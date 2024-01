Ahmednasir défend CJ Koome après que Ruto ait été contraint de réduire le financement du système judiciaire

L’avocat en difficulté Ahmednasir Abdullahi a défendu le pouvoir judiciaire, dirigé par la juge en chef Martha Koome, contre une attaque visant à réduire son financement.

Deux législateurs, parmi lesquels le chef de la majorité à l’Assemblée nationale, Kimani Ichung’wah, ont demandé dimanche au président William Ruto d’envisager de réduire le budget du pouvoir judiciaire pour avoir statué contre son ancien projet de taxe sur le logement.

Ichung’wah, s’exprimant vendredi à Meru, a affirmé que la décision qualifiant la taxe sur le logement d’inconstitutionnelle affectait l’exécution à la fois de l’exécutif dirigé par le président William Ruto et de l’Assemblée législative dont il est membre.

“Ce que nous avons vu n’a rien à voir avec l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il s’agit d’un excès judiciaire”, a-t-il déclaré à l’assemblée.

Un collage de photos du président William Ruto dans le comté de Meru le 25 janvier 2024 (à gauche) et des maisons abordables en construction dans le comté de Nairobi. PC

“Je veux vous implorer, Votre Excellence, de ne pas permettre que votre gouvernement soit saboté ou miné par des cartels et des maîtres de la capture de l’État, que ce soit par le biais du pouvoir judiciaire ou même du pouvoir législatif.”

Ses sentiments ont été soutenus par le député de Mogotio, Reuben Kiborek, qui a affirmé qu’il défendrait la réduction du budget des tribunaux.

“Au Parlement, nous avons reçu le pouvoir d’élaborer le budget et de présider la commission du budget. Je prie pour que, lorsque nous créons le prochain budget… Nous devrions réduire tout leur budget afin qu’ils sachent que la vie des malades est précieuse”, a-t-il ajouté. ” a déclaré Kiborek.

Répondant directement au clip de Kiborek, Ahmednasir a affirmé que réduire considérablement le budget du pouvoir judiciaire équivaudrait à une mauvaise décision pour l’exécutif et le législatif.

En fait, il a soutenu que le pouvoir judiciaire devrait recevoir plus d’argent pour gérer ses affaires.

“Réduire le budget du système judiciaire n’est pas une bonne chose. En fait, le pouvoir judiciaire a besoin de plus d’argent et de ressources. Mais nous avons besoin d’un système judiciaire qui ne gaspille pas ses maigres ressources en voyages de cautionnement à Watamu, comme le fait la Cour suprême du Kenya. Nous avons également besoin d’un leadership réformateur pour le système judiciaire”, a-t-il déclaré.

D’autres Kenyans partageaient également son point de vue, affirmant que réduire le budget ne ferait que retarder l’accès à la justice des citoyens ordinaires.

“C’est insensé qu’un représentant du peuple veuille travailler contre ceux qui l’ont mis là en retardant et en entravant leur accès à la justice”, a observé Mihr Thakar.

“Il ne s’agit pas simplement d’une mesure excessive ; c’est un précédent dangereux. Le système judiciaire kenyan a besoin de plus de ressources, certes, mais avec une stricte responsabilité. Ces idées sont inacceptables, illégales et inconstitutionnelles. Le système judiciaire doit être à la fois bien financé et dirigé par des réformistes. engagé envers l’efficacité et l’intégrité”, a expliqué George Njoroge.

Vendredi, le chef de l'État a subi un double coup dur lorsque les tribunaux se sont prononcés sur le controversé prélèvement sur le logement et le déploiement de la police en Haïti.

La Cour d’appel a ordonné à l’État de arrêter la perception des retenues sur salaire qui visent à construire des logements abordables à travers le pays.

Le même tribunal a également bloqué le déploiement prévu de 1 000 policiers en Haïti.