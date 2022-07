Ahmet Mete, “mufti” controversé parmi les musulmans grecs, est décédé

Commentez cette histoire Commentaire

THESSALONIQUE, Grèce – Ahmet Mete, qui a été reconnu par la Turquie mais pas par la Grèce comme le mufti élu de la population musulmane de la région de Xanthi, est décédé jeudi à l’âge de 57 ans, a annoncé sa famille. La famille n’a pas discuté de la cause du décès, mais Mete souffrait d’un cancer depuis plusieurs années.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a tweeté en turc : « Je souhaite la miséricorde de Dieu à Ahmet Mete Hocaefendi, le mufti élu de Xanthi. Je transmets mes condoléances à la famille (et) aux proches de notre professeur décédé et à tous mes frères et sœurs vivant en Thrace occidentale.

Un mufti est un responsable religieux qui statue sur les questions de droit islamique. En Grèce, la communauté musulmane est régie par la charia sur les questions de droit civil, en particulier le droit de la famille et des successions, mais pas sur le droit pénal. La charia a même la primauté sur le droit civil de l’UE.

En vertu du traité de Lausanne de 1923, l’État grec est responsable de l’application de la charia dans la minorité musulmane et nomme les muftis. Mais dans un jeu d’influence, la Turquie a encouragé les musulmans grecs à élire leurs propres muftis dans les unités régionales de Xanthi et Rodopi.

La Grèce ne reconnaît pas les muftis élus et les traduit souvent en justice pour « usurpation d’identité d’agent public ».

Mete, qui est né à Xanthi et a fait ses études en Turquie et en Arabie saoudite, a été élu mufti de la région à la mort du précédent en 2006 par un peu plus de 9 500 fidèles assistant aux services de prière. Il a été poursuivi pour des actions comme avoir célébré des funérailles pour la deuxième fois à la suite du mufti nommé par l’État.

La minorité musulmane de la province grecque de Thrace compte environ 117 000 personnes, soit environ 32 % de la population. Les musulmans représentent 43% de la population de Xanthi.

La minorité musulmane est multiethnique, composée de Turcs, de Pomaks bulgarophones et de Roms, et tous ont longtemps été discriminés par l’État grec, notamment en limitant les déplacements. Mais la Grèce a aboli la législation discriminatoire dans les années 1980 et 1990 et a commencé à mettre l’accent sur la composition multiethnique de la minorité musulmane.

Chez les musulmans grecs, l’acceptation ou le rejet du muftis officiel ou élu est considéré comme un signe de loyauté envers la Grèce ou la Turquie.