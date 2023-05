Agriculture verticale : comment la technologie change l’avenir de l’agriculture

Regarde ça: À l’intérieur d’une nouvelle ferme verticale pleine de robots 04:37

Nous avons visité une nouvelle installation agricole verticale à Compton, en Californie, pour en savoir plus sur les avantages potentiels de la culture d’aliments dans des tours plutôt que dans des champs, et sur les innovations technologiques nécessaires pour y parvenir.

L’installation intérieure est gérée par Plenty, une entreprise spécialisée dans ce style d’agriculture. Alors que la sécurité alimentaire est menacée par le changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes, les gens de Plenty pensent avoir développé une alternative convaincante qui utilise moins de terres que l’agriculture traditionnelle.

Des tours de légumes-feuilles cultivés dans la ferme verticale de Plenty. Abondance

Étant donné que les produits de Plenty peuvent être cultivés plus près de l’endroit où ils seront consommés, le coût énergétique du transport diminue. Le système vertical de l’entreprise permet également de cultiver des plantes à des moments de l’année où elles ne seraient pas disponibles autrement. Cependant, la culture en intérieur pose également des défis uniques.

Le soleil brille gratuitement, mais recréer une source de lumière nourrissante comparable à l’intérieur nécessite de l’énergie (sans parler de tous les robots gourmands en énergie qui font la navette entre les tours de plantes de Plenty). Plenty achète son électricité sur le réseau. Nate Storey, directeur scientifique et co-fondateur de la société, me dit que Plenty recherche spécifiquement des domaines où les énergies renouvelables telles que l’éolien et le solaire sont soit facilement disponibles, soit susceptibles de devenir une source clé pour le réseau à l’avenir. Storey dit qu’il considère Plenty comme une nouvelle source de demande pour l’équation de l’offre et de la demande du secteur en pleine croissance des énergies renouvelables.

Le processus Plenty

L’ensemble du processus de génération des produits, de l’ensemencement à l’emballage, est géré par la ferme Plenty’s Compton. Des systèmes robotisés et des tapis roulants font la navette entre les usines d’une destination à une autre, surveillés par une équipe de travailleurs en tenue de protection individuelle pour que tout reste conforme aux normes sanitaires.

Pour recréer la lumière nourrissante du soleil, Plenty possède son propre système d’éclairage exclusif. Par précaution, je n’ai pas été autorisé à filmer directement son montage luminescent. J’ai dû filmer à travers une fenêtre filtrée qui déforme le spectre.

Le système d’éclairage exclusif de Plenty vu à travers le filtre qui déforme le spectre. Jesse Orrall/Crumpe

« Toutes ces parties du [light] spectre font des choses très spécifiques dans la plante. Ils conduisent la photosynthèse très efficacement. Ils ont également des effets de programmation sur la plante. Ainsi, nous pouvons dire à la plante quoi faire avec le spectre pour nous assurer qu’elle pousse comme nous le voulons », me dit Storey.

L’un des robots de Plenty déplaçant des tours de produits. Abondance

La récolte implique un bras robotique jaune géant ramassant des tours de plantes et les positionnant pour glisser à travers un ensemble de lames qui coupent les verts frais au passage de la tour.

Les produits de Plenty peuvent être achetés à certains endroits dans des magasins partenaires comme Walmart, Bristol Farms et Whole Foods. Storey me dit que leur prix est similaire à celui des autres plats bio. Plenty est étiqueté « sans pesticides » plutôt que biologique. La certification biologique permet l’utilisation de certains pesticides, donc les représentants de Plenty disent que leurs légumes sont « au-delà du bio » et n’utilisent pas d’OGM ou d’organismes génétiquement modifiés.

Le prochain programme de Plenty est la culture verticale de fraises et de tomates, alors gardez un œil sur cela.

Pour voir notre regard intérieur sur la ferme Compton de Plenty, consultez la vidéo intégrée à cet article.