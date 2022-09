Ahmedabad aura bientôt la plus grande ville sportive du monde, déclare Amit Shah lors du lancement des 36e Jeux nationaux

Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a déclaré que la ville d’Ahmedabad deviendrait bientôt la plus grande ville sportive du monde.

S’exprimant lors du dévoilement de l’hymne et de la mascotte des 36e Jeux nationaux à l’EKA Arena, TransStadia ici à Ahmedabad, M. Shah, a déclaré : « Il y a dix ans, lorsque Modiji était ministre en chef ici, il a lancé le Khel Mahakumbh. À cette époque, le Gujarat n’était nulle part dans le sport sur la carte mondiale.

“Maintenant, nous avons le stade Narendra Modi, le plus grand stade du monde, et très bientôt nous aurons aussi la plus grande ville sportive du monde”, a déclaré M. Shah, s’adressant à plus de 10 000 personnes dans ce lieu majestueux.

A lancé la mascotte « Savaj » et l’hymne des 36e Jeux nationaux lors du lever de rideau à Ahmedabad, Gujarat. pic.twitter.com/RlCYXs3xf7 – Amit Shah (@AmitShah) 4 septembre 2022

Le ministre de l’Intérieur, qui est également le député de Gandhi Nagar, a dirigé un public chargé de puissance lors de la scintillante Curtain-Function, y compris le ministre en chef du Gujarat Shri Bhupendra Patel et le ministre de la Jeunesse et des Sports de l’Union Shri Anurag Thakur. La plus grande extravagance sportive du pays aura lieu dans six villes du Gujarat, du 29 septembre au 12 octobre.

« Il était une fois, nous les Gujjus, nous étions surtout considérés comme de simples hommes d’affaires. Mais Modiji a lancé Khel Mahakumbh il y a 11 ans et cet événement est devenu si important que pas moins de 55 jeunes lakh ont participé à cette édition. Nous avons même offert un énorme Rs 29 crore comme prix aux gagnants », a déclaré le ministre en chef du Gujarat, Bhupendra Patel.

“Nous sommes ravis que les Jeux nationaux soient de retour après 7 ans et celui-ci sera le plus grand et le plus grandiose de tous les temps”, a déclaré le ministre des Sports de l’Union, Anurag Thakur. « Il faut normalement des années pour organiser un événement de cette envergure, mais le Gujarat l’a fait en moins de trois mois. Tout cela grâce aux efforts du CM, l’AIO soutenant notre initiative de manière considérable. Plus de 12 000 athlètes, officiels et scène de soutien apprécieront non seulement l’extravagance sportive mais aussi le garba ici », a-t-il ajouté.

De hauts dignitaires du monde de la politique et du sport étaient présents à l’occasion, dont Shri Harsh Sanghavi, ministre des Sports du Gujarat et secrétaire général de l’AIO, Rajeev Mehta. Les maires des six villes hôtes, dont Kiritkumar J Parmar (Ahmedabad), Hemali Boghawala (Sourate), Keyur Rokadiya (Vadodara), Pradip Dav (Rajkot), Kirti Danidhariya (Bhavnagar), Hitesh Makwana (Gandhinagar) étaient également présents.

Les gagnants du Khel Mahakumbh, y compris les 3 meilleures écoles, districts et corporations municipales de l’État, ont été félicités peu de temps avant le lancement de la mascotte.

Intitulé à juste titre saavaj, lion en gujarati, la mascotte représente le patrimoine culturel de l’Inde tout en donnant un aperçu d’une Inde en croissance rapide qui est en passe de redevenir un leader mondial.

L’hymne des Jeux, résumant la philosophie de Judega India, Jitega India, a été interprété par la star de Bollywood, Sukhwinder Singh.

Les paroles de la chanson thème du festival national du sport inspirent les jeunes du pays à se connecter et à conquérir des lieux historiques comme la Statue de l’Unité et Sabarmati. Agrémentée de scènes sportives impressionnantes, la chanson thème capture le cœur de la façon dont les athlètes triomphent malgré l’adversité.

