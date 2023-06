Agüero de retour en Kings League, rêve de signer Messi

Sergio Aguero est de retour sur le terrain et marque des buts en Kings League après avoir pris sa retraite du football professionnel. Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Kings League

Sergio Aguero s’intensifie, reprend son souffle et enterre son penalty devant Iker Casillas pour terminer un tour du chapeau en première mi-temps. Non, vous n’avez pas été transporté dans un derby de 2010 entre l’Atletico Madrid et le Real Madrid ; il s’agit du dernier tour de matches de la Kings League, la ligue à sept de Gerard Pique jouée dans un entrepôt d’une zone industrielle près de l’aéroport de Barcelone.

C’est là que l’ancien attaquant de l’Atletico, de Manchester City et de l’Argentine Aguero, président de Kunisports, l’une des 12 équipes de la compétition, redécouvre son amour des buts.

Aguero a été contraint de prendre sa retraite prématurément en 2021 à l’âge de 33 ans, quelques mois seulement après avoir rejoint Barcelone, en raison d’une maladie cardiaque. Des larmes coulaient sur son visage alors qu’il disait au revoir au jeu qui lui avait procuré tant de joie – y compris ce moment contre QPR en 2012 lorsque City a remporté son premier titre de Premier League – mais il a eu de quoi sourire depuis.

Il n’a peut-être pas joué au Qatar, mais il était un visage important dans les célébrations de l’Argentine, qui a remporté une troisième Coupe du monde l’année dernière. Il était ensuite à Istanbul le week-end dernier pour voir ses anciens coéquipiers de City décrocher la Ligue des champions pour la première fois de leur histoire.

Le lendemain, il était à Barcelone, marquant deux fois dans une victoire 4-3 pour Kunisports pour se mériter le prix du joueur de la semaine.

Dimanche, il était de retour à la Cupra Arena, souriant d’une oreille à l’autre alors qu’il réussissait un superbe tour du chapeau contre son vieil ennemi Casillas dans un match nul. plus de trois millions de vues sur le site de streaming Twitch et a été diffusé à la télévision gratuite en Espagne.

Aguero souriait toujours 20 minutes plus tard lorsqu’il a raté un penalty contre Casillas, qui est également président d’une équipe mais faisait ses débuts en tant que joueur, alors que Kunisports battait 1K aux tirs au but après un match nul 4-4.

« C’est différent de la façon dont j’ai vécu le jeu en tant que professionnel », a déclaré Aguero à ESPN. « Il s’agit plus de s’amuser et de divertir les gens. Il y a les cartes de nouveauté et nous organisons un peu de spectacle pour divertir. C’est très différent du football traditionnel. »

La Kings League de Gerard Pique propose de nombreuses nouveautés que nous ne verrons probablement jamais venir dans le football professionnel. Ion Alcoba/Quality Sport Images/Kings League

Le côté nouveauté de la compétition a évolué depuis le lancement de la ligue en janvier. En plus des équipes recevant une carte avant le match – avec des « jokers » tels que des pénalités ou des péchés pour les adversaires – un énorme dé est maintenant lancé à la 18e minute de la première mi-temps (les matchs durent deux mi-temps de 20 minutes) et quel que soit le nombre sur lequel il atterrit, c’est le nombre de joueurs qui s’affrontent pendant les deux dernières minutes. Cela peut aller de 1 contre 1 à 6 contre 6.

« Le 1 contre 1 avec un gardien de but, donc je suppose que le 2 contre 2, est vraiment bon », a ajouté Aguero. « C’est probablement l’une des parties du format que j’apprécie le plus. »

Aguero dirait qu’après se moquer des défenseurs Ultimate Mostoles Le weekend dernier.

Les buts dans les deux dernières minutes de la seconde mi-temps, quant à eux, comptent double. Cela signifie qu’une avance de deux buts peut vraiment être l’avantage le plus dangereux du match.

Tous les anciens professionnels n’ont pas adopté le format comme Aguero, attention. A 35 ans, il est l’un des plus jeunes à avoir été impliqué, mais les apparitions de Ronaldinho, Andrea Pirlo et, dimanche, Andriy Shevchenko ont flatté de tromper. L’ancien attaquant ukrainien Shevchenko était même responsable de la défaite d’Ultimate Mostoles ce week-end, manquant le penalty vital lors de la fusillade, attirant des flashbacks sur son échec lors de la finale de la Ligue des champions 2005 pour l’AC Milan contre Liverpool à Istanbul.

« Tout d’abord, cela a à voir avec la condition physique », a déclaré Aguero lorsqu’on lui a demandé si le niveau – la plupart des joueurs sont des joueurs semi-professionnels ou amateurs dans le système de la ligue catalane – a surpris certaines de ces grandes stars. « Lorsque vous êtes habitué à vous entraîner tous les jours, à jouer puis à vous arrêter, vous perdez cette forme physique. Mais nous avons toujours cette qualité et cette technique. La plus grande difficulté est de s’habituer à la taille du terrain. Nous sommes habitués à des terrains plus grands et plus espaces. Celui-ci est beaucoup plus petit.

Iker Casillas et Sergio Aguero sont deux des stars qui jouent dans la Kings League. Ion Alcoba/Quality Sport Images/Kings League

Cela n’a pas été un problème pour l’explosif Aguero, cependant, qui est capable de jouer de manière récréative malgré son état cardiaque, portant une puce pour surveiller son cœur qui, selon lui, le fait se sentir comme Ironman.

Ce ne serait probablement pas non plus un problème pour l’un des amis les plus proches d’Aguero, Lionel Messi. Le septuple vainqueur du Ballon d’Or était récemment à la recherche d’un nouveau club après avoir épuisé son contrat avec le Paris Saint-Germain. Il a depuis annoncé son intention de rejoindre l’Inter Miami. Pourquoi pas Kunisports ?

« Nous n’en avons pas parlé », a ri Aguero. « Je pense que c’est un peu compliqué en ce moment avec le calendrier, mais j’espère qu’un jour il pourra jouer pour nous.

« De nombreuses stars ont joué et d’autres veulent venir. Nous avons vu Chicharito [Javier Hernandez], Ronaldinho, Pirlo, Shevchenko et Casillas jouent pour certaines des autres équipes. Il y a beaucoup de joueurs enthousiastes [to represent Kunisports], mais évidemment avec le timing et les distances impliquées, cela n’a pas été possible pour beaucoup d’entre eux, mais il y a beaucoup d’anciens joueurs intéressés à jouer. Il s’agit juste de trouver les dates. »

Les 12 équipes se disputent une place dans le Final Four, qui se jouera au stade Civitas Metropolitano de l’Atletico Madrid en juillet, parallèlement à la finale de la Queens League, la compétition équivalente pour les femmes. Plus de 90 000 fans ont rempli Spotify Camp Nou pour la précédente finale en mars.

« Nous participons à ce projet avec Geri [Pique] et nous faisons tout ce que nous pouvons pour le faire grandir », a déclaré Aguero. « Je m’amuse vraiment.