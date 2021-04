TROIS hommes géorgiens ont été inculpés de crimes haineux fédéraux dans la tentative d’enlèvement et de mort d’Ahmaud Arbery.

Un grand jury fédéral du district sud de la Géorgie a inculpé les trois hommes de crimes haineux et inculpé deux d’entre eux de chefs d’accusation distincts d’utilisation d’armes à feu lors de la tentative d’enlèvement d’Arbery.

Trois hommes ont été accusés de crimes haineux liés à la mort d’Ahmaud Arbery Crédit: Reportez-vous à la légende

Gregory McMichael, 65 ans, a été accusé avec son fils d’avoir brandi une arme Crédit: AP

Travis McMichael, son père Gregory et leur ami William « Roddie » Bryan, 51 ans, ont été accusés chacun d’un chef d’atteinte aux droits et d’un chef de tentative d’enlèvement.

Travis, 35 ans, et son père, 65 ans, ont été accusés chacun d’avoir utilisé, porté et brandi une arme à feu pendant et en relation avec un crime de violence. Travis a même déchargé le sien.

Les deux premiers chefs d’accusation allèguent que chaque accusé a utilisé la force et la menace de la force pour intimider Arbery et porter atteinte à son droit d’utiliser une voie publique en raison de sa race.

Le chef d’accusation 1 de l’acte d’accusation allègue que les deux McMichael se sont armés d’armes à feu uniquement parce qu’Arbery courait dans une rue publique du quartier de Satilla Shores à Brunswick, en Géorgie.

Travis McMichael, 35 ans, a été accusé d’avoir déchargé une arme à feu Crédit: AP

William « Roddie » Bryan, 51 ans, a été accusé d’avoir utilisé son camion pour interrompre Arbery Crédit: Reuters

Le père et le fils sont ensuite montés dans un camion et ont poursuivi Arbery à travers le quartier en lui criant dessus et ont utilisé leur camion pour le couper tout en le menaçant avec des armes à feu.

Le premier chef d’accusation allègue également que «l’infraction entraîne la mort d’Arbery», lit-on dans un communiqué du ministère de la Justice.

Les deux chefs d’accusation allèguent que les trois hommes « ont utilisé la force et des menaces de force pour intimider et interférer avec le droit d’Arbery d’utiliser une voie publique en raison de sa race ».

Le deuxième allègue que Bryan a rejoint les deux McMichael pour chasser Arbery et a utilisé son camion pour conduire le jogger hors de la route.

Le troisième chef d’accusation allègue que les trois hommes «ont tenté de saisir et de confiner illégalement Arbery en le poursuivant dans leurs camions pour tenter de le retenir, de restreindre sa libre circulation, de l’enfermer et de le détenir contre son gré, et d’empêcher son évasion».

Les quatrième et cinquième chefs d’accusation allèguent que Travis a déchargé un fusil de chasse Remington et que son père a brandi un revolver .357 Magnum au cours de leurs crimes présumés contre Arbery.

Arbery a été tué lorsque les trois hommes l’ont poursuivi et ont tenté de le kidnapper Crédit: Reportez-vous à la légende

Les hommes ont poursuivi Arbery alors qu’il faisait du jogging dans une rue de Géorgie Crédit: AP

Les trois hommes ont également été inculpés dans le cadre de procédures étatiques d’une accusation de crime et de meurtre par malveillance en plus de voies de fait graves, de faux emprisonnement et de tentative criminelle de commettre un crime.

Le FBI, avec l’aide du Georgia Bureau of Investigation, a enquêté sur l’affaire.

Les hommes sont poursuivis par l’avocate adjointe des États-Unis, Tara Lyons, du district sud de la Géorgie, et par le chef adjoint Bobbi Bernstein et l’avocat spécial chargé du contentieux Christopher J. Perras de la division des droits civils du DOJ.

Aucune date de procès n’a été fixée pour les charges de l’Etat.

Plus à venir…

