Ahmed Ahmed élève des plaisanteries sur l’islamophobie dans une nouvelle émission spéciale

Vers la fin de la remise des prix du Festival international de l’humour de Palm Springs, le 21 septembre, le président de l’événement, Paul Cruz, est monté de manière inattendue sur la scène de la salle de bal de l’hôtel Zoso pour remettre un prix spécial au comédien Ahmed Ahmed.

Ahmed, 54 ans, hôte de la soirée honorant des talents tels que Kathy Griffin, Cybill Shepherd, Luenell, Tom Arnold, Mo Collins, Roz Hernandez et Zach Noe Towers, a été surpris de recevoir le Comedy Hall of Fame Award du festival.

« Avec le nom Ahmed Ahmed, je ne peux même pas faire voler un cerf-volant dans ce pays », a-t-il déclaré en riant au micro du podium. « Je n’ai remporté qu’un seul autre prix dans ma vie. Il s’agissait du prix Richard Pryor pour la comédie ethnique au Festival de la comédie d’Édimbourg en 2004. Et c’était la première et la dernière fois qu’ils le décernaient.

Quelques heures plus tard, des touristes de Palm Springs ont reconnu Ahmed dans la rue. Un couple était égyptien, l’autre libanais. Il les a invités au Mary Pickford Theatre du festival pour le spectacle de stand-up « Ahmed Ahmed and Friends » et une projection de son nouveau spécial, « It Only Takes One of Us ». L’émission spéciale est disponible le 1er octobre sur plusieurs plateformes, dont Apple TV et Amazon.

Dans sa première émission spéciale depuis près de 15 ans, Ahmed a filmé « It Only Takes One of Us » à l’Université américaine du Caire, un ancien palais de la place Tahrir, site des manifestations du Printemps arabe de 2011.

Dans ce document, il rappelle la tournée Axis of Evil Comedy Tour avec ses collègues comiques Maz Jobrani, Aron Kader et Dean Obeidallah, une réponse au discours sur l’état de l’Union du président George W. Bush après le 11 septembre.

À partir de 2005, le groupe a traversé les États-Unis et a également introduit le stand-up dans cinq pays du Moyen-Orient. Il y avait de la censure : pas de sexe, pas de drogue, pas de religion ou de politique. Au Koweït, les bombes F ont été totalement interdites. Le roi Abdallah II et la reine Rania ont rejoint la foule en Jordanie. Au Liban, les membres du Hezbollah voulaient sortir. Ahmed décrit avoir décliné l’invitation et reçu à la place deux joints du Hezbollah.

Les spectacles internationaux ont affiché complet, attirant plus de milliers de nouveaux spectateurs debout. La série spéciale et numérique Comedy Central 2007 du groupe est devenue la première à présenter des comédiens du Moyen-Orient.

« Chaque fois qu’il y a un conflit au Moyen-Orient, c’est à ce moment-là que ma carrière connaît un essor ou un déclin », explique Ahmed aujourd’hui.

Les parents d’Ahmed ont quitté Helwan, en Égypte, pour Riverside en 1970, alors qu’il avait un mois. Son père pompait de l’essence chez Shell pour 1,75 $ l’heure, avant d’acheter la station. Sa mère est restée à la maison avec six enfants.

Ahmed était au début de l’adolescence pendant la Iran-Contra Affaire et se souvient que la maison était recouverte de papier toilette et qu’il avait trouvé des clous sous les pneus de la voiture de ses parents. « Nous nous asseyions pour dîner et recevions des appels : « Retourne dans ton putain de pays » », se souvient-il, répondant : « Nous venons d’Égypte, stupide. Corrigez votre racisme.

Ahmed a été attiré par les cours de théâtre à Hollywood à l’âge de 19 ans, rencontrant rapidement Vince Vaughn et s’effondrant sur son canapé. «Je gagnais beaucoup d’argent en réservant des rôles de terroriste, de chauffeur de taxi, de type sordide. J’ai appelé mon agent et lui ai demandé : « Puis-je auditionner pour l’ami, le médecin, l’avocat, le flic ?’ »

« Chaque fois qu’il y a un conflit au Moyen-Orient, c’est à ce moment-là que ma carrière connaît un essor ou un déclin », explique Ahmed.

Bien qu’il ait travaillé aux côtés de Denzel Washington, Halle Berry, Steven Segal et Kurt Russell, il a déclaré que « le typage et les stéréotypes ne semblaient pas corrects ».

