AHLC 2024 | Le bureau du duc et de la duchesse de Sussex

Ce week-end, Meghan, la duchesse de Sussex, a assisté au gala biennal de l’hôpital pour enfants de Los Angeles (CHLA), un événement inspirant dédié à la célébration des services exceptionnels fournis aux enfants de Los Angeles. Invitée en tant qu’invitée spéciale par le président et chef de la direction de la CHLA, Paul Viviano, la duchesse était fière de se tenir aux côtés d’invités estimés pour soutenir cette cause vitale.

La soirée comprenait la remise de la plus haute distinction philanthropique de l’CHLA, le prix Courage to Care, qui a été décerné à la légende de la boxe Sugar Ray Leonard et à son épouse Bernadette, ainsi qu’à Chuck Lorre et AEG. Leur engagement inébranlable envers la philanthropie témoigne de l’impact que les individus peuvent avoir sur la vie des jeunes patients.

Les infirmières remarquables de l’CHLA ont également été reconnues comme ambassadrices de mission, célébrant ainsi leur dévouement et leur compassion à prendre soin des enfants qu’elles servent. L’événement était coprésidé par Molly McNearney et Jimmy Kimmel, ainsi que par Kristin et Jeff Worthe, qui ont donné un ton exaltant à la soirée.

La duchesse entretient des liens de longue date avec la CHLA, ayant visité l’hôpital à plusieurs reprises pour rencontrer des patients et participer à la campagne annuelle Make March Matter. Sa présence au gala a souligné son engagement à défendre la santé et le bien-être des enfants du monde entier.

La soirée a été un succès retentissant, nous rappelant à tous le pouvoir du soutien communautaire pour améliorer la vie des personnes dans le besoin. Nous exprimons notre sincère gratitude à la CHLA et à toutes les personnes impliquées pour leur dévouement et leur générosité. Ensemble, nous pouvons continuer à faire une différence significative dans la vie des enfants et de leurs familles.