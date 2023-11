Ahed Tamimi, une militante palestinienne virale, arrêtée lors d’un raid israélien

Un militant palestinien bien connu a été arrêté par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée, a annoncé lundi l’armée israélienne, alors que le ministère de la Santé dirigé par le Hamas à Gaza a déclaré que plus de 10 000 personnes étaient mortes depuis qu’Israël a intensifié ses bombardements le mois dernier.

Ahed Tamimi, 22 ans, a été détenue pendant la nuit à Nabi Saleh, a confirmé un porte-parole de l’armée à l’agence de presse AFP. Elle a été arrêtée lors d’un raid israélien qui, selon le porte-parole, visait à appréhender « des individus soupçonnés d’être impliqués dans des activités terroristes et d’incitation à la haine » en Cisjordanie.

Une source de sécurité a envoyé à l’AFP une publication sur Instagram qui aurait été publiée par Tamimi lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait été arrêtée. Selon Israël Haaretz Dans le journal, le message rédigé en hébreu et en arabe disait aux colons de Cisjordanie « nous vous attendons ». « Nous vous massacrerons et vous direz que ce qu’Hitler vous a fait était une plaisanterie », aurait-on poursuivi. “Nous boirons votre sang et mangerons vos crânes.”

La mère de Tamimi, Nariman al-Tamimi, a nié que sa fille ait écrit ce message, déclarant à l’AFP : « Il y a des dizaines de [online] pages au nom d’Ahed avec sa photo, avec laquelle elle n’a aucun lien. Elle affirme également que son mari a été arrêté le mois dernier et qu’elle n’avait aucune information sur l’endroit où il se trouvait.

Tamimi est depuis longtemps vénérée par les Palestiniens comme symbole de leur résistance à l’occupation israélienne. Elle s’est fait connaître pour la première fois à l’âge de 14 ans en 2015 lorsqu’elle a été filmée en train de mordre un soldat israélien pour l’empêcher d’arrêter son frère. Deux ans plus tard, elle a été arrêtée après avoir été filmée en train de donner des coups de pied et de gifler un soldat israélien lors d’un incident à l’extérieur de son domicile – un tribunal israélien l’ayant condamnée à huit mois de prison pour cet incident. L’année dernière, elle a publié un mémoire co-écrit par un journaliste d’Al Jazeera intitulé Ils m’ont appelé une lionne: Le combat d’une fille palestinienne pour la liberté.

La nouvelle de son arrestation lundi a été saluée par le ministre israélien d’extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Il a posté une image sur X semblant montrer Tamimi retenue par un soldat, avec une légende en hébreu offrant des « félicitations » aux forces israéliennes impliquées dans sa capture. Ben-Gvir a également accusé Tamimi d’être un « terroriste » qui avait « exprimé sa sympathie et son soutien » aux nazis depuis le déclenchement de la guerre.

Selon le Société des prisonniers palestiniens, Tamimi était l’une des plus de 70 personnes arrêtées lors des raids israéliens dimanche soir en Cisjordanie et à Jérusalem-Est occupée. Au total, 2 150 Palestiniens ont été détenus par Israël depuis que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré la guerre en réponse aux attaques du Hamas du 7 octobre qui ont tué plus de 1 400 Israéliens, selon les estimations locales.

Lundi, le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que le bilan des morts dans le territoire avait atteint 10 022 depuis qu’Israël a commencé sa campagne de bombardements massifs destinée à détruire le Hamas. Ce bilan sombre ne fera que s’accroître à mesure que les forces israéliennes se préparent à une offensive anticipée dans la ville de Gaza.

L’armée israélienne a déclaré dimanche qu’elle avait atteint une « étape importante » dans le conflit en séparant le nord de la bande de Gaza du sud, où les civils ont été invités à fuir pour leur propre sécurité (bien que des frappes aériennes israéliennes aient eu lieu dans le sud malgré l’instruction).

Les agences des Nations Unies ont publié ce week-end une déclaration commune appelant à un cessez-le-feu immédiat pour permettre à davantage d’aide humanitaire d’entrer à Gaza, affirmant que 88 membres du personnel de l’ONU ont déjà été tués au cours de la guerre qui dure depuis un mois – le nombre le plus élevé jamais enregistré dans un seul conflit. Israël a jusqu’à présent rejeté les suggestions de toute sorte de pause dans le conflit, mais a affirmé lundi avoir « rouvert une route d’évacuation pour les civils de Gaza » vers le sud. « Nous ne sommes pas en guerre contre la population de Gaza », a déclaré l’armée israélienne (FDI) dans un communiqué. déclaration.