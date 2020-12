Ahmed Jaghbir (à droite) est un ancien partenaire commercial de la personnalité colorée de Sydney, Salim Mehajer. Il n’y a aucune suggestion que Mehajer soit impliqué de quelque manière que ce soit dans cette affaire

Le partenaire commercial de Salim Mehajer a été emprisonné pendant 11 ans après avoir fourni à des tueurs à gages une clé de la maison d’un personnage de la pègre, afin qu’ils puissent l’exécuter au lit avec sa maîtresse.

Ahmed Jaghbir, 30 ans, a été condamné mercredi pour son rôle dans la mort de l’associé des Hells Angels Kemel ‘Blackie’ Barakat chez lui dans le sud de Sydney en mars 2017.

Quatre assassins armés ont pris d’assaut l’unité Mortlake de Barakat alors qu’il dormait avec son amante secrète, Fatima Hage, vers 2 h 30 le 10 mars.

Il est mort sous une pluie de balles et ses assassins masqués n’ont jamais été identifiés.

Le juge David Davies a déclaré jeudi à la Cour suprême que Jaghbir avait joué un rôle majeur dans la mort de Barakat en trahissant la figure de la pègre et en fournissant une clé à ses assassins.

« Le rôle de (Jaghbir) dans la fourniture de la clé était important », a déclaré le juge devant une salle d’audience bondée mais socialement distancée.

Barakat s’était tourné vers Jaghbir pour obtenir de l’aide après que sa porte d’entrée ait été cassée par une descente de police quelques jours plus tôt.

Jaghbir s’est arrangé pour faire remplacer la porte et a fourni à Barakat – déjà inquiet qu’il pourrait être visé par ses nombreux ennemis – avec une nouvelle clé.

Mais le juge Davies était convaincu que Jaghbir avait également donné une clé à quelqu’un d’autre – l’un des quatre tueurs à gages – permettant aux meurtriers de surprendre Barakat chez lui.

Les assassins étaient déjà dans la chambre de Barakat avant que lui et sa maîtresse, Fatima Hage, ne réalisent que quelque chose se passait, vers 2h30 du matin, a déclaré le juge.

Barakat a été abattu dans son lit, poussant son amant confus avant qu’il ne soit touché par une pluie de balles.

Des images de vidéosurveillance ont montré les tueurs en train de descendre les escaliers et la coque brûlée d’une voiture de fuite a été retrouvée plus tard à proximité.

Au procès, le juge a conclu que l’amante secrète de Barakat, Mme Hage, était un témoin «crédible». Ils n’étaient ensemble que depuis un mois et la femme de Barakat, Amanda, était en vacances à l’étranger en Thaïlande.

Dans une déclaration extraordinaire présentée au procès, Mme Hage a décrit la nuit de l’assassinat en termes simples et vifs.

Elle a détaillé comment la pièce sentait « le feu » après le vol des balles, les dernières prières étouffées de Barakat en arabe et le sang qui coulait de sa bouche à la fin.

Dans sa déclaration, Mme Hage a déclaré que les problèmes avaient commencé vers 2h30 du matin.

«J’ai entendu Kemel crier » hey « . J’ai regardé autour de moi mais la pièce était noire. Je n’ai rien vu », a-t-elle dit.

«Je l’ai senti pousser ma tête très fort. Je ne suis pas tombé du lit mais cela m’a éloigné de lui.

«J’ai alors entendu plusieurs coups de feu. C’était vraiment bruyant, ça sentait le feu dans la pièce.

Kemel toussait … Il a dit « Je suis désolé »

Mme Hage a dit qu’elle avait fermé les yeux et baissé la tête.

«À ce stade, je savais que j’allais mourir.

«Je n’ai entendu personne dire quoi que ce soit, je pensais que j’étais mort.

«Environ une minute s’est écoulée et je suis parti de l’endroit où je baissais la tête.

«Je me suis vérifié et je n’ai pas été abattu. J’ai ensuite déménagé à Kemel.

«Kemel toussait et il m’a regardé.

‘Il a dit:’ Je suis désolé. ‘

‘J’ai dit: « Ne sois pas désolé … Répète après moi ».

«Nous avons ensuite fait deux fois une prière arabe avant que Kemel ne cesse de respirer.

«J’ai allumé la lumière et j’ai vu Kemel allongé sur le lit. J’ai vu qu’il avait du sang sortir de sa bouche.

« Je me souviens avoir vu une balle qui semblait avoir traversé sa jambe. »

Mme Hage a déclaré au tribunal qu’elle ne se souvenait de grand chose d’autre. Elle était sous le choc.

« Je ne savais pas si celui qui l’avait abattu était toujours dans la maison, alors je me suis caché dans la salle de bain et j’ai appelé 000.

«J’ai demandé une ambulance. Je ne me souviens pas de ce que je leur ai dit.

Mme Hage a déclaré au tribunal plus tôt cette année que Barakat avait été « anal » en matière de sécurité et que leur relation était un secret pour tout le monde.

« Personne n’était au courant de notre relation, nous ne voulions le dire à personne, donc notre vie privée est restée privée », a-t-elle déclaré dans sa déclaration.

Le juge Davies a déclaré l’ancien ami de Barakat, Ahmed Jaghbir, coupable d’avoir procuré, aidé et conseillé des inconnus pour l’assassiner plus tôt cette année.

Jeudi, le juge a condamné Barakat à une peine de 11 ans de prison, avec une période de non-libération conditionnelle de six ans et six mois.

Il sera admissible à la libération conditionnelle le 9 avril 2027.