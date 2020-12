Disney + a commandé une série dérivée mettant en vedette Rosario Dawson dans le rôle d’Ahsoka Tano, et Hayden Christensen devrait reprendre son rôle de Dark Vador dans une émission préquelle d’Obi-Wan Kenobi précédemment annoncée.

Disney a fait ces annonces lors d’un événement de la journée des investisseurs, qui comprenait également des nouvelles du côté des longs métrages selon lesquelles la réalisatrice de « Wonder Woman » Patty Jenkins serait sollicitée pour superviser un nouveau film « Star Wars », sous-titré « Rogue Squadron », pour une sortie en 2023. Ce projet rejoint un film prévu du réalisateur Taika Waititi.

Pourtant, la force la plus puissante émanant de Lucasfilm pourrait entourer sa série limitée pour Disney +, puisant l’énergie des personnages établis de « Star Wars » alors que le service de streaming travaille pour construire sa base d’abonnés.

« The Mandalorian » – qui a été lancé le jour où Disney + a fait ses débuts en novembre 2019 – s’est déjà avéré être un atout énorme, et maintenant un tremplin pour d’autres tarifs.

Dawson est apparu dans l’émission comme Ahsoka, le padawan d’Anakin Skywalker introduit dans la série animée « Star Wars: The Clone Wars ». Un autre favori des fans a également rejoint la série dans sa deuxième saison, ramenant le personnage de Boba Fett, joué par Temuera Morrison.

Séparément, Anakin – ou plutôt Dark Vader – fournira un autre lien avec le passé, Christensen ayant confirmé son apparition face à Ewan McGregor dans la série Obi-Wan, qui couvrira une période d’une décennie après les événements de la trilogie précédente qui a commencé. avec « The Phantom Menace. » Après quelques retards, la production est prévue pour l’année prochaine.

Disney a également dévoilé un autre spectacle d’action en direct se déroulant pendant la période « The Mandalorian », « Rangers of the New Republic », qui viendra des producteurs exécutifs Jon Favreau et Dave Filoni; et « Lando », une série d’événements sur les exploits de Lando Calrissian, développée par Justin Simien, le créateur de l’émission Netflix « Dear White People ».

Il n’y avait pas de détails de casting sur ce dernier. Billy Dee Williams a créé le rôle – et est récemment apparu à nouveau dans « Star Wars: The Rise of Skywalker » – et Donald Glover a dépeint une version plus jeune dans « Solo ».

Disney a également déclaré que la production avait commencé sur « Andor », mettant en vedette Diego Luna comme le personnage qu’il a joué dans « Rogue One: A Star Wars Story ».