La date de la première de Disney Plus d’Ahsoka n’est plus très loin.

L’émission Star Wars qui suit l’ancien Jedi Knight Ahsoka Tano lancera mardi les deux premiers de ses huit épisodes. Il se déroule après la chute de l’Empire galactique – plus précisément « le long de la même chronologie » que la troisième saison de The Mandalorian, l’actrice Natasha Liu Bordizzo dit au magazine SFX — et suit Tano alors qu’elle enquête sur une menace émergente pour une galaxie vulnérable, par un synopsis de Disney.

Tano est connu des séries animées Star Wars : The Clone Wars, Star Wars Rebels et Star Wars : Tales of the Jedi, ainsi que des live-action The Mandalorian et The Book of Boba Fett, et du nouveau spectacle Disney Plus continue son histoire.

Rosario Dawson reprend son rôle d’Ahsoka, et la série met également en vedette Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Lars Mikkelsen et Eman Esfandi. Dave Filoni et Jon Favreau sont producteurs exécutifs, et Filoni est scénariste et showrunner.

Si vous voulez diffuser quelque chose à l’avance, Filoni a dit à Collider que les gens pourrait revoir la saison 4 de Star Wars Rebels avant de regarder Ahsoka. Mais il a également dit: « J’ai été très conscient du fait qu’en essayant d’écrire ces choses, vous n’avez pas besoin d’en avoir vu. » Voici comment regarder Ahsoka et pourquoi vous voudrez peut-être envisager d’utiliser un VPN.

Comment regarder Star Wars: Ahsoka sur Disney Plus

Disney Plus publiera les deux premiers épisodes d’Ahsoka le 22 août à 18 h 00 PT (21 h HE; 2 h 00 BST, 11 h 00 AEST le 23 août). Les versements seront disponibles à ce moment-là dans tous les pays dans lesquels Disney Plus est disponible, selon Disney. Après la première, un nouvel épisode sortira chaque Du mardi (ou mercredi, selon votre fuseau horaire) au 3 octobre.

Des augmentations de prix arrivent sur le service sans publicité de Disney Plus, mais les nouveaux abonnés peuvent toujours bloquer une année de Disney Plus sans publicité pour 110 $ ou un mois pour 11 $. À partir du 12 octobre, le niveau coûtera 140 $ par an ou 14 $ par mois, et les abonnés existants se verront facturer le nouveau prix lors de leur prochain cycle de facturation à compter de cette date.

Le streamer a également un niveau basé sur la publicité qui coûte 8 $ par mois (il n’y a pas d’option de paiement annuel), et le prix n’augmentera pas en octobre. Voici ce que Kourtnee Jackson de Crumpe a découvert lorsqu’elle a testé le niveau financé par la publicité de Disney Plus l’année dernière.

Sarah Tew / Crumpe Disney+ Porte Ahsoka

Disney regroupe ses services de streaming à un prix réduit, ce qui peut valoir la peine d’être envisagé si vous les payez généralement séparément. Il y aura quatre forfaits à partir du 6 septembre, lorsque Disney introduit une nouvelle option Duo Premium qui combine Disney Plus et Hulu sans publicité. D’autres forfaits incluent ESPN Plus. Le nouveau forfait coûtera 20 $ par mois, une économie mensuelle de 12 $ sur le prix des services en octobre.

Comment regarder Ahsoka de n’importe où avec un VPN

Peut-être que vous voyagez à l’étranger et que vous souhaitez diffuser Disney Plus lorsque vous n’êtes pas chez vous. Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder à la série depuis n’importe où dans le monde. Il existe également d’autres bonnes raisons d’utiliser un VPN pour le streaming.

Un VPN est le meilleur moyen de crypter votre trafic et d’empêcher votre FAI de limiter vos vitesses. L’utilisation d’un VPN est également une excellente idée si vous voyagez et que vous vous trouvez connecté à un réseau Wi-Fi et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions. Le streaming TV peut être un peu plus fluide avec un VPN fiable et de qualité qui a passé nos tests et nos normes de sécurité.

Vous pouvez utiliser un VPN pour diffuser du contenu légalement tant que les VPN sont autorisés dans votre pays et que vous disposez d’un abonnement valide au service de streaming que vous utilisez. Les États-Unis et le Canada font partie des pays où les VPN sont légaux, mais nous vous déconseillons de diffuser ou de télécharger du contenu sur des sites torrent illégaux. Nous recommandons ExpressVPN, mais vous pouvez opter pour un autre fournisseur de notre meilleure liste, comme Surfshark ou NordVPN.

Suivez les instructions d’installation du fournisseur VPN et choisissez un pays où Ahsoka diffusera sur Disney Plus. Avant d’ouvrir l’application de streaming, assurez-vous que vous êtes connecté à votre VPN en utilisant la région sélectionnée. Si vous souhaitez diffuser la série Star Wars sur plusieurs appareils, il est possible que vous deviez configurer chacun d’eux pour vous assurer que vous êtes connecté. Accédez aux paramètres et vérifiez vos connexions réseau pour vérifier que vous êtes connecté et connecté. à votre compte VPN. Vous êtes maintenant prêt à ouvrir Disney Plus pour diffuser.

Si vous rencontrez des problèmes avec le streaming, assurez-vous d’abord que votre VPN est opérationnel sur son adresse IP cryptée. Vérifiez que vous avez correctement suivi les instructions d’installation et que vous avez choisi la bonne zone géographique pour la visualisation. Si vous rencontrez toujours des problèmes de connexion, vous devrez peut-être redémarrer votre appareil. Fermez toutes les applications et fenêtres, redémarrez votre appareil et connectez-vous d’abord à votre VPN. Notez que certains services de streaming ont des restrictions sur l’accès VPN.