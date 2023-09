Ahsoka Épisode 6 : Les Dathomirans originaux, expliqués

« Très très loin, » le sixième épisode de Ahsokaa emmené la série, et nous, dans une toute nouvelle galaxie plein de potentiel et de nouveaux mystères. Mais ce faisant, il a touché à un morceau fascinant du vieux Guerres des étoiles histoire dans les Sœurs de la Nuit de Dathomir – une histoire qui lie plusieurs des Guerres des étoiles‘ des enquêtes préalables sur entités extragalactiques ensemble.

« Far, Far Away » nous amène enfin sur la planète Peridea, le monde extragalactique qui était la demeure d’origine des Dathomiri, le point final de l’histoire. Le propre voyage de Purrgil entre les galaxies, et où les sorcières des Sœurs de la Nuit ont appris pour la première fois à chevaucher les baleines et, vraisemblablement, ont utilisé pour qu’ils s’installent éventuellement sur la planète Dathomir en Guerres des étoiles‘ galaxie principale. Décrit par Baylan Skoll comme ce qui était autrefois un « Grand Royaume des Sorcières », le monde stérile réintroduit une idée sur Dathomir lui-même qui remonte à l’introduction de la planète dans le roman de Dave Wolverton de 1994, La cour de la princesse Leia.

Dans la continuité actuelle, il semble que les Sœurs de la Nuit aient toujours été la principale espèce sensible qui a appelé Peridea, puis Dathomir, leur foyer, bien que le premier et le second mondes soient également devenus des foyers pour d’autres espèces. Mais dans l’UE, les premiers habitants de Dathomir avant les sorcières étaient très différents et ont eu un impact à long terme sur Guerres des étoiles‘ histoire ancienne.

Qui étaient les Dathomiriens originaux ?

Image: Ramón F. Bachs, Raul Fernandez, Vickie Williams et Dave McCaig/Dark Horse Comics

Dathomir abritait à l’origine une espèce de saurien à la peau bleue et sensible à la Force appelée Kwa. Avant la fondation de la République Galactique originelle, des milliers et des milliers milliers des années avant les événements de Guerres des étoiles Dans les films, les Kwa étaient une civilisation très avancée qui utilisait sa compréhension de la Force pour développer des voyages interstellaires quasi instantanés à travers des superstructures massives appelées i.nfini gmange.

Les portes de l’infini étaient à la fois le moyen d’expansion des Kwa vers d’autres mondes – et peut-être même la manière dont ils s’aventuraient depuis une autre galaxie pour venir à Dathomir – et aussi une arme puissante. Les portes pourraient libérer les vastes énergies qu’elles contiennent sous la forme d’une vague ciblée, capable d’éradiquer des planètes et de perturber les voyages dans l’hyperespace dans leur sillage. Le pouvoir était si vaste que les Kwa commencèrent à construire de vastes structures pyramidales appelées Temples Étoiles autour des portes, fortement fortifiées pour protéger les portes intérieures des intrus.

Grâce à ce pouvoir et à la technologie des portes, les Kwa ont formé avec le temps les Kwa Holdings, un empire qui était l’une des puissances galactiques les plus anciennes de l’histoire, mais qui, dans leur orgueil, a également jeté les bases de leur éventuelle chute. .

Qu’est-il arrivé aux Kwa ?

Image: Jan Duursema, Dan Parsons et Wes Dzioba/Dark Horse Comics

En quittant Dathomir, les Kwa Holdings sont finalement arrivés sur la planète Lehon et ont rencontré les espèces primitives de Rakatan qui y habitaient. Réalisant que les Rakata étaient forts dans la Force, les Kwa les élevèrent comme ils l’avaient fait d’innombrables autres races à travers les galaxies, leur accordant des technologies avancées et leur enseignant les voies de la Force. Mais les Kwa refusèrent aux Rakata la connaissance et l’accès aux portes de l’infini, et à mesure que les Rakata devinrent à la fois plus puissants et plus capables dans la Force, les Kwa réalisèrent leur erreur : la soif de pouvoir et de conquête des Rakata les corrompit, et ils sont devenus de dangereux maîtres du côté obscur. Les Rakata se sont retournés contre les Kwa, utilisant leur puissance et leur technologie de pointe pour forger l’Empire Infini Rakatan naissant, un régime tyrannique qui allait dominer une grande partie de la galaxie connue pendant 10 000 ans. années.

