Ahsoka fait la une de la dernière baisse de mode RSVLTS Star Wars

Avec Disney+ et Lucasfilm’s Mandalorien univers en expansion dans Ahsokales experts du style fandom sur RSVLTS ont publié une nouvelle goutte juste à temps pour la première de la nouvelle série.

Les conceptions couvrent toute la galaxie, bien sûr, que vous soyez un original Guerres des étoiles trilogie ou prequel-aficionado de l’époque aussi. Ces les looks de fin d’été célèbrent des moments emblématiques comme Ahsoka contre Vador comme on le voit dans Star Wars : Rebelles (et nous espérons Ahsoka aussi)un Thrawn-blouson aviateur réversible inspiré, une boutonnière Bo Katan, et plus encore préféré batailles à travers les étoiles. Et ils sont frais des styles pour rester au frais, avec Btissu respirant disponible en version unisexe, femmes, et sélectionnez enfant’s coupes.

Jetez un œil à la collection, dehors maintenant, dans cette galerie.