‘AHH S ** T, WE FAILED’ Trump se moque de l’incapacité des Dems à ‘OBTENIR’ Trump. Dit que les chasses aux sorcières ne s’arrêteront pas avant… – Le bon scoop

L’ancien* président Donald Trump a pris la parole ce soir à la convention NC GOP, et c’était beaucoup de ses plus grands succès et du nouveau matériel. Juste le concert que tant de gens espéraient.

À un moment donné, il s’est moqué de manière hilarante des multiples tentatives infructueuses des démocrates pour « obtenir Trump » et a utilisé un mot non-non pour le faire ! J’ai ri.

« Entre le canular de destitution numéro un, le canular de destitution numéro deux, toutes ces enquêtes. Ahhh, merde, nous avons échoué », a-t-il déclaré, se moquant de leur impuissance. « Envoyons-le aux procureurs de la gauche radicale à New York. Peut-être qu’ils peuvent avoir plus de chance. «

« Il n’y a pas de meilleur exemple de corruption des démocrates et des médias que le canular des élections de 2020.

Mais il a aussi fait un bon point. Ecoutez.

« Ils ne s’arrêteront jamais avant novembre 2024. » C’est vrai, et probablement pas alors non plus. Ils continueront d’essayer et d’essayer et d’essayer d’avoir Trump.

Parce qu’ils savent que c’est comment obtenir TOI.