits d’auteur est certainement un sujet à surveiller dans un avenir proche.

