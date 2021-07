Ahmed Jibril, leader palestinien militant derrière les attaques, décède à 84 ans

Ahmed Jibril, l’un des militants palestiniens les plus extrémistes qui se sont opposés à Israël dans les années 1970 et 1980 et le chef d’un groupe responsable d’une série de détournements d’avions, d’enlèvements et d’attaques, est décédé le 7 juillet à Damas, en Syrie. Il avait 84 ans. Anwar Raja, un haut responsable du groupe militant fondé par M. Jibril, le Front populaire pour la libération de la Palestine-Commandement général, a déclaré que la cause était une insuffisance cardiaque. M. Jibril était basé en Syrie et, plus tard, ses forces ont soutenu le président syrien, Bachar al-Assad, dans la guerre civile du pays. M. Jibril a aidé le marxiste palestinien George Habash à établir le Front populaire pour la libération de la Palestine en 1967, mais l’année suivante, il a rompu avec M. Habash et a créé un groupe dissident. M. Jibril et son commandement général du Front populaire ont également rejoint, mais ont rapidement rompu avec, la figure politique palestinienne dominante de l’époque, Yasser Arafat, et son Organisation de libération de la Palestine.

Israël dans les années 1970 et 1980 considérait M. Jibril comme un « maître terroriste » ; son agence de renseignement, le Mossad, l’a mis sur une liste de personnes recherchées avec M. Arafat, M. Habash et leur collègue chef militant Abou Nidal. Les États-Unis ont désigné le Commandement général du Front populaire comme une organisation terroriste. L’une des attaques les plus meurtrières du groupe a eu lieu en 1970, lorsqu’il a posé une bombe à retardement sur un jet de Swissair volant de Zurich à Tel-Aviv, tuant les 47 passagers et membres d’équipage. Il s’agissait de l’une des nombreuses attaques menées par le groupe de M. Jibril contre des avions civils. Lors de l’invasion du Liban par Israël en 1982, le Commandement général du Front populaire a capturé trois soldats israéliens. Le groupe a négocié leur libération en échange de plus de 1 100 prisonniers palestiniens, libanais et syriens en 1985. Dans un épisode deux ans plus tard que est devenu connu comme la Nuit des planeurs, deux des combattants de M. Jibril, traversant du Liban vers Israël sur des deltaplanes, ont tué six soldats israéliens et en ont blessé sept autres. Beaucoup commentateurs plus tard décrit cet événement comme aidant à galvaniser les Palestiniens au début de la Première Intifada, ou le soulèvement, une période de protestations à coups de pierres contre l’occupation israélienne. Son étincelle immédiate est survenue environ un mois après l’attaque de M. Jibril, lorsqu’un véhicule de l’armée israélienne a tué quatre Palestiniens dans un camp de réfugiés.

Un profil de 1990 dans le New York Times Magazine a qualifié M. Jibril de « partisan du terrorisme de haute technologie » et a noté que ses forces avaient adopté l’utilisation innovante de talkies-walkies et d’équipements d’attentat suicide en cas de capture. Le profil a également observé que M. Jibril n’a jamais gagné en popularité parmi les Palestiniens. Il est resté un adversaire des pourparlers de paix avec Israël. Ahmed Jibril est né en avril 1937 d’un père palestinien et d’une mère syrienne, près de la ville de Jaffa dans ce qui était alors la Palestine sous domination britannique. La famille est partie pour la Syrie après la guerre israélo-arabe de 1948. M. Jibril a étudié dans une école militaire et est devenu un expert en démolition. Il a acquis la nationalité syrienne et a servi comme capitaine dans l’armée syrienne. Les survivants de M. Jibril comprennent sa femme; trois fils, Khalid, Bader et Nasr ; et trois filles, Ghazwa, Majd et Nour. Un autre fils, Jihad, était à la tête des opérations militaires du Front populaire en 2002 lorsqu’il a été tué lors d’une attaque à Beyrouth. Le groupe a blâmé Israël, qui a nié avoir joué un rôle dans le meurtre. Adam Rasgon à Jérusalem et l’Associated Press ont contribué au reportage.