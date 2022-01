Ahan Shetty RÉAGIT aux rumeurs de mariage avec sa petite amie Tania Shroff

« Tadap », le premier film d’Ahan Shetty, est sorti en décembre et a été acclamé par la critique. Alors que le jeune acteur n’en est encore qu’au début de sa carrière, il entretient une relation de longue date avec Tania Shroff, créatrice de mode et influenceuse. Lorsque le couple sort ensemble, ils sont fréquemment photographiés. Ils publient fréquemment des photos de leurs vacances sur les réseaux sociaux. Tania était même présente à la première de ‘Tadap’ avec toute la famille Shetty.





Il y a quelques jours, des rumeurs circulaient selon lesquelles le couple avait l’intention de se marier et de fonder une famille prochainement. La sœur d’Ahan, l’actrice Athiya Shetty, devrait également épouser son petit ami joueur de cricket KL Rahul cette année, selon des informations.

Suniel Shetty, le père d’Ahan, a démenti toutes les rumeurs sur les réseaux sociaux en écrivant : « Je ne sais pas s’il faut être peiné ou amusé. Je ne comprends pas la nécessité de « scooper » avant de vérifier les faits. Ce type de reportage irresponsable est ce qui entame la crédibilité du journalisme. »

Maintenant, dans une récente interview avec News18, Ahan a déclaré qu’il n’y avait aucune vérité dans les rumeurs et qu’il ne le cacherait pas si quelque chose comme ça se produisait. Il a déclaré: «Je n’ai jamais essayé de cacher quoi que ce soit et j’ai été honnête à ce sujet. Si vous voulez que votre public vous aime lorsque vous jouez pour lui à l’écran, vous devez également être honnête avec lui dans votre vie réelle. Les rumeurs sur mon mariage ne me dérangent pas. Il n’y a pas de vérité là-dedans. Il n’y a pas de mariage. En ce moment, je me concentre sur ma carrière et sur ma formation pour les prochains films. »

Sur le front du travail, Ahan devrait apparaître dans le troisième volet de « Aashiqui », selon des informations.