Ahmed Zaki Yamani, ancien ministre saoudien du pétrole, décède à 90 ans

En tant que ministre saoudien du pétrole de 1962 à 1986, M. Yamani était le roturier le plus puissant d’un royaume qui possédait certaines des plus grandes réserves de pétrole du monde. Pendant près de 25 ans, il a également été le fonctionnaire dominant de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, dont les quotas de production croissants et en baisse se répercutaient comme des marées sur les marchés mondiaux.

M. Yamani a généralement cherché la stabilité des prix et des marchés ordonnés, mais il est surtout connu pour avoir conçu un embargo pétrolier de 1973 qui a conduit à la flambée des prix mondiaux, à des pénuries d’essence et à une quête de voitures plus petites, de sources d’énergie renouvelables et d’indépendance vis-à-vis du pétrole arabe.

À une époque de politique énergétique turbulente, M. Yamani, un avocat formé à Harvard, a parlé au nom des producteurs de pétrole arabes sur la scène mondiale alors que l’industrie a surmonté les guerres israélo-arabes, une révolution en Iran et des douleurs croissantes. La demande mondiale de pétrole a élevé les gouvernements d’Arabie saoudite et d’autres États du golfe Persique dans des domaines d’une richesse inimaginable. Traversant l’Europe, l’Asie et l’Amérique pour promouvoir les intérêts pétroliers arabes, il rencontra des chefs de gouvernement, passa à la télévision et se fit connaître. Dans une robe arabe fluide ou un costume Savile Row, parlant anglais ou français, il chevauchait les cultures, aimant la musique classique européenne et écrivant de la poésie arabe.

Ahmed Zaki Yamani, le puissant ministre du pétrole d’Arabie saoudite et architecte de la volonté du monde arabe de contrôler ses propres ressources énergétiques dans les années 1970 et sa capacité ultérieure à affecter la production de pétrole, les prix du carburant et les affaires internationales, est décédé à Londres. Il avait 90 ans.

En 1972, M. Yamani a décidé d’arracher le contrôle des vastes réserves de pétrole du Golfe à Aramco, le consortium de quatre compagnies pétrolières américaines qui les exploitait depuis longtemps. Alors que les dirigeants arabes réclamaient la nationalisation d’Aramco – une prise de contrôle qui aurait pu coûter l’expertise technique et marketing américaine, ainsi que des capitaux – M. Yamani a adopté une stratégie plus modérée.

Dans le cadre de l’accord historique de «participation» négocié par M. Yamani, l’Arabie saoudite a obtenu les droits d’acquérir immédiatement 25% des concessions étrangères et d’élever progressivement leurs participations à une participation majoritaire. Aramco, quant à lui, a continué d’exploiter ses concessions, profitant de l’extraction, du raffinage et de la commercialisation du pétrole, bien qu’elle ait dû payer des frais nettement plus élevés au gouvernement saoudien.

L’accord a permis au pétrole de circuler dans un monde industrialisé dépendant et a donné le temps aux producteurs de pétrole arabes de développer leur propre expertise technique et marketing. Ces développements ont finalement apporté une énorme prospérité aux États du Golfe et un changement radical de pouvoir économique et politique dans la région.

En 1973, après qu’Israël ait vaincu l’Égypte et la Syrie dans la guerre du Yom Kippour et que les dirigeants arabes aient exigé l’utilisation du pétrole comme arme politique, M. Yamani a conçu un embargo pour faire pression sur les États-Unis et d’autres alliés pour qu’ils retirent leur soutien à Israël et à Israël. se retirer des terres arabes occupées. L’embargo a envoyé des ondes de choc dans le monde entier, a provoqué une rupture dans l’alliance de l’Atlantique Nord et a incliné le Japon et d’autres nations vers les Arabes.

Mais les États-Unis ont tenu la ligne. Le président Richard M. Nixon a créé un tsar de l’énergie. Un rationnement de l’essence et des contrôles des prix ont été imposés. Il y avait de longues files d’attente et des combats occasionnels à la pompe. Alors que l’inflation a persisté pendant des années, un nouvel accent a été mis sur l’exploration et la conservation de l’énergie, y compris, pendant un certain temps, une limite de vitesse nationale de 55 milles à l’heure sur les autoroutes.