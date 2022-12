Agriculteur: un chien de Géorgie blessé en sauvant un mouton d’une attaque de coyote

DECATUR, Géorgie (AP) – Un chien de berger de Géorgie se remet à la maison deux jours après avoir tué une meute de coyotes qui a attaqué le troupeau de moutons de son propriétaire, a déclaré le fermier John Wierwiller.

Casper, un Grand Pyrénées de Decatur âgé de 20 mois, a combattu une meute de coyotes qui menaçaient la ferme ovine de Wierwiller, a-t-il déclaré. Le combat a duré plus d’une demi-heure, a laissé huit coyotes morts et Casper ensanglanté, avec la peau et une partie de la queue arrachées, a déclaré Wierwiller à WAGA-TV d’Atlanta.

Il a détalé mais est revenu blessé deux jours plus tard après que Wierwiller ait lancé un appel sur les réseaux sociaux.

“Il me regardait un peu comme:” Patron, arrête de regarder à quel point j’ai l’air mauvais, prends juste soin de moi “”, a déclaré Wierwiller.

LifeLine Animal Project a recueilli plus de 15 000 $ pour les factures d’hôpital du chien de berger.

Bien que les chiens prévalent rarement comme Casper, les meutes de coyotes attaquant les animaux de compagnie sont devenues assez courantes dans les zones rurales et suburbaines en pleine croissance qui jouxtent les terres sauvages des États-Unis.

The Associated Press