Les Kwa tentèrent de mettre un terme aux ambitions impériales des Rakatan en envahissant Lehon, visant pour détruire la porte de l’infini qu’ils avaient construite là-bas, mais les Rakatans étaient devenus trop puissants, repoussant les Kwa et les forçant à une lente régression alors que les possessions déclinaient, détruisant et désactivant les portes qui les avaient laissés.d à leur avance en cours de route. Finalement, les Kwa furent repoussés jusqu’à Dathomir même et pratiquement anéantis par les Rakata pendant le règne de l’Empire Infini. Mais ce qui restait de l’espèce Kwa allait être changé à jamais.

Pensaient par les Sœurs de la Nuit qui étaient également venues habiter Dathomir que les anciens esprits qui alimentaient leur magie les avaient transformés en punition divine, les Kwa ont évolué vers une forme saurienne animale, devenant finalement connus sous le nom de Kwi. Les Sœurs de la Nuit ont décimé ce qui restait des Kwi alors qu’elles sont devenues l’espèce sensible dominante sur Dathomir et ont cherché à essayer d’exploiter les restes de la porte de l’infini hébergée sur le monde comme une super-arme, et les Kwi ont été encore plus diminués après l’invasion de l’Empire Galactique. Dathomir, laissant les Kwi pratiquement éteints. Les Kwi restants formèrent leurs propres groupes tribaux nomades, dont plusieurs travaillèrent même avec des groupes de Sœurs de la Nuit plus bienveillants à l’époque de la Nouvelle République, se permettant d’être montés comme montures. Un sort malheureux pour une espèce qui avait autrefois, pour le meilleur ou pour le pire, contribué à façonner l’ensemble du monde. Guerres des étoiles galaxie telle que nous la connaissions autrefois.

Qu’est-ce que tout cela signifie fou Ahsoka?

Capture d’écran: Lucasfilm

La réponse, logiquement, est en réalité très limitée. La série a déjà aplani une grande partie de l’histoire complexe et bizarre des premiers habitants de Dathomir en la gardant simplement comme les Sœurs de la Nuit elles-mêmes qui ont voyagé d’une galaxie à l’autre, et l’ont fait encore plus en établissant qu’elles ont appris elles-mêmes à monter le Purrgil comme un moyen de le faire. À moins que ces mignonnes petites créatures escargots rocheux avec lesquelles Sabine et Ezra se sont liés d’amitié sur Peridea ne soient nommées Kwa ou Kwi comme référence, tout cela restera tel quel : une allusion fascinante à un morceau obscur beaucoup plus ancien et beaucoup plus étrange. Guerres des étoiles histoire.

Et pourtant, c’est un autre lien fascinant avec une course qui a déjà été directement référencé dans le contemporain Guerres des étoiles continuité ces derniers temps : les Rakatans. Le Chevaliers de l’Ancienne République les méchants précurseurs étaient prénommés-déposé à l’écran dans Andor, de tous les lieux, mais des références à eux et à leurs technologies anciennes ont été jonchées de petits moments ici et là tout au long du canon actuel. Cela inclut notamment dans Les rebelles de Star Warsoù le symbole de l’empire Rakatan et la vaste arme Star Forge – une super-arme/usine mobile toute-puissante alimentée par la Force et capable de construire à l’infini des légions de guerriers droïdes, de vaisseaux spatiaux et d’armes – sont apparus sur la planète Malachor, elle-même un clin d’œil pointu vers KOTORla suite, Les Seigneurs Sith.

À ce point, Ahsoka Présenter soudainement les Rakata avec deux épisodes à faire serait insensé au-delà de les présenter comme une menace dans la continuité actuelle, mais bon, nous sommes déjà en territoire assez sauvage avec de vagues allusions aux Kwa, entre autres. Et s’il y avait plus de connexions qu’il n’y paraît, et que l’ancien pouvoir appelant Baylan sur Peridea qui, selon lui, pourrait se briser ? Guerres des étoilesLe cycle sans fin de conflits est lié aux Rakata eux-mêmes, peut-être même à Star Forge, et ce n’est qu’un autre indice ?

Probablement pas. Mais c’est amusant de spéculer, parfois !

