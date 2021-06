Ahmedabad envisage les droits d’hébergement pour les Jeux olympiques de 2036 : rapport

Selon certaines informations, le gouvernement se prépare à accueillir les prochains Jeux olympiques de 2036 à Ahmedabad. L’Autorité de développement urbain d’Ahmedabad (AUDA) mène un exercice pour embaucher une agence pour étudier les infrastructures nécessaires à Ahmedabad pour accueillir les Jeux olympiques de 2036. L’agence mènera une enquête à Ahmedabad au cours des trois prochains mois et préparera et soumettra un rapport sur tous les critères requis pour accueillir le méga-événement. Découvrez l’histoire des Jeux olympiques et comment la ville hôte est déterminée, quels sont les sports aux Jeux et comment la ville se prépare à la candidature pour obtenir les droits d’accueil.

HISTOIRE DES JEUX OLYMPIQUES

Les Jeux olympiques sont le plus grand événement sportif au monde qui a lieu tous les quatre ans. La compétition a commencé dans le monde entier en 1986. Les Jeux olympiques ont eu lieu pour la première fois au monde à Athènes, en Grèce. Des concurrents de 14 pays du monde ont participé à cette compétition. Jusqu’en 1992, les Jeux olympiques d’été et d’hiver se tenaient ensemble. Cependant, il a été décidé plus tard que les deux Jeux olympiques se tiendraient séparément et non ensemble. Les Jeux olympiques d’été ont lieu entre juillet et août tandis que les Jeux olympiques d’hiver ont lieu en mars.

QUELS SPORTS SONT INCLUS

Les sports sont différents pour les Jeux olympiques d’été et d’hiver. Les Jeux olympiques d’été comprennent le tir à l’arc, l’athlétisme (terrain et piste), l’athlétisme (marathon-course à pied), la natation, la natation (marathon de natation), le badminton, le basket-ball, la boxe, le Kanoi-Kayak, le Kanoi-Kayak (printemps) VTT), le cyclisme ( Route), cyclisme (piste), sports équestres, escrime, football (finales) Football (préliminaires), golf, gymnastique, handball, hockey, judo, pentathlon moderne, aviron, rugby, voile, taekwondo, tennis, triathlon, volley-ball, volley-ball ( Plage), Haltérophilie et Lutte.

COMMENT LA VILLE EST CHOISIE POUR ACCUEILLIR LES JEUX OLYMPIQUES

La ville est choisie par le Comité international olympique pour accueillir les Jeux olympiques. Tous les deux ans, les grandes villes du monde s’y disputent. Très probablement, la ville est choisie sept ans avant la candidature aux Jeux olympiques. De nombreux aspects sont examinés pour la sélection de ces villes, tels que des installations sportives complexes, d’excellents hébergements pour les touristes, les journalistes et les athlètes, des infrastructures de transport efficaces, des stades de sécurité de qualité aux normes internationales ainsi que des sites d’entraînement.

LA DEUXIÈME PHASE

Dans la deuxième phase, selon l’Atlas mondial, la ville souhaitant participer aux Jeux olympiques doit payer une redevance de 150 000 dollars. Cependant, en vertu des nouvelles règles, le Comité international olympique examine maintenant le nombre d’installations déjà disponibles dans la ville.

PRESENTATION A L’OFFRE

Afin d’accueillir les Jeux olympiques, la ville doit préparer et soumettre un total de six numéros au Comité international olympique. Ceux-ci incluent la vision et l’héritage pour la compétition, le plan directeur des sites, le plan de développement régional d’alignement, le financement des sites, les dates des sports, l’expérience des athlètes, les villages olympiques, les installations pour le public, la planification des Jeux paralympiques, la gouvernance, la sécurité, etc. événement sont jugés sur tous ces paramètres, puis un est sélectionné.

COMBIEN ÇA COTE POUR ACCUEILLIR LES JEUX OLYMPIQUES

Les Jeux olympiques peuvent être organisés par n’importe quelle ville en Inde prête à dépenser plus de Rs 2 lakh crore. Le budget des Jeux olympiques de Tokyo 2020 était de 7,3 milliards, ce qui aurait pu coûter 25 milliards. Les Jeux olympiques de Rio 2016 avaient un budget de 17 milliards de dollars, ce qui en fait a coûté 20 milliards de dollars. 207 équipes ont rejoint les derniers Jeux Olympiques. Au total, 11 238 athlètes ont participé aux Jeux olympiques de Rio en 2016, tandis qu’un total de 307 épreuves olympiques ont eu lieu entre 207 équipes.

CONTROVERSE RÉCENTE

En février, le chef olympique de l’époque, Yoshiro Mori, avait dû démissionner après avoir fait une remarque sexiste lors d’un échange de « brainstorming » avec d’autres membres du personnel de planification. Il a déclaré que les femmes parlaient trop dans les réunions. Les commentaires ont été largement condamnés, après quoi il a démissionné et Seiko Hashimoto l’a remplacé.

PRIX D’ARGENT

Le Comité International Olympique ne donne pas de prix en argent, mais de nombreux pays récompensent leurs médaillés avec une prime. Les olympiens américains, par exemple, ont gagné 37 500 $ pour chaque médaille d’or remportée chaque année, 22 500 $ pour chaque médaille d’argent et 15 000 $ pour chaque médaille de bronze. Dans les sports d’équipe, chaque membre de l’équipe partage le pot également.

