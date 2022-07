Ah Crabe ! Un pêcheur attrape un crustacé avec un jeu complet de « dents humaines »

Alors que nous essayions de surmonter certaines des mystérieuses créatures aquatiques qui avaient été repérées sur les plages du monde entier, la grande profondeur de la mer a une fois de plus laissé Internet perplexe. Cette fois, une photo d’une prise étrange par un pêcheur en haute mer fait un énorme buzz sur internet. La photographie désormais virale révèle que le pêcheur a attrapé un crabe des profondeurs de la mer, qui semble avoir un ensemble complet de dents humaines. L’étrange créature a été révélée après que le photographe Roman Fedortsov, qui travaille sur un bateau de pêche dans l’ouest de la Russie, a partagé sa photo sur son fil Instagram.

Roman a laissé tomber la photo de cette étrange créature il y a sept jours, et jusqu’à présent, elle a recueilli environ un millier de likes, avec la section des commentaires inondée de réactions des internautes. En publiant la photo sur son compte officiel, il a écrit la légende en russe et cela se traduit à peu près par ceci : « Des crabes… Tout de même, il y a quelque chose d’attrayant et de repoussant en eux. Mère Nature a essayé… » La photo montre une personne tenant un crabe dans ses mains avec des gants. En regardant la photo, il apparaît que le crustacé a gardé les yeux fermés, tandis que sa bouche est un peu ouverte, laissant voir ses quatre dents saillantes. Le reste de son corps bosselé ressemble à un crabe normal.

Inutile de dire que la créature a surpris les internautes. L’un d’eux a commenté: “Bro a de meilleures dents que les Britanniques.” Un autre a commenté: “Juste un peu de soins dentaires et le petit gars ira très bien.” Un troisième a commenté : « Et si les crabes étaient des humains réincarnés ? En plus de cela, un utilisateur a également détaillé la déformation de la créature, comme il l’a commenté : « C’est une juste déformation de la coquille. Regardez différentes photos de la carapace d’un crabe autour de l’extrémité avant des coquilles et vous verrez que la carapace inférieure avant de ce crabe s’est séparée de la déformation.

Pendant ce temps, le compte Instagram de Roman témoigne qu’il passe son temps à découvrir de telles créatures des profondeurs marines.

