Après avoir signé pour City dans un transfert de 35 millions de livres sterling de l’Atletico Madrid en 2011, Aguero a remporté quatre titres de Premier League, cinq trophées de la Coupe EFL et une FA Cup à son époque au club, avec son but gagnant, quatre minutes après le temps d’arrêt contre QPR en mai 2012, scellant le premier titre de City en 44 ans et devenant l’un des moments les plus mémorables de l’histoire de la Premier League.

