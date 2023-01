Aguero riposte à Ibrahimovic pour s’être moqué de l’Argentine

Sergio Aguero a riposté à Zlatan Ibrahimovic après avoir critiqué le comportement de l’équipe argentine. Photo par Visionhaus/Getty Images

L’ancien international argentin Sergio Aguero a riposté à Zlatan Ibrahimovic suite à la remarque de l’attaquant suédois selon laquelle les champions de la Coupe du monde “ne gagneront plus rien”.

Ibrahimovic a déclaré que certains joueurs argentins “se sont mal comportés” alors que railleur La France après sa victoire en finale de la Coupe du monde et a déclaré “parler en tant que meilleur joueur professionnel, c’est un signe que vous gagnerez une fois, mais que vous ne gagnerez plus”.

Aguero, qui a joué pour la dernière fois pour l’Argentine en juillet 2021 et a été contraint de prendre sa retraite quelques mois plus tard en raison d’une maladie cardiaque, a critiqué Ibrahimovic.

“Avant de dire cela, il aurait mieux valu que vous disiez que vous auriez préféré que la France gagne, au lieu de parler de ceux qui se sont mal comportés”, a déclaré Aguero. “Il me semble qu’il est très impoli de dire que nous [Argentina] ne gagneront plus.

“Avant de vous inquiéter pour l’Argentine, inquiètez-vous pour votre pays. Ils ne se sont même pas qualifiés.”

Aguero a célébré l’Argentine troisième Coupe du monde avec ses anciens coéquipiers sur le terrain et dans les vestiaires après la finale contre la France le 18 décembre.

Aguero a joué contre Ibrahimovic en Premier League et a déclaré que l’ancien joueur de Manchester United “est le moins qualifié” pour commenter compte tenu de sa conduite passée sur le terrain.

“Rappelons-nous que sur le terrain, vous [Ibrahimovic] avait un mauvais comportement”, a déclaré Aguero. “Il y a eu des tacles glissés, des coups sûrs dont je me souviens au Los Angeles Galaxy. Est-ce que ça se comporte bien ou mal ? Tu le dis en professionnel de haut niveau, mais rappelons qu’en jouant, tu t’es aussi mal comporté.

“Tu es un bon joueur, je ne le conteste pas, mais tu es un combattant. Tu as aussi combattu avec [former Manchester City defender Nicolas] Otamendi, vous vous êtes disputé avec [then Barcelona coach] Dynamisme [Guardiola], c’est pourquoi Barcelone a voulu te vendre après. Parlez de la mauvaise conduite de l’Argentine, vous devez d’abord voir si dans votre carrière vous vous êtes bien comporté. Ne crachez pas si ça va vous tomber dessus.

“Pour dire qu’ils se sont mal comportés, vous êtes le moins indiqué. Vous n’avez pas raison. Au final, c’est votre opinion.”

Aguero a déclaré qu’il pensait qu’Ibrahimovic était amer que le capitaine argentin Lionel Messi ait remporté une Coupe du monde, même si Ibrahimovic a déclaré: “Messi est considéré comme le meilleur joueur de l’histoire, j’étais sûr qu’il allait gagner [the World Cup].”

“Messi a gagné, peut-être que cela vous met en colère”, a déclaré Aguero. “Peut-être que cela vous fait mal de reconnaître qu’il est le meilleur du monde et que l’Argentine a remporté une Coupe du monde.”