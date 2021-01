Ahsoka News, rumeurs, casting et date de sortie

Cela faisait longtemps, mais The Mandalorian ne sera bientôt pas le seul spectacle Star Wars en direct sur Disney Plus. Ahsoka Tano – mieux connue de l’émission animée The Clone Wars – va avoir sa propre série autonome dans les prochaines années.

Ahsoka est passé du monde de l’animation à la vraie vie dans The Mandalorian Chapter 13, The Jedi. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette série en direct, continuez à lire. Nous avons également des rafles similaires pour The Book of Boba Fett, Andor et Obi-Wan Kenobi – toutes les autres émissions à venir dans l’univers de Star Wars.