À l’approche des séries Disney+ Ahsokail y avait il y a beaucoup à dire sur la façon dont la série abordera la relation de son protagoniste titulaire avec l’identité Jedi – ce que signifie être appelé comme tel en dehors des limites de l’Ordre Jedi, et ce que cela peut être comme Guerres des étoiles envisage plus largement la reconstruction de cette institution dans son avenir. Mais maintenant que la série est là, elle pose les bases de quelque chose dont les implications vont bien au-delà d’Ahsoka elle-même.

Ahsokale troisième épisode de, « Time to Fly », s’ouvre avec une Sabine frustrée traversant les leçons et les rappels de l’Ordre Jedi, ceux qui l’ont éloignée d’Ahsoka avant les événements de la série. Peu importe ses efforts, peu importe combien elle s’engage à nouveau, on lui dit qu’elle n’est tout simplement pas assez bonne pour être une Jedi. Elle ne peut pas suivre l’entraînement comme le professeur Huyang le souhaite, elle ne peut même pas suivre les tentatives plus douces mais toujours pressantes d’Ahsoka pour apprendre à Sabine comment tendre la main et se connecter à la Force. Même si elle se moque d’une petite tasse qu’elle ne peut pas se résoudre à bouger avec son esprit, nous passons à Huyang et Ahsoka discutant des progrès de Sabine dans le cockpit de leur vaisseau, et de Huyang, digne d’un personnage qui doit incarner la longue histoire. de l’Ordre Jedi pour ses autres héros, tant en termes de connaissances mais crucial dans l’attitude-juste s’allonger aux chances de Sabine de terminer sa formation.

Elle n’a pas la sensibilité à la Force que les Jedi auraient acceptée, coupe Huyang. Elle n’a pas le normesnote Huyang, pour ensuite riposter quand Ahsoka, dans une lueur d’elle propre histoire nuancée avec l’Ordre, repousse que ces normes n’ont mené les Jedi que morts dans le sol. Sa remise en question des capacités de Sabine vire même à une sorte de science raciale bizarro à la limite, alors qu’il note avec hauteur à Ahsoka combien peu d’entre eux sont rares. ces Mandaloriens jamais eu ce qu’il fallait pour être un Jedi pendant des milliers d’années. Tout cela est un peu horrible, et beaucoup de Huyang est un peu con, mais c’est le problème. indiquer ici. Il est censé être l’avatar non pas des Jedi, mais des Jedi. Commande: toutes les règles, restrictions et jugements de cette institution placés sur eux-mêmes et plus largement sur la Force elle-même, les règles que nous, en tant que Guerres des étoiles les fans ont venir à l’endroit sur qui peut et ne peut pas être un Jedi. Ce qui est tout à fait juste, car ce sont, dans l’ensemble, les seules règles qui Guerres des étoiles nous a présenté en matière de comment fonctionne la Force.

Mais ils ne sont plus obligés de l’être, et lentement mais sûrement, Guerres des étoiles indique qu’ils ne le feront pas. Ce qu’Ahsoka repousse contre le récit des normes et de la doctrine de Huyang : elle n’a pas besoin que Sabine soit un chevalier de l’Ordre Jedi, elle a besoin qu’elle le soit. Sabineet que la meilleure version d’elle-même viendra lorsqu’elle pourra mettre de côté les frustrations et les doutes que Huyang a aidé à mettre en elle et s’ouvrir – s’appuie sur ce que Guerres des étoiles a toujours dit, même après les préquelles introduction des midichloriens conduire au débat exaspérant entre les nantis et les démunis sur qui est autorisé utiliser la Force. Sabine elle-même a même fait partie de cette idée, lorsqu’elle Rebelles– comme elle est formée par Kanan et Ezra aux bases du combat au sabre laser pour manier le sabre noir – Kanan nous dit, ainsi qu’à Hera, que la Force réside dans tous les êtres vivants, il suffit de leur apprendre à s’y ouvrir. C’est cela, tout comme Kanan l’a fait à l’époque, qu’Ahsoka veut que Sabine fasse : laisser entrer la Force et voir ce que comprendre cette connexion peut faire pour elle, pas pour être un Jedi.

Ce faisant – et si Ahsoka mène finalement à un chemin où, sous une forme ou une autre, Sabine parvient à s’appuyer sur sa connexion avec la Force et à l’utiliser dans une certaine mesure – nous nous rapprochons sans doute de ce qui est sans doute le plus Ahsoka Tano. Ahsoka pourrait faire : démocratiser ce que Jedi signifie en tant que titre au-delà des limites de l’Ordre Jedi en tant qu’institut. N’importe qui peut être un Jedi dans un monde où la Force est ouverte à et adopté par tous, pas par le nombre de doohickeys spéciaux dans votre sang. N’importe qui peut être un Jedi dans un monde où un Ordre récalcitrant décide qui le fait et qui ne peut pas l’être n’existe plus. La Force elle-même, et Guerres des étoilesinterprétation de celui-ci, peut s’ouvrir à bien d’autres idées et usages si nous permettons à ce concept de s’élargir au-delà de ces soi-disant « normes » – au-delà peut-être même de ce que l’on appelle les « normes ». Ahsoka suggère, où ces nouveaux types de Jedi ressemblent beaucoup aux plus anciens, mais avec une politique moins merdique. Devenir un Jedi ne nécessite pas nécessairement un ensemble de règles strictes, cela peut être, à juste titre peut-être, un idéal philosophique et spirituel – un sentiment qui attire les gens pour mieux comprendre le monde qui les entoure et la place qu’ils y occupent. Et quelle meilleure galaxie pour le réveil de la Force que celle où n’importe qui peut devenir l’idée d’un Jedi, s’il le souhaite ?

L’universalité de ce qui Guerres des étoiles peut signifier pour les gens à travers les générations a toujours été l’une de ses plus grandes forces – et au-delà Ahsoka et à l’avenir de un nouvel ordre Jedi largement insensible aux contraintes de ce qui a précédé, il a une chance de faire ressentir cette universalité dans sa représentation de qui peut être le genre de héros qu’il veut être dans son monde.

