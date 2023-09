Ahsoka réalisateur sur le retour d’Anakin, de quelle époque Star Wars il vient

AhsokaLe pas métaphysique de vers l’inconnu dans le point culminant de l’épisode de la semaine dernière, « Jedi déchu » a ouvert la voie au premier véritable grand moment de la série jusqu’à présent—une rencontre fatale entre Ahsoka Tano et son ancien maître Jedi, Anakin Skywalker. Mais pour trouver le juste équilibre d’un tel moment, le réalisateur Peter Ramsey a poussé sa guest star à une place personnelle.

Parler à IGN à ce moment-là, Ramsey a expliqué ce que c’était que d’avoir Hayden Christensen – déjà au sommet de son précédent retour en Obi Wan Kenobi-de retour en tant qu’Anakin pour Ahsoka. « C’est un gars vraiment gentil et discret », a déclaré Ramsey à IGN à propos du retour de l’acteur. « Il était plutôt content d’être là après tout ce temps. Cela avait beaucoup de sens pour lui.

Cette joie s’étendait à la façon dont Ramsey et Christensen ont géré les émotions d’Anakin pour avoir vu Ahsoka après si longtemps – Ramsey poussant Christensen à voir Ahsoka comme si c’était la propre fille de l’acteur. « »Nous venons de parler de ce que c’est pour lui de revoir Ahsoka après tout ce temps, que c’est une réunion pour eux », a déclaré le réalisateur. « Et je lui ai juste dit : « c’est comme si tu n’avais pas vu ta fille depuis deux ans. Elle était partie à l’université et vous la revoyez et elle est comme une personne différente mais toujours votre fille.

Ce qui est intéressant au-delà de la perspicacité de Ramsey, c’est que, même si le réalisateur lui-même ne le note pas explicitement d’une manière ou d’une autre, l’article d’IGN décrit cette version d’Anakin comme étant « une version avant les événements de La revanche des Sith.» Depuis la sortie de « Fallen Jedi », il y a eu beaucoup de discussions sur le sujet. quand dont Anakin est en fait originaire, étant donné que le Monde entre les mondes est un lien de Force entre des périodes de temps, et pas nécessairement une quasi-vie après la mort. Est-ce son esprit racheté après la fin de Le retour du Jedi? Est-ce plus que simplement le fait que cet Anakin apparaisse visuellement comme il le fait, menant aux événements de La revanche des Sithou pourrait-il être, comme le suggère IGN, qu’il s’agit bien d’un Anakin hors du temps, avant sa chute du côté obscur ?

Nous n’avons plus beaucoup de temps à découvrir, au moins – un nouvel épisode de Ahsoka arrive sur Disney+ ce soirà 18 h HP.