« C’est à ce moment-là que j’ai décidé de me lancer dans le stand-up, » a-t-il ajouté, « pour avoir une voix ».

Ahmed a commencé à jouer dans des micros ouverts locaux et, avec Jay Davis, a produit une émission humoristique hebdomadaire, la première du genre, à Dublin, un lieu de rencontre des célébrités du Sunset Strip à la fin des années 90.

«Ils avaient de gros pots en métal remplis de cacahuètes, et les gens jetaient les coquilles par terre», se souvient-il à propos du lieu. « Mais chaque mardi soir, beau temps, mauvais temps, nous pourrions accueillir probablement 300 personnes. »

Plus de 20 ans plus tard, les crédits d’Ahmed incluent « The Tonight Show With Jay Leno », deux émissions spéciales de Showtime, « Vince Vaughn’s Wild West Comedy Show », « Iron Man » et trois ans en tant que membre de la distribution de la sitcom TBS « Sullivan & Son ». .» Le documentaire de tournée d’Ahmed en 2010, « Just Like Us », son premier film, a été présenté en première au Tribeca Film Festival la même année et quatre mois plus tard, il a été invité au dîner Iftar de la Maison Blanche avec le président Obama.

En revanche, la veille de l’élection de George W. Bush en 2004, des agents de la TSA ont expulsé Ahmed de l’aéroport de Las Vegas pour le placer en détention pendant la nuit au centre de détention du comté de Clark. Plusieurs de ses performances de stand-up lui ont valu des menaces de mort.

En 2015, après avoir joué au premier festival de comédie 1001 Rires en Palestine, Ahmed a été arrêté à l’aéroport de Tel Aviv. Il affirme avoir été détenu avec des fusils M16 pointés sur le visage, fouillé à corps et interrogé pendant 12 heures. Il a qualifié les Forces de défense israéliennes d’« inhumaines » sur Facebook, ce qui a donné lieu à des dizaines de messages l’accusant d’antisémitisme.

« Je suis sémitique ; Je ne parlais pas des Juifs ou d’Israël », déclare-t-il. « Je critiquais les forces de défense israéliennes. C’est comme si NWA disait : « F— la police. »

L’agence, le directeur et l’avocat d’Ahmed l’ont laissé tomber. « Mes comptables m’ont volé de l’argent », affirme le comédien. « Tout a juste commencé à s’effondrer. »

Depuis, « j’ai été irrationnel ; J’ai eu une rage aveugle», admet-il. Les incidents qu’Ahmed décrit comme un « drame comique » entre lui et d’autres comédiens de stand-up l’ont fait renvoyer du Comedy Store et de la Laugh Factory. Une mauvaise rupture avec une petite amie en 2016 l’a envoyé à New York pendant un an, suivi de deux ans en Asie. Basé à Kuala Lumpur, en Malaisie, il a produit des spectacles de stand-up et effectué des tournées en Chine, en Thaïlande, à Singapour, au Vietnam, au Cambodge, aux Philippines et au Japon. Pour lutter contre la dépression, il méditait, faisait de l’exercice quotidiennement, se préparait des plats locaux sains, et il n’y avait «pas de fête, de musique de flûte, ce genre de choses», a-t-il déclaré.

Les salles étant fermées pendant la pandémie, Ahmed a produit et réservé des spectacles en plein air à Venise et à Huntington Beach.

Ahmed continue également de trouver un équilibre entre une colère frustrée et une paix retrouvée. Alors que l’émission spéciale du comédien se rapproche, Tom Winkler des « Simpsons » illustre un appel d’urgence au 911 lancé par un membre du public après qu’Ahmed ait demandé à un foule du club à Tampa, en Floride : « Combien de musulmans ou de personnes du Moyen-Orient y a-t-il dans le public ? Super, nous sommes un petit groupe ici. Mais bon, il n’en faut qu’un. Deux flics sont apparus au club la nuit suivante alors qu’Ahmed était sur le point de se produire – et ont été autorisés à continuer son set.

« Une organisation terroriste va-t-elle envoyer son chasseur de têtes dans un club de comédie américain ? plaisante Ahmed. « Je veux que tu prennes l’avion jusqu’en Amérique. Je veux que tu apprennes vraiment bien l’anglais. Je vais te mettre dans des cours de comédie…’ »

À une époque où l’islamophobie reste omniprésente, il a appris que faire passer les plaisanteries au-dessus du ressentiment est sa voie préférée, et souvent la seule, pour aller de l’avant.