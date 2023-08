Agriculture au Canada : la sécheresse devrait nuire à la récolte de blé

WINNIPEG-

Les agriculteurs canadiens récolteront moins de blé que prévu après que les conditions sèches dans certaines parties des provinces des Prairies aient réduit les rendements, a montré mardi un rapport du gouvernement.

La sécheresse devrait amener les stocks mondiaux de blé des principaux exportateurs à leurs niveaux les plus bas depuis plus d’une décennie, selon une analyse de Reuters.

Le Canada est le quatrième exportateur mondial de blé et le plus grand expéditeur de canola, qui est largement utilisé pour produire de l’huile végétale.

Statistique Canada a estimé la production de blé entier à 29,5 millions de tonnes métriques, la deuxième plus basse en huit ans, et en baisse de 14 % par rapport à l’année dernière. L’estimation est inférieure aux attentes moyennes du secteur, qui étaient de 30,4 millions selon une enquête Reuters.

« Nous sommes en baisse significative. Nous constatons un resserrement (des approvisionnements) chez les principaux exportateurs », a déclaré Bruce Burnett, directeur des marchés et de la météo chez MarketsFarm.

Les exploitations agricoles de certaines régions d’Amérique du Nord et du Sud, d’Europe et d’Australie sont confrontées à des pertes de récoltes à mesure que les conditions météorologiques extrêmes se propagent sur une zone géographique inhabituellement vaste, rendant la production alimentaire de plus en plus vulnérable.

La production de blé de printemps, utilisé en boulangerie, devrait diminuer de 14,5% à 22,1 millions de tonnes. La récolte de blé dur, utilisé dans la production de pâtes alimentaires, devrait chuter de 26 %, à 4,3 millions de tonnes.

La terre sèche et craquelée du champ de blé de l’agriculteur Sean Stanford, qui souffre du manque de pluie et des températures estivales élevées, est illustrée près de Magrath, en Alberta. le mardi 25 juillet 2023. (LA PRESSE CANADIENNE/Todd Korol)

Les agriculteurs espèrent produire 17,6 millions de tonnes de canola, soit une baisse de 6 % par rapport à l’année dernière. Il s’agirait de la deuxième plus petite récolte de canola au Canada en neuf ans.

L’estimation moyenne des échanges était de 17,4 millions de tonnes.

ICE Canada Les contrats à terme sur le canola de novembre RSX3 ont prolongé leurs gains après la publication du rapport, en hausse de 0,6 %.

La production d’avoine devrait chuter de plus de 50 % pour atteindre 2,4 millions de tonnes, la plus faible production canadienne depuis 1991.

Statistique Canada a basé ses estimations sur des données satellitaires et agroclimatiques en date du 31 juillet, avant que les récoltes aient eu lieu. Il publiera de nouvelles estimations le 14 septembre en utilisant les données du 31 août.

(Reportage de Rod Nickel à Winnipeg; édité par Jonathan Oatis